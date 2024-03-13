Консейсау о вылете от «Арсенала»: «Порту» был лучше в обоих матчах и заслуживал выхода в 1/4 финала. Исход решили детали»
Сержиу Консейсау оценил вылет «Порту» из 1/8 финала Лиги чемпионов.
В ответном матче «драконы» проиграли «Арсеналу» (0:1, 2:4 по пен., первая игра – 1:0).
«Я горжусь. Мы превосходили соперника в обоих матчах. У нас была пара моментов в дополнительное время против команды, которая много забивает и лидирует в АПЛ. Мы сильно старались, но немного не хватало последнего паса. В противном случае мы бы прошли дальше.
Мы знали, какое давление на нас будет оказывать «Арсенал».Он всегда играет очень агрессивно, и мы были к этому готовы. На таком уровне ошибка обходится дорого.
Игроков нужно поздравить, они отдали все силы. Мы были лучше в обоих матчах и заслуживали выхода в следующий раунд. Исход противостояния решили детали», – сказал главный тренер «Порту».
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Но говорить что были лучше в обоих матчах...
Ладно, человек расстроен сейчас...
Понимаю.
Когда Челси выбил Порту.
Не умеет проигрывать человек.
Да, это были не лучшие игры Арсенала, и Порту действительно неплох, но чушь нести на нервах - это показатель слабого тренера
В таком случае не вижу смысла продолжать диалог.
Не важно кто бы хуже, кто лучше.