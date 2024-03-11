Дюков о Промесе: «Спартак» должен принять решение, допустимо ли его пребывание в команде. Ждем от футболистов поведения, которое станет позитивным примером»
Александр Дюков высказался об уголовных делах Квинси Промеса в Нидерландах.
– Ваше отношение к ситуации с Квинси Промесом?
– Безусловно, негативное. Ждем от футболистов поведения, которое станет позитивным примером для болельщиков, для молодых футболистов. В данном случае важна юридическая составляющая.
Сложно что‑то комментировать в контексте уголовных дел, которые были возбуждены в Нидерландах. У меня есть определенный скепсис по отношению к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов. Но в данной ситуации в первую очередь должен разобраться клуб, принять для себя решение, допустимо ли пребывание Промеса в команде или нет, – сказал глава РФС.
Промес застрял в ОАЭ: суд отложили, ночью тусил на концерте рэпера, только вышедшего из тюрьмы за марихуану. Онлайн
😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!
«Спартак» сломается без Промеса. На нем завязано слишком много
Драка в кафе и все орут , какие кокорин и мамаев плохие. Программы по первому каналу.
Тут человек торгует смертью , бьёт жену и брата ножом , а ему поют диферамбы: наш парень, и тд.
Ах да , наверное кокорину надо было Нидерландского депутата стулом огреть)
Вот же басурмане.
на основании того, что пока генеральная линия партии по этому вопросу не ясна, приходится на всякий стелить соломку
а тут за наркотики не судят?
Мало того, что усилиями туповатого руководства Спартак превратился в унылый московский середняк - так ещё и всякая уголовная шваль за него будет играть👎
Тысячи людей рыдали над могилой преступника Навального.
Тысячи людей пытаются защитить преступника Промеса.
Это практически Стокгольмский синдром, тысячи людей не готовы смириться с тем, что их кумир - преступник.
или вы какой-то несуществующей в этой стране справедливости ожидали?
Запрет на торговлю тяжелыми наркотиками (кокаином) - странный? Чем же? Он есть во всех странах мира без исключения.
Там не деньги фигурируют, там прокуратура доказала по геолокации, что некий анонимный ник в местной подпольной телеге, который курировал (писал, давал указания) поставки, чудесным образом перемещался по миру одновременно с Промесом.
Но при этом вас совсем не смущает, что он всерьез увлекается всей этой гангста темой?