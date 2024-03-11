Игроки «Наполи» получат 10 млн евро, если пройдут «Барсу». Де Лаурентис хочет на клубный ЧМ и пообещал бонус

Игрокам «Наполи» пообещали 10 миллионов евро в случае прохода «Барселоны».

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов в Неаполе завершилась ничьей со счетом 1:1. Ответный матч « » – «Наполи» состоится 12 марта.

Владелец «Наполи» пообещал команде бонус 10 млн евро, если она выйдет в четвертьфинал.

Де Лаурентис очень хочет, чтобы неаполитанцы приняли участие в клубном чемпионате мира, который пройдет летом 2025 года в США и гарантирует участникам по 50 млн евро.

Проход в 1/4 финала ЛЧ не обеспечит « » участие в клубном ЧМ, но поможет приблизиться к этой цели.

Сейчас южане отстают на 5 очков от « » в борьбе за попадание в число 32 лучших команд, которые сыграют на турнире. «Наполи» в случае победы над «Барсой» получит два очка и еще одно за выход в следующий раунд. При таком раскладе клубу хватит одной победы в 1/4 финала, чтобы догнать «Юве», пропускающий сезон в еврокубках.

Кроме того, сам выход в четвертьфинал принесет «Наполи» 10,6 млн призовых.