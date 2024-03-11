Дюков о Промесе: «Спартак» должен принять решение, допустимо ли его пребывание в команде. Ждем от футболистов поведения, которое станет позитивным примером»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС происшествия Александр Дюков Квинси Промес Матч ТВ Футбол

Александр Дюков высказался об уголовных делах Квинси Промеса в Нидерландах.

– Ваше отношение к ситуации с Квинси Промесом?

– Безусловно, негативное. Ждем от футболистов поведения, которое станет позитивным примером для болельщиков, для молодых футболистов. В данном случае важна юридическая составляющая.

Сложно что‑то комментировать в контексте уголовных дел, которые были возбуждены в Нидерландах. У меня есть определенный скепсис по отношению к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов. Но в данной ситуации в первую очередь должен разобраться клуб, принять для себя решение, допустимо ли пребывание Промеса в команде или нет, – сказал глава РФС.

Промес застрял в ОАЭ: суд отложили, ночью тусил на концерте рэпера, только вышедшего из тюрьмы за марихуану. Онлайн

😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

«Спартак» сломается без Промеса. На нем завязано слишком много

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72 комментария
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Это всё какой то лютый бред.
Драка в кафе и все орут , какие кокорин и мамаев плохие. Программы по первому каналу.
Тут человек торгует смертью , бьёт жену и брата ножом , а ему поют диферамбы: наш парень, и тд.

Ах да , наверное кокорину надо было Нидерландского депутата стулом огреть)
+82
-18
+64
"определенный скепсис по отношению к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов" - очень интересно, на основании чего этот скепсис у чувака
+29
-2
+27
Ответ Howard Norfolk
Как они это делают, вроде Промес виновен, но по очень странному закону Нидерландов, так что решайте сами.
Очень странный закон Нидерландов, запрещающий торговать кокаином?
Вот же басурмане.
+21
-1
+20
Ответ banchik1
"определенный скепсис по отношению к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов" - очень интересно, на основании чего этот скепсис у чувака
> на основании чего этот скепсис

на основании того, что пока генеральная линия партии по этому вопросу не ясна, приходится на всякий стелить соломку
+13
0
+13
Ответ dimitrii36
Комментарий скрыт
Если видео нет, не виновен получается?)
+8
0
+8
В смысле? Он песню записал же, разносторонний человек - позитив
+6
-1
+5
Ответ Howard Norfolk
Как они это делают, вроде Промес виновен, но по очень странному закону Нидерландов, так что решайте сами.
по какому странному ?
а тут за наркотики не судят?
+6
-1
+5
Ответ banchik1
"определенный скепсис по отношению к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов" - очень интересно, на основании чего этот скепсис у чувака
На основании происхождения, конечно, там главный по кооперативу тоже уголовник выходит(((
+8
-3
+5
Контракт с Промесом однозначно нужно разрывать.
Мало того, что усилиями туповатого руководства Спартак превратился в унылый московский середняк - так ещё и всякая уголовная шваль за него будет играть👎
+5
0
+5
Для болельщиков криминального КБ (Кокаино-Бромантанового) сообщества, чудесный пример - у человека два приговора по тяжким статьям УК, а он на всех плюет и наслаждается жизнью в ночных клубах Дубая. Чудный пример сочетания криминала и безнаказанности, близкий сердцам болельщиков Спартака. Болельщикам и молодым футболистам есть с кого брать пример!
+8
-4
+4
Дождëмся результатов апелляции. Но, что-то мне подсказывает, что всё останется как есть. А если так, то ФКСМ укрывает преступника, как ни крути.
+4
0
+4
Ответ Verhovn
Дождëмся результатов апелляции. Но, что-то мне подсказывает, что всё останется как есть. А если так, то ФКСМ укрывает преступника, как ни крути.
Так есть уже вступивший в силу приговор. За нож в ногу. Этого маловато?
+3
0
+3
Ответ Howard Norfolk
Как они это делают, вроде Промес виновен, но по очень странному закону Нидерландов, так что решайте сами.
Запрет контрабанды крупной партии наркотиков - странный закон?
+3
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+3
Поддержал косичками команду перед встречей с Факелом - чем не позитивный пример поведения?
+3
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+3
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Так есть уже вступивший в силу приговор. За нож в ногу. Этого маловато?
Наверное и этого достаточно. Но на фоне крупной партии, это кажется мелким проступком)
+3
0
+3
Ответ Ковид 07.10.52
Как под копирку все обсуждения заканчиваются не верой в голландский суд, от себя ничего сказать не могут, все по приказу...
Ну конечно. Если глава РФС скажет, что Промес уголовник и его нужно срочно выгнать из клуба (ну то есть скажет правду, а не эту политкорректную чушь), вы первый поднимите вселенский вой, что Газпромовский руководитель убивает Спартак и это все заговор.
+3
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+3
Ответ tankist231
Тут тысячи людей рыдали на могиле преступника навального, который умер в тюрьме, но осуждают промеса, который никаких преступных действий не совершал, против России или её жителей, но конечно же, навального оболгали, а вот в вине Промеса все уверенны.... Жду возвращения в команду
Вы практически правильную аналогию привели, но только она должна быть такой:
Тысячи людей рыдали над могилой преступника Навального.
Тысячи людей пытаются защитить преступника Промеса.
Это практически Стокгольмский синдром, тысячи людей не готовы смириться с тем, что их кумир - преступник.
+3
-1
+2
Ответ Саня Беляков
Это всё какой то лютый бред. Драка в кафе и все орут , какие кокорин и мамаев плохие. Программы по первому каналу. Тут человек торгует смертью , бьёт жену и брата ножом , а ему поют диферамбы: наш парень, и тд. Ах да , наверное кокорину надо было Нидерландского депутата стулом огреть)
это Россия, брат

или вы какой-то несуществующей в этой стране справедливости ожидали?
+8
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+2
мы же плевать хотели на суды других стран? особенно нидерландские))
+2
0
+2
Ответ dimur
Если футболисты начнут демонстрировать "поведение, которое станет позитивным примером для болельщиков", куда вы денете тысячи журналюг и блогеров, которые живут обсуждением прямо противоположного поведения.
Как куда? На завод.
+2
0
+2
Наши дети будут неправильно понимать девиз, Своих не бросаем
+3
-1
+2
Боже, как же стыдно за наш Спартак!😎
+7
-5
+2
Ответ Howard Norfolk
Как они это делают, вроде Промес виновен, но по очень странному закону Нидерландов, так что решайте сами.
"странному закону Нидерландов"
Запрет на торговлю тяжелыми наркотиками (кокаином) - странный? Чем же? Он есть во всех странах мира без исключения.
+2
0
+2
Ответ schwein
Ну конечно. Если глава РФС скажет, что Промес уголовник и его нужно срочно выгнать из клуба (ну то есть скажет правду, а не эту политкорректную чушь), вы первый поднимите вселенский вой, что Газпромовский руководитель убивает Спартак и это все заговор.
"Во всём виноват Чубайс"
+2
0
+2
Ответ tankist231
Да ну, тут же все так утверждают о его виновности, как будто сами лично это дело расследовали
То есть все таки двух решений Нидерландского суда не достаточно?
+3
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+2
Ответ Always_sam
что-то мне подсказывает, что если бы наша правоохранительная система работала как голландская, дюков бы давно переехал. либо за полярный круг, либо куда-нибудь в латинскую америку. так что его скепсис понятен ;)
что-то мне подсказывает, что если бы российская правоохранительная система работала, как должна, то один допинго-уголовный тушинский клуб был бы уже 20 лет назад расформирован за своё массовое допинговое мошенничество ;) Но вместо этого на год дали отдых только одному Е.Титову и спокойно продолжают увиливать от расследования и по сей день.
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Ответ tankist231
Совершил бы он такое в России, то и пусть бы сажали, ну или если совершил бы он в голландии реально что то ужасное, а тут насколько известно, что деньги его только фигурируют, знал ли он, на че они должны были пойти или нет, вот вопрос
Простите, а вы тоже не читали материал на спортсе, где автор собрал на базе публикаций голландских СМИ подробности дела?
Там не деньги фигурируют, там прокуратура доказала по геолокации, что некий анонимный ник в местной подпольной телеге, который курировал (писал, давал указания) поставки, чудесным образом перемещался по миру одновременно с Промесом.
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Ответ dimitrii36
мальчик молодой, не стану танцевать с тобой
вот ты на каждом углу кричишь о своей якобы гетеросексуальности, говоришь какая жена у тебя красотка, сын в школу пошёл...но с другой стороны промес и ты такой бац! теряешь голову, а он ведь о тебе даже не знает.
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Ответ tankist231
Как по мне, так дело мутное, много непоняток
Мутное почему? Потому что вы думаете, что Промесу с учетом его доходов не было никакого смысла в это вкладываться?
Но при этом вас совсем не смущает, что он всерьез увлекается всей этой гангста темой?
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Ответ Александр Поливенко
Нет доказательств что Промес замешан в контабанде наркотиков. Он не должен отвечать за деяния своих родственников
достаточно и поножовщины, почему вы об этом умалчиваете?
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