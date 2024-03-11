Сменить Абаскаля может Осинькин. Несколько лиц в «Спартаке» продвигают тренера «Крыльев» (Sport24)

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Гильермо Абаскаль Футбол

Новым главным тренером «Спартака» может стать Игорь Осинькин.

По данным Sport24, возглавляющий «Крылья Советов» специалист рассматривается как один из вариантов на замену Гильермо Абаскалю.

Утверждается, что эту кандидатуру продвигают несколько человек в структуре московского клуба.

Осинькин работает в самарской команде с 2020 года. Сейчас она занимает в Мир РПЛ 8-е место, «Спартак» – 6-е.

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131 комментарий
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Неужели эти люди не понимают, что любого "просто хорошего специалиста" в Спартаке за пару месяцев сожрут?

Игроки звёзды (и часто охамевшие),
Болельщики самые требовательные (и часто неадекватные),
Ветераны самые великие (и часто ну вы поняли).
Не говоря уже про СМИ и медиа.

Любой, кто возвратить возглавит клуб будет круглосуточно без остановки купаться в славе и нечистотах. И Осинькин явно не тот человек, который с этим справится.
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Давайте уже новость что Мостовой может возглавить Спартак
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Через 3 дня - Спартак может возглавить Дмитрий Хреноедов. Хз, кто это, просто список тренеров кончился
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Ответ ОттоДракула
"Игроки звёзды" это кто?
Рома зобнин с зп 3 ляма
Наркобарон репер
Грузин ио тренера
Звездный нападающий из европы с нулем результативных действий
Продолжить?
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Ответ naspartaks ru
И будет, как в ахмете!
вероятно вы перепутали с Ташуевым, Осинькин Ахмат не тренировал)
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Ответ Jean_M
Лучший вариант, и 2 года не трогать. На третий год можно бороться за чемпионство
у нас "трогать" начнут через 2 часа... два года))
+19
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+18
Делать ему нечего, как портить резюме. Проходили уже с Кононовым. Даже хороший тренер, может слиться в Спартаке из-за давления. А, когда специалист уже не молодой, это может стать началом конца его карьеры. Мне нравится, что делает Осинькин в Крыльях. И, хотелось бы, чтобы он продолжал и улучшал крылья.
+17
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Не надо Осинькину в Спартак. Поберегите человека
+15
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+14
Ответ bevooch
Неужели эти люди не понимают, что любого "просто хорошего специалиста" в Спартаке за пару месяцев сожрут? Игроки звёзды (и часто охамевшие), Болельщики самые требовательные (и часто неадекватные), Ветераны самые великие (и часто ну вы поняли). Не говоря уже про СМИ и медиа. Любой, кто возвратить возглавит клуб будет круглосуточно без остановки купаться в славе и нечистотах. И Осинькин явно не тот человек, который с этим справится.
"Игроки звёзды"

это кто?
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+12
Так, где новость про Ташуева?
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Ответ Bartez1986
Через 3 дня - Спартак может возглавить Дмитрий Хреноедов. Хз, кто это, просто список тренеров кончился
А даже тут Мостовому будет всё не то)
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Карпин, Ивич, Черчесов, Осинькин
Что дальше? Мостовой или Клопп?
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Ответ Злодей Спб
Думаю мы всё же дождёмся новости с заголовком: "Спартак может возглавить кто угодно!"
А я вот не пойду в Спартак как бы не просили. Не сойдемся характерами с Заремой.
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+3
Ответ Bartez1986
Через 3 дня - Спартак может возглавить Дмитрий Хреноедов. Хз, кто это, просто список тренеров кончился
В смысле кто это? Это тренер молодёжки, который стажировался у Гвардиолы
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Ответ стрёмный сайт
у нас "трогать" начнут через 2 часа... два года))
Сами же болельщики, через пару тройку неудачных матчей)
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Ответ Катя СПб
А я вот не пойду в Спартак как бы не просили. Не сойдемся характерами с Заремой.
А зря. Годик посидеть и можно всю оставшуюся жизнь не работать.
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От осинки(на) теперь рождаются апельсинки?)
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Не трогайте Осинькина,человек на своем месте в Крыльях.С него там нет никакого спроса,что позволяет выводить молодежь в старте.А у КБ кого он будет воспитывать?Бонгонду или Медину с Промесом?Плюс его же сожрут свои же болелы при первых же неудачах,а их в его системе поначалу будет много.Да и по 3-5 его Спартак вначале будет получать регулярно.(в силу специфики его подхода)А времени ему спокойно работать никто не даст.
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Ответ Злодей Спб
Мы тут посовещались. Появилась рабочая идея. Для повышения вовлеченности болельщиков в жизнь клуба, предлагается ежемесячно разыгрывать должность "и.о главного тренера", среди посетителей домашних матчей Спартака. Хуже не будет, поверьте :)
А ведь Леонид Арнольдыч ̶л̶о̶в̶к̶о̶ ̶р̶а̶з̶в̶ё̶л̶ ̶т̶а̶р̶а̶с̶о̶в̶с̶к̶и̶х̶ ̶л̶о̶п̶у̶х̶о̶в̶ обещал передать клуб в управление болельщикам. Это не то же самое, конечно, но близко.
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Почему не рассмотреть вариант Галустяна, он ведь ГазМяс тренировал всё таки?
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Думаю мы всё же дождёмся новости с заголовком:
"Спартак может возглавить кто угодно!"
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Осинькин мужик с мозгами он в это прогнившее болото вряд-ли занырнёт даже за большие деньги!!!
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Мы тут посовещались. Появилась рабочая идея.

Для повышения вовлеченности болельщиков в жизнь клуба, предлагается ежемесячно разыгрывать должность "и.о главного тренера", среди посетителей домашних матчей Спартака.

Хуже не будет, поверьте :)
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+3
Ответ ОттоДракула
А зря. Годик посидеть и можно всю оставшуюся жизнь не работать.
Вся зарплата уйдёт на лечение почек после тамошнего борща с сюрпризами и нервной системы.
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Ответ Aleksey Yashin
Давайте уже новость что Мостовой может возглавить Спартак
Андрей не согласится, он в Европе хочет поиграть 😄
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Есть хоть один человек, который понимает структуру управления Спартака? Кто за что отвечает, кто что решает?
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Несколько лиц - это Андреев с разных аккаунтов бомбит почту Спартака?)
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Ответ bevooch
Неужели эти люди не понимают, что любого "просто хорошего специалиста" в Спартаке за пару месяцев сожрут? Игроки звёзды (и часто охамевшие), Болельщики самые требовательные (и часто неадекватные), Ветераны самые великие (и часто ну вы поняли). Не говоря уже про СМИ и медиа. Любой, кто возвратить возглавит клуб будет круглосуточно без остановки купаться в славе и нечистотах. И Осинькин явно не тот человек, который с этим справится.
Тысячу плюсов этому господину. Про завышенные требования неадекватных болел и непонятное внимание прессы совершенно в тютельку.
Зы: терпеть не могу ромбик.
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Ответ Злодей Спб
Думаю мы всё же дождёмся новости с заголовком: "Спартак может возглавить кто угодно!"
И хуже не будет. Лучше, правда, тоже.
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Слухи идут так быстро, что к утру не удивлюсь, что спартак назначит Семака
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