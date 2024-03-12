Карпин о новой форме сборной России: «Идеальная, на мой взгляд. Для игроков важно, чтобы форма была симпатичной и удобной – производители справились»

Валерий Карпин назвал идеальной новую форму сборной России.

Презентация новой формы сборной, разработанной российским брендом , состоялась 10 марта.

«Для футболиста важно, чтобы форма была симпатичной, вызывала хорошие эмоции, была по качеству удобная.

Думаю, производители полностью справились со всеми заданиями. Форма получилась идеальной, на мой взгляд», – сказал главный тренер сборной России.

Впервые сборная сыграет в новой форме в матчах со сборными Сербии и Парагвая, которые пройдут в Москве 21 и 25 марта.

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