Роналду не забил из вратарской в открытый угол в игре «Аль-Насра» с «Аль-Айном» в азиатской ЛЧ

Криштиану Роналду не реализовал голевой момент в матче азиатской Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/4 финала « » играет с «Аль-Айном» из ОАЭ (3:2 после 90 минут, первая игра – 0:1).

На 61-й минуте, при счете 2:2, 39-летний португалец не смог забить из пределов вратарской.

После удара из центра штрафной голкипер « » отбил мяч прямо перед собой. Роналду оказался первым на добивании, но не попал в открытый угол.

Изображение: кадр из трансляции SSC