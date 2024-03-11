Сменить Абаскаля может Осинькин. Несколько лиц в «Спартаке» продвигают тренера «Крыльев» (Sport24)
Новым главным тренером «Спартака» может стать Игорь Осинькин.
По данным Sport24, возглавляющий «Крылья Советов» специалист рассматривается как один из вариантов на замену Гильермо Абаскалю.
Утверждается, что эту кандидатуру продвигают несколько человек в структуре московского клуба.
Осинькин работает в самарской команде с 2020 года. Сейчас она занимает в Мир РПЛ 8-е место, «Спартак» – 6-е.
Игроки звёзды (и часто охамевшие),
Болельщики самые требовательные (и часто неадекватные),
Ветераны самые великие (и часто ну вы поняли).
Не говоря уже про СМИ и медиа.
Любой, кто возвратить возглавит клуб будет круглосуточно без остановки купаться в славе и нечистотах. И Осинькин явно не тот человек, который с этим справится.
Наркобарон репер
Грузин ио тренера
Звездный нападающий из европы с нулем результативных действий
Продолжить?
это кто?
Что дальше? Мостовой или Клопп?
"Спартак может возглавить кто угодно!"
Для повышения вовлеченности болельщиков в жизнь клуба, предлагается ежемесячно разыгрывать должность "и.о главного тренера", среди посетителей домашних матчей Спартака.
Хуже не будет, поверьте :)
Зы: терпеть не могу ромбик.