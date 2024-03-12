Роналду не забил из вратарской в открытый угол в игре «Аль-Насра» с «Аль-Айном» в азиатской ЛЧ

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лига чемпионов Азии высшая лига ОАЭ высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Айн Халид Эсса Футбол

Криштиану Роналду не реализовал голевой момент в матче азиатской Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/4 финала «Аль-Наср» играет с «Аль-Айном» из ОАЭ (3:2 после 90 минут, первая игра – 0:1).

На 61-й минуте, при счете 2:2, 39-летний португалец не смог забить из пределов вратарской.

После удара из центра штрафной голкипер «Аль-Айна» Халид Эсса отбил мяч прямо перед собой. Роналду оказался первым на добивании, но не попал в открытый угол.

Изображение: кадр из трансляции SSC

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58 комментариев
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Галя у нас отмена - с метра коронный возврат 🤣
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Странно конечн
Ведь португалец мастер забивать именно такие мячи)
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Это было изумительно. Мало того, что это один из худших матчей Криша, где он не забил с метра, выход один на один запорол и т.д.
Так особый шарм к этому добавлял юный комментатор. Каждое действие Роналду он называл гениальным и словно подпрыгивал на месте от наслаждения. Затем обращался к фанатам Месси, то что они такого матча в жизни больше не увидят. То что ЧМ был позорным и даже стыдно его упоминать. Шедевр.
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Аль-Хиляль должен доплачивать Насру, чтобы Роналду оставался у них
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Старый уже, зрение не то
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Отправляйте его в азиатскую лигу конференций, видно же, что не тянет парень
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Ответ Enchanter WIZZARD
Даже знаю где ты смотрел)
Видимо один из васянских стримеров "комментаторов", коих сейчас развелось миллион. Но мало того что их качество комментирования оставляет желать лучшего (называть фамилии футболистов получивших мяч - не скилл), так они еще весь матч тупо срутся с чатом.
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Ответ войд
Странно конечн Ведь португалец мастер забивать именно такие мячи)
Ну бывает такое даже с великими, не может игрок все 100 процентов таких моментов реализовать)
Пока мяч не в сетке, всегда есть вероятность, что он там не окажется)
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Криштиану Гатагов
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Положите Рона в чужой штрафной, рано или поздно судья заметит
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Ответ Денис Ширинов
В пустые коронный, хотя постойте-ка…
А, все нормально, с пенальти похоронный…))
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Да погодите, есть же ещё пенальти!
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Это был не коронный( А вот ща похоронный он забил.
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Ответ Гена Базеян
Это было изумительно. Мало того, что это один из худших матчей Криша, где он не забил с метра, выход один на один запорол и т.д. Так особый шарм к этому добавлял юный комментатор. Каждое действие Роналду он называл гениальным и словно подпрыгивал на месте от наслаждения. Затем обращался к фанатам Месси, то что они такого матча в жизни больше не увидят. То что ЧМ был позорным и даже стыдно его упоминать. Шедевр.
Даже знаю где ты смотрел)
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Самое смешное, что я видел в жизни в футболе.
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Лашара
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Ответ Enchanter WIZZARD
Даже знаю где ты смотрел)
где? на ОККО?
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Ответ Дима
зачем каверкать имя то? у тебя комплексы мальчик?
комплексы тут только у авейры к Величайшему в Истории) Ведь адекватный человек не будет так истерично реагировать когда весь стадион поёт "Меееесси, Мееееесси"
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Ребята, я год лежал в коме, не следил за аравийским футболом! Скажите, как такая крепкая команда -Аль Наср- превратилась в развалину?
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Ответ Messi GOAT
получается старый конь может испортить борозду? 🤔
Старый конь борозды не испортит, но и глубоко не вспашет.
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Ответ bel01
Самое смешное, что я видел в жизни в футболе.
Глянь на Чупо-Мотинга года 3 назад когда он запорол с метра
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Ответ Yubaba
Засилие людей, которые кричат, кому эта лига и Криро уже интересны. Первыми комментарии оставляют и там и там) жалко немного вас...
и смотрят все игры аль насра
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Ответ Дима
Роналду забил, а спорц молчит
ну странно выпускать 2 поста подряд:
"раналда промахнулся с метра в пустые"
"раналда забил с 11 метров"

нужно чем-то разбавить))
+4
-4
0
Ответ Гена Базеян
Это было изумительно. Мало того, что это один из худших матчей Криша, где он не забил с метра, выход один на один запорол и т.д. Так особый шарм к этому добавлял юный комментатор. Каждое действие Роналду он называл гениальным и словно подпрыгивал на месте от наслаждения. Затем обращался к фанатам Месси, то что они такого матча в жизни больше не увидят. То что ЧМ был позорным и даже стыдно его упоминать. Шедевр.
Он прикольный наивный дурачок-парнишка из Сочи
0
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Уже 39 ему. Неудивительно
получается старый конь может испортить борозду? 🤔
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Ответ bel01
Самое смешное, что я видел в жизни в футболе.
даже жаль тебя, если это самое смешное в жизни)
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Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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Кринж7 опять по оценкам за матч один из худших в своей команде.
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«Это был пенальти??»..» А на ком?? « « на Роналду « « если на нём, то был»!
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Бывает. Оттого мне еще смешнее, когда на футболе, где мы собираемся после работы поиграть, некоторые упрекают, что там не так сыграл, тут не так пробил. Все ошибаются, тем более люди, играющие 1 раз в неделю после работы
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