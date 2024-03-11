Сменить Абаскаля может Осинькин. Несколько лиц в «Спартаке» продвигают тренера «Крыльев» (Sport24)

Новым главным тренером «Спартака» может стать Игорь Осинькин.

По данным Sport24, возглавляющий « » специалист рассматривается как один из вариантов на замену Гильермо Абаскалю.

Утверждается, что эту кандидатуру продвигают несколько человек в структуре московского клуба.

работает в самарской команде с 2020 года. Сейчас она занимает в Мир 8-е место, « » – 6-е.