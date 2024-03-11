Хави назвал матч с «Наполи» важнейшим в сезоне: «Барса» играет против действующего чемпиона Италии. Мы были лучше в первом матче и должны быть лучшими сейчас, потери – не оправдание»

Теги Барселона Хави серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Хави поделился ожиданиями от матча с «Наполи» в Лиге чемпионов.

Завтра «Барселона» примет «Наполи» в ответной игре 1/8 финала. Первый матч завершился вничью (1:1).

– Матч с «Наполи» – самый важный в сезоне?

– Да, и мы готовы и полны энтузиазма. Мы уже четыре года не играем в четвертьфинале, и все складывается так, как мы и предполагали. Мы будем играть против команды, которая, хоть и переживает не лучшие времена, является действующим чемпионом Италии.

С новым тренером «Наполи» стал лучше, динамичнее и непринужденнее. Мы понесли существенные потери, но нам нужно бороться. Мы были лучше тогда [в первой игре] и должны быть лучше сейчас.

Это шанс выйти в четвертьфинал, переломить ситуацию. Потери – это не оправдание, и мы не боимся потерпеть неудачу, – сказал главный тренер «Барселоны».

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28 комментариев
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Можно пожелать только красивой игры 👍🏼
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Ну тут, как говорит Андрей Хенто: либо пройдут, либо не пройдут. В любом случае, удачи и-скому клубу!
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Хави: Потери не оправдание
Хаве через минуту: [выдает 1000 причин почему он опять обосрался]
))))))
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Ответ Roman
Барселона Барса Барса Барса Самый лучший в целом мире клуб Барселона Барса Барса Барса Удиви своей игрой всех вокруг
Риго с батей поют
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Ответ Roman
Гимн Барселоны российский. Парень с отцом поют. Забей в ютубе первую строчку и умрешь от стыда)
Я уже вспомнил эту легенду. Отредачил комментарий до твоего ответа. Ещё раз спасибо за то, что напомнил об этом кринже. Одно из двух любимых видео, связанных с фанатами Барсы (второе, где толстый пацан угарно танцует))
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Да конечно лучше. Вы в каждом матче лучше любой команды. Ты лучший, вы лучше. Всё лучше
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проиграют, потом опят оптимистично скажуть будем бороться до конца типа возьмём ла лигу и все тоже проиграют не видать нам ещё 2 или 3 года трофеев
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Обе команды в кризисе интересно кто окажется сильнее.
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Комментарий удален модератором
Логично,остальные слиты турниры, а здесь надеясь на удачную сетку и Эвребе, можно дойти до полуфинала и потом рассказывать какой он крутой)
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Наполи взбодрился в последних турах, надеюсь будет хорошая игра.
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Хорошие слова? Всё зависит от футболистов.
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Честно говоря, оправданий уже не осталось!
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а как же последующие матчи лч ? Хави совсем в себя не верит?
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Наполи сейчас в мощнейшем кризисе.
Не Барса не пройдёт Наполи - это просто позор.
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Хотелось бы посмотреть зрелищный матч , обе команды не фонтан , мне кажется шансы равные, даже при том что Барса дома играет
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Ответ Roman
Барселона Барса Барса Барса Самый лучший в целом мире клуб Барселона Барса Барса Барса Удиви своей игрой всех вокруг
Хотел, было, закончить «От слога вашего все девочки текут», но, подумал, что это перебор 🥲
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Кто бы не прошел дальше из этой пары это будет самый желанный соперник по 1/4 не считая победителя пары Боруссия-ПСВ.
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