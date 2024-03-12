Карпин о новой форме сборной России: «Идеальная, на мой взгляд. Для игроков важно, чтобы форма была симпатичной и удобной – производители справились»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин игровая форма стиль ТАСС Jogel Футбол

Валерий Карпин назвал идеальной новую форму сборной России.

Презентация новой формы сборной, разработанной российским брендом Jogel, состоялась 10 марта.

«Для футболиста важно, чтобы форма была симпатичной, вызывала хорошие эмоции, была по качеству удобная.

Думаю, производители полностью справились со всеми заданиями. Форма получилась идеальной, на мой взгляд», – сказал главный тренер сборной России.

Впервые сборная сыграет в новой форме в матчах со сборными Сербии и Парагвая, которые пройдут в Москве 21 и 25 марта.

Как создавали новую форму сборной с жар-птицей? Придумали в России, а сделали в Китае

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
это положено по контракту сказать)
но форма и правда норм
+10
-4
+6
Ответ izdaba
Кто может ответить, почему не будет тура в выходные ближайшие?
Выборы Императора Вселенной.
+9
-4
+5
Ответ izdaba
Кто может ответить, почему не будет тура в выходные ближайшие?
В полдень
+5
-1
+4
Кто может ответить, почему не будет тура в выходные ближайшие?
+3
-2
+1
"идеальная" точно громко сказано, нормальная добротная форма, идеальная была в 2008 на Евро и в 2010 с цветом кремлевской стены
+4
-3
+1
Не примерял, не знаю, но выглядит неплохо.
+1
0
+1
Бело-синяя напомнила форму образца 2005 года, где цифры были в круг на груди обведены. Классная форма была))
Красная слишком вычурно смотрится
+1
-1
0
Ряженые деревяшки
0
0
0
Ряженые деревяшки
0
0
0
Ответ izdaba
Кто может ответить, почему не будет тура в выходные ближайшие?
Выборы Президента РФ
+2
-2
0
Ответ Andrey Kutashov
В полдень
Автограф сессия Кологривого
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий