Консейсау о вылете от «Арсенала»: «Порту» был лучше в обоих матчах и заслуживал выхода в 1/4 финала. Исход решили детали»

Теги Порту Лига чемпионов УЕФА Арсенал Сержиу Консейсау Футбол

Сержиу Консейсау оценил вылет «Порту» из 1/8 финала Лиги чемпионов.

В ответном матче «драконы» проиграли «Арсеналу» (0:1, 2:4 по пен., первая игра – 1:0).

«Я горжусь. Мы превосходили соперника в обоих матчах. У нас была пара моментов в дополнительное время против команды, которая много забивает и лидирует в АПЛ. Мы сильно старались, но немного не хватало последнего паса. В противном случае мы бы прошли дальше.

Мы знали, какое давление на нас будет оказывать «Арсенал».Он всегда играет очень агрессивно, и мы были к этому готовы. На таком уровне ошибка обходится дорого. 

Игроков нужно поздравить, они отдали все силы. Мы были лучше в обоих матчах и заслуживали выхода в следующий раунд. Исход противостояния решили детали», – сказал главный тренер «Порту».

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48 комментариев
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Не хватило Концентрау
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+76
Бились очень достойно.
Но говорить что были лучше в обоих матчах...
Ладно, человек расстроен сейчас...
Понимаю.
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После победы команды Артеты тренер Порту обвинил тренера Арсенала в оскорблениях членов семьи на испанском языке во время матча в Лондоне. Ранее Койсенсау в аналогичном обвинял Томаса Тюхеля, и плел вранье про Пепа. Думайте.
+46
-3
+43
Ответ Средний палец Кирана Тирни
После победы команды Артеты тренер Порту обвинил тренера Арсенала в оскорблениях членов семьи на испанском языке во время матча в Лондоне. Ранее Койсенсау в аналогичном обвинял Томаса Тюхеля, и плел вранье про Пепа. Думайте.
мерзкий тип это консейсау и его сын тоже
+30
0
+30
Ни в одном из четырех таймов они не были лучше Арсенала , тем более как этот паяц выразился там и близко не было превосходства. Спору нет команда очень высокого уровня, но надо играть в футбол от начала и до конца, а не устраивать неваляшки
+32
-3
+29
Ответ Аскар Жунайт
Он сказал что Артета оскорбил его семью на испанском, у Романо прочитал
Под видео с послематчевой пресс-конференции,ему уже припомнили, что он такое и про Тухеля говорил.
Когда Челси выбил Порту.
Не умеет проигрывать человек.
+24
-2
+22
Ответ Нефанатик
Комментарий скрыт
Валенсия показала реальный уровень Реала?) Райо Вальекано показало реальный уровень Реала. Лейпциг показал, что Реал не сильнее 5 клуба Германии?)
+17
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+16
как у него совесть позволяет такое сказать? где они были лучше? в антифутболе? да еще и на Артету бочки гнать и ведь даже не краснеет
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+15
Ответ ashburton
Просто Порту хотел играть, а Арсенал победить
В том то и дело, что играть Порту не хотел, в первом матче уж точно. Во втором, начиная с 3-4 минуты уже тянули время. Далее получили гол и стали грубить и фолить, вот и весь футбол от Порту
+11
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+11
Однозначно Консейсао кандидат после Симеоне,антифутбол и мерзость,ещё и сына тянет в состав нулячего.
+10
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Ответ smiakishev
Не хватило Концентрау
И куентрау)
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г о.вно футбол отпорту.первый матч валялись по полю весь матч.И сейчас тоже
+7
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+7
В первом забили шальной гол при унылой игре с двух сторон. А во втором глотали весь матч, получили бонус в виде отмененного чистого гола, создали 1 момент и при этом он говорит что были лучше в обоих матчах?
Да, это были не лучшие игры Арсенала, и Порту действительно неплох, но чушь нести на нервах - это показатель слабого тренера
+7
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+7
Ответ Средний палец Кирана Тирни
После победы команды Артеты тренер Порту обвинил тренера Арсенала в оскорблениях членов семьи на испанском языке во время матча в Лондоне. Ранее Койсенсау в аналогичном обвинял Томаса Тюхеля, и плел вранье про Пепа. Думайте.
Он просто sore loser
+7
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+6
Ответ Нефанатик
Комментарий скрыт
Не вижу смысла приплетать сюда АПЛ. В отдельно взятом матче может случиться все что угодно. Было колоссальное давление на игроков Арсенала и было видно как они осторожничали . Дальше думаю будет легче. В любом случае они прошли дальше и с этой командой в1/4 будет интереснее чем с порту
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+5
Заметно, что Артета говорит о Порту уважительно, в отличие от этого португальского чуда.
+6
-1
+5
Какие мерзкие слова, как и игра Порту. Прямо захотелось оскорбить его семью..
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Ответ pack25
В том то и дело, что играть Порту не хотел, в первом матче уж точно. Во втором, начиная с 3-4 минуты уже тянули время. Далее получили гол и стали грубить и фолить, вот и весь футбол от Порту
В точку
+3
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+3
Порту не был сильнее не в одном из матчей и их вылет вполне справедлив.
+2
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
После победы команды Артеты тренер Порту обвинил тренера Арсенала в оскорблениях членов семьи на испанском языке во время матча в Лондоне. Ранее Койсенсау в аналогичном обвинял Томаса Тюхеля, и плел вранье про Пепа. Думайте.
Он просто не понимает испанский, вероятно 😂
+1
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Ответ kikujiro
Достоинство - это нечто несгибучее (чей-то дружок), торчащее в H23?
О-как! Так ты совершил акт публичной дефекации в свои шаровары не нечаянно, не случайно, а по неким идейным соображениям?
В таком случае не вижу смысла продолжать диалог.
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Ответ Exterior
Ни разу не фанат и сторонник Консейсау, но откуда ты знаешь про вранье? Ты там был?
Истории повторяются. Виновники все, но не он.
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Ответ Доминатор3000
Бились очень достойно. Но говорить что были лучше в обоих матчах... Ладно, человек расстроен сейчас... Понимаю.
ну лучше же катали мяч на своей половине и лучше же находились всей командой за линией мяча
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+1
Просто Порту хотел играть, а Арсенал победить
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+1
Ответ Valera Ya
И куентрау)
Косинтрау
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Ответ kikujiro
Проигрывать умеют только лузеры
Комментарий удален модератором
Детали собственно на таком уровне всегда и решают.
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Ответ Valera Ya
И куентрау)
Косинтрау
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Результат на табло.
Не важно кто бы хуже, кто лучше.
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Даже если играли на равно это означает что Порту был лучше. Там состав и бюджет клубов в кратном размере отличается. К тренеру Арсенала есть вопросы почему Арсенал не громит Порту с такими возможностями.
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