Игроки «Наполи» получат 10 млн евро, если пройдут «Барсу». Де Лаурентис хочет на клубный ЧМ и пообещал бонус
Игрокам «Наполи» пообещали 10 миллионов евро в случае прохода «Барселоны».
Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов в Неаполе завершилась ничьей со счетом 1:1. Ответный матч «Барселона» – «Наполи» состоится 12 марта.
Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис пообещал команде бонус 10 млн евро, если она выйдет в четвертьфинал.
Де Лаурентис очень хочет, чтобы неаполитанцы приняли участие в клубном чемпионате мира, который пройдет летом 2025 года в США и гарантирует участникам по 50 млн евро.
Проход в 1/4 финала ЛЧ не обеспечит «Наполи» участие в клубном ЧМ, но поможет приблизиться к этой цели.
Сейчас южане отстают на 5 очков от «Ювентуса» в борьбе за попадание в число 32 лучших команд, которые сыграют на турнире. «Наполи» в случае победы над «Барсой» получит два очка и еще одно за выход в следующий раунд. При таком раскладе клубу хватит одной победы в 1/4 финала, чтобы догнать «Юве», пропускающий сезон в еврокубках.
Кроме того, сам выход в четвертьфинал Лиги чемпионов принесет «Наполи» 10,6 млн призовых.
Он победили, он выплатил, но потом капитаны Реала решили, что эти деньги (3.75 млн суммарно на 25 человек в заявке) надо отправить на благотворительность - и отправили :)
😉😉
что не так?
И это только за четвертьфинал!
А сколько будет дальше?
Страшно подумать!
– Ее в Лиге Конференций забанили!
В новости же написано что и стадия 1/4 хватит чтоб обогнать Юве и быть 2ой команды от Италии на ЧМ.