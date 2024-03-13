Консейсау о вылете от «Арсенала»: «Порту» был лучше в обоих матчах и заслуживал выхода в 1/4 финала. Исход решили детали»

Сержиу Консейсау оценил вылет «Порту» из 1/8 финала Лиги чемпионов.

В ответном матче «драконы» проиграли « » (0:1, 2:4 по пен., первая игра – 1:0).

«Я горжусь. Мы превосходили соперника в обоих матчах. У нас была пара моментов в дополнительное время против команды, которая много забивает и лидирует в АПЛ. Мы сильно старались, но немного не хватало последнего паса. В противном случае мы бы прошли дальше.

Мы знали, какое давление на нас будет оказывать «Арсенал».Он всегда играет очень агрессивно, и мы были к этому готовы. На таком уровне ошибка обходится дорого.

Игроков нужно поздравить, они отдали все силы. Мы были лучше в обоих матчах и заслуживали выхода в следующий раунд. Исход противостояния решили детали», – сказал главный тренер « ».

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