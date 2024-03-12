Карпин о новой форме сборной России: «Идеальная, на мой взгляд. Для игроков важно, чтобы форма была симпатичной и удобной – производители справились»
Валерий Карпин назвал идеальной новую форму сборной России.
Презентация новой формы сборной, разработанной российским брендом Jogel, состоялась 10 марта.
«Для футболиста важно, чтобы форма была симпатичной, вызывала хорошие эмоции, была по качеству удобная.
Думаю, производители полностью справились со всеми заданиями. Форма получилась идеальной, на мой взгляд», – сказал главный тренер сборной России.
Впервые сборная сыграет в новой форме в матчах со сборными Сербии и Парагвая, которые пройдут в Москве 21 и 25 марта.
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но форма и правда норм
Красная слишком вычурно смотрится