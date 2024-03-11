Игроки «Наполи» получат 10 млн евро, если пройдут «Барсу». Де Лаурентис хочет на клубный ЧМ и пообещал бонус

Теги Ювентус Барселона серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Аурелио Де Лаурентис чемпионат мира среди клубов деньги Футбол

Игрокам «Наполи» пообещали 10 миллионов евро в случае прохода «Барселоны».

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов в Неаполе завершилась ничьей со счетом 1:1. Ответный матч «Барселона» – «Наполи» состоится 12 марта.

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис пообещал команде бонус 10 млн евро, если она выйдет в четвертьфинал.

Де Лаурентис очень хочет, чтобы неаполитанцы приняли участие в клубном чемпионате мира, который пройдет летом 2025 года в США и гарантирует участникам по 50 млн евро.

Проход в 1/4 финала ЛЧ не обеспечит «Наполи» участие в клубном ЧМ, но поможет приблизиться к этой цели.

Сейчас южане отстают на 5 очков от «Ювентуса» в борьбе за попадание в число 32 лучших команд, которые сыграют на турнире. «Наполи» в случае победы над «Барсой» получит два очка и еще одно за выход в следующий раунд. При таком раскладе клубу хватит одной победы в 1/4 финала, чтобы догнать «Юве», пропускающий сезон в еврокубках.

Кроме того, сам выход в четвертьфинал Лиги чемпионов принесет «Наполи» 10,6 млн призовых.

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53 комментария
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Дешевле было бы этот кеш Барсе предложить, думаю они бы нашли общие интересы
+191
-11
+180
За такую сумму Барселону даже Акрон пройдет
+84
-10
+74
Ответ therealgreenman
Дешевле было бы этот кеш Барсе предложить, думаю они бы нашли общие интересы
какой кошмар😂😂😂😂
+31
0
+31
Во вражеской штрафной зарыты ваши деньги – идите и откопайте их©️
+18
0
+18
Ответ akaAzazello
разве 150х25 не равно 3 750 тыс евро(или 3.75 млн евро) что не так?
Он видно думает что в Реале только 11 игроков
+10
-1
+9
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Если к этой сумме Барса намутит ещё 5 мил., то сможет выкупить Де Дзерби у Брайтона
+7
0
+7
Это отличная новость. Надеюсь игроки Наполи сразу побегут забивать голы, а не сидеть в автобусе
+9
-2
+7
Помнится, несколько лет назад президент Мадрида Флорентино Перес обещал по 150 тыс евро премии на игрока за все победы в группе Лиги Чемпионов.

Он победили, он выплатил, но потом капитаны Реала решили, что эти деньги (3.75 млн суммарно на 25 человек в заявке) надо отправить на благотворительность - и отправили :)
+7
-2
+5
Ответ Z Viva
Барселона в последних 5 ти матчах хороша , да и. в Италии Барселона должна была спокойно обыгрывать. шансов больше у Барсы
В Италии дико не повезло конечно, нужно было выигрывать, но увы есть как есть
+8
-3
+5
Ответ Alex Gelaev
не пройдут Барселону, 100%
шансы 50/50
+4
-1
+3
Ответ Заборостроитель
Во вражеской штрафной зарыты ваши деньги – идите и откопайте их©️
Легендарный Валерий Борман Овчинников?
+3
0
+3
Ответ Заборостроитель
Во вражеской штрафной зарыты ваши деньги – идите и откопайте их©️
Де Лаурентис в римских доспехах на белом коне: "Сынки! Во вражеской штрафной зарыты ваши деньги – идите и откопайте их." )))
+3
0
+3
Де Лаурентис ещё и в плюсе останется, если пройдут Барсу!!!
😉😉
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Классный бонус! И это только за четвертьфинал! А сколько будет дальше? Страшно подумать!
А дальше игры с Салернитаной, Дженоа, Кальяри и Фиорентиной
+3
-1
+2
Ответ itemme
Математика вышла из чата
разве 150х25 не равно 3 750 тыс евро(или 3.75 млн евро)
что не так?
+1
0
+1
Ответ itemme
Математика вышла из чата
Что не так?
+1
0
+1
Ответ itemme
Математика вышла из чата
Мужики, каюсь, прочел как будто «за каждую победу» беглым образом. Или так и было 😁😁😁
+1
0
+1
Ответ therealgreenman
Дешевле было бы этот кеш Барсе предложить, думаю они бы нашли общие интересы
Неаполитанский рычаг ))
+1
0
+1
Ответ itemme
Математика вышла из чата
А что тебя смутило?
+1
0
+1
Теперь барсе капец придёт
+1
0
+1
многие критикуют реформу клубного ЧМ , но теперь команды хотят на него попасть, а не воспринимают как ненужные матчи для полурезерва в разгар сезона
+2
-1
+1
Ответ Роща Вангл
Если у Хвичи пойдет игра и постарается то такой средняк просто обязаны проходить
Там этого топа - съел абсолютно не мотивированный середняк Кунде, при том что играл не на своей позиции. Футбол смотришь вообще?
+2
-1
+1
Ну всё, Барсе гаплык. Ведь футболистам Барсы за победу над Наполи рукопожатие Лапорты и грамоты. )))
+3
-2
+1
Классный бонус!
И это только за четвертьфинал!
А сколько будет дальше?
Страшно подумать!
+2
-1
+1
эти 10 млн попадают по ффп?
+3
-2
+1
Барселона в последних 5 ти матчах хороша , да и. в Италии Барселона должна была спокойно обыгрывать. шансов больше у Барсы
+12
-11
+1
Ответ vova123456
Конечно хочется выиграть и ЛЧ, просто попасть на клубный ЧМ легче. В новости же написано что и стадия 1/4 хватит чтоб обогнать Юве и быть 2ой команды от Италии на ЧМ.
Вот в чём дело.. тогда да, просто у меня не хватает жизни читать по мимо заголовка ещё и текст)
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Ответ Z Viva
Барселона в последних 5 ти матчах хороша , да и. в Италии Барселона должна была спокойно обыгрывать. шансов больше у Барсы
А не проще было написать «пяти», а не 5 ти?))))
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Ответ Гласящий Истину!
Каждому!!!)))
– А где бабуля?
– Ее в Лиге Конференций забанили!
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Ответ Textus
Удиаительный конечно человек этот Де Лаурентис.. Лигу Чемпионов выйграть не сказать, что особо хочется, а вот на Клубный Чемпионат Мира – очень
Конечно хочется выиграть и ЛЧ, просто попасть на клубный ЧМ легче.
В новости же написано что и стадия 1/4 хватит чтоб обогнать Юве и быть 2ой команды от Италии на ЧМ.
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