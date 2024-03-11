Хави назвал матч с «Наполи» важнейшим в сезоне: «Барса» играет против действующего чемпиона Италии. Мы были лучше в первом матче и должны быть лучшими сейчас, потери – не оправдание»
Хави поделился ожиданиями от матча с «Наполи» в Лиге чемпионов.
Завтра «Барселона» примет «Наполи» в ответной игре 1/8 финала. Первый матч завершился вничью (1:1).
– Матч с «Наполи» – самый важный в сезоне?
– Да, и мы готовы и полны энтузиазма. Мы уже четыре года не играем в четвертьфинале, и все складывается так, как мы и предполагали. Мы будем играть против команды, которая, хоть и переживает не лучшие времена, является действующим чемпионом Италии.
С новым тренером «Наполи» стал лучше, динамичнее и непринужденнее. Мы понесли существенные потери, но нам нужно бороться. Мы были лучше тогда [в первой игре] и должны быть лучше сейчас.
Это шанс выйти в четвертьфинал, переломить ситуацию. Потери – это не оправдание, и мы не боимся потерпеть неудачу, – сказал главный тренер «Барселоны».
Хаве через минуту: [выдает 1000 причин почему он опять обосрался]
))))))
Не Барса не пройдёт Наполи - это просто позор.