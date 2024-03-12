Роналду не забил из вратарской в открытый угол в игре «Аль-Насра» с «Аль-Айном» в азиатской ЛЧ
Криштиану Роналду не реализовал голевой момент в матче азиатской Лиги чемпионов.
В ответном матче 1/4 финала «Аль-Наср» играет с «Аль-Айном» из ОАЭ (3:2 после 90 минут, первая игра – 0:1).
На 61-й минуте, при счете 2:2, 39-летний португалец не смог забить из пределов вратарской.
После удара из центра штрафной голкипер «Аль-Айна» Халид Эсса отбил мяч прямо перед собой. Роналду оказался первым на добивании, но не попал в открытый угол.
Изображение: кадр из трансляции SSC
Ведь португалец мастер забивать именно такие мячи)
Так особый шарм к этому добавлял юный комментатор. Каждое действие Роналду он называл гениальным и словно подпрыгивал на месте от наслаждения. Затем обращался к фанатам Месси, то что они такого матча в жизни больше не увидят. То что ЧМ был позорным и даже стыдно его упоминать. Шедевр.
Пока мяч не в сетке, всегда есть вероятность, что он там не окажется)
"раналда промахнулся с метра в пустые"
"раналда забил с 11 метров"
нужно чем-то разбавить))