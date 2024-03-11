Дюков о Промесе: «Спартак» должен принять решение, допустимо ли его пребывание в команде. Ждем от футболистов поведения, которое станет позитивным примером»

Александр Дюков высказался об уголовных делах Квинси Промеса в Нидерландах.

– Ваше отношение к ситуации с ?

– Безусловно, негативное. Ждем от футболистов поведения, которое станет позитивным примером для болельщиков, для молодых футболистов. В данном случае важна юридическая составляющая.

Сложно что‑то комментировать в контексте уголовных дел, которые были возбуждены в Нидерландах. У меня есть определенный скепсис по отношению к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов. Но в данной ситуации в первую очередь должен разобраться клуб, принять для себя решение, допустимо ли пребывание Промеса в команде или нет, – сказал глава .

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