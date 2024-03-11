«Краснодар» может уволить Ивича в случае поражения от «Химок» в Кубке России. Руководство недовольно игрой команды после рестарта сезона («РБ Спорт»)

Теги Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» может уволить Владимира Ивича в случае вылета из Фонбет Кубка России.

По информации «РБ Спорт», руководство «Краснодара» не вполне довольно игрой команды после зимней паузы. Ивич может быть уволен в случае поражения в завтрашнем матче с «Химками» в 1/4 финала Пути регионов. Отмечается, что на данный момент окончательное решение еще не принято, однако отставка сербского специалиста оценивается как «весьма вероятная».

В текущем сезоне Мир РПЛ «Краснодар» под руководством Ивича занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от «Зенита» на 1 очко после 20 туров.

Ранее сообщалось, что Ивич может быть приглашен в «Спартак» в случае увольнения Гильермо Абаскаля.

Материалы по теме

69 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что-то у многих тренеров шаткое положение. И только Мостовой ещё ни разу не находился под угрозой увольнения.
+72
-1
+71
Полетели утки.
+60
0
+60
Это было бы очень глупое решение😏
+22
-2
+20
Ничего смешнее не читал ещё сегодня. Забавно что совпало со слухами о Спартаке.
+16
0
+16
Ответ Krauvec Cool
Что-то у многих тренеров шаткое положение. И только Мостовой ещё ни разу не находился под угрозой увольнения.
Целых два тура после перерыва
Сколько ж увольнений можно придумать журналюгам 😂

Думал это для Спартака только актуально
+13
-2
+11
Ответ Dinamik1
Я как болела Динамо за то чтобы у Краснодара было все хорошо Пусть у Зенита будет все плохо надоел этот гегемон.
Болелу Динамо можно за версту узнать.
+13
-2
+11
Ответ Krauvec Cool
Что-то у многих тренеров шаткое положение. И только Мостовой ещё ни разу не находился под угрозой увольнения.
Так он же царь! Кто уволит его величество?!
+9
0
+9
Зачем увольнять, когда можно выручить компенсацию от Спартака?
+9
-1
+8
Летять утки, летять утки
+8
-1
+7
Ответ Dinamik1
Я как болела Динамо за то чтобы у Краснодара было все хорошо Пусть у Зенита будет все плохо надоел этот гегемон.
Чувак, ну можно желать поражения сопернику, но желать чтобы в клубе все плохо было - это уже такое себе
+8
-1
+7
Галицкий из тех руководителей, которые дают тренерам время на то, чтобы выправить ситуацию. а тут только пара игр сыграна и второе место у команды всё ещё есть. чёрта с два он его уволит так быстро

жирнейшая из уток
+6
-1
+5
Я как болела Динамо за то чтобы у Краснодара было все хорошо Пусть у Зенита будет все плохо надоел этот гегемон.
+12
-9
+3
Ага, обменяют на Абаскаля.
+3
0
+3
Ответ ZarvuR2020
А у Краснодара есть?
а типа нет? ничья и поражение, на каком месте уже? и начнем с того, причем здесь вообще Динамо если новость про Краснодар?
+4
-2
+2
Ответ ZarvuR2020
Даже Краснодар пытаются расшатать, зато про Динамо ноль сплетен. Лишь бы заветная чашка РПЛ приехала в Москву.
а у Динамо есть повод для сплетен?
+7
-5
+2
Абаскаля уволили, теперь за Ивича взялись...сейчас Личка сольет в кубке , его начнут увольнять...броуновское движение...в сми.
+2
0
+2
Ответ Тралл из Питера
Вообще там была одна: про отстранение Макарова, но это, конечно, не того масштаба
Так это и не утка была, Личка сам подтверждал, что это было. Только быстро порешали.
+2
0
+2
Если это действительно подготовка к Спартаку, то Ивич, надо признать, отлично наркоманде подходит. По нытью, по крайней мере, точно.
+5
-3
+2
Ответ Злодей Спб
Краснодару и Спартаку можно тупо обменяться тренерами :)
И слиться в страстном порыве....
+2
0
+2
Скорее всего, может начаться возня по переманиванию Ивича в Спартак (как Личку перетащили из Оренбурга в Динаму (и куда делся "адмресурс Газпрома"?)). Но стоит вспомнить что серб не с первой игры начал двигать быков по турнирной лестнице вверх. А терпением менеджмент КБ клуба никогда не отличался.
+4
-2
+2
Хмм ... а может именно этого добивается Ивич ? ...
+2
0
+2
Ну значит и правда Спартак нацелился. Перед уводом кого-либо у конкурентов они всегда начинают с артподготовки через СМИ о непримиримых конфликтах интересующей их персоны с окружающим коллективом, что бы, вроде как, не ослабить конкурента, а даже помочь.
+2
-1
+1
Ответ ZarvuR2020
Даже Краснодар пытаются расшатать, зато про Динамо ноль сплетен. Лишь бы заветная чашка РПЛ приехала в Москву.
Закономерный ход истории ничто не изменит.
+1
0
+1
Чушь какая-то, так даже Федун не делал, думаю, что неправда
+2
-1
+1
Хоть бы придумывали что-нибудь правдоподобное
+1
0
+1
Краснодар может уволить Ивича даже в случае, если тот выиграет чемпионат. Очевидно, что его стилем не доволен Галицкий. Но до конца чемпионата вряд ли его снимет, если даже Краснодар будет много проигрывать. Все решения - в межсезонье.
+2
-1
+1
Краснодару и Спартаку можно тупо обменяться тренерами :)
+1
0
+1
Ответ Krauvec Cool
Что-то у многих тренеров шаткое положение. И только Мостовой ещё ни разу не находился под угрозой увольнения.
Не, ну, Вы скажете тоже... Это ж Царь! Кто его уволит??
+1
0
+1
Отвлекитесь от работы, пацаны. Отдохните
+1
0
+1
Ответ Krauvec Cool
Что-то у многих тренеров шаткое положение. И только Мостовой ещё ни разу не находился под угрозой увольнения.
ну дык, уровень!
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий