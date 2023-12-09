«Спартаку» повезло, что на лавке не будет Абаскаля – он все портит». Пятницкий перед игрой с «Крыльями»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия дисквалификации Андрей Пятницкий Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Пятницкий считает, что бан Гильермо Абаскаля пойдет «Спартаку» на пользу.

Бывший полузащитник красно-белых высказался в преддверии сегодняшнего матча москвичей с «Крыльями Советов» в Мир РПЛ.

«Я убежден, что «Крыльям» ничего не светит в матче со «Спартаком». Думаю, что команда Осинькина проиграет в два мяча.

«Спартак» играет сериями: пару игр выиграют, а следующие две — играют неудачно. Сейчас как раз тот момент, когда должны победить.

Вообще «Спартаку» повезло, что на лавке не будет Абаскаля, потому что он все портит», — сказал Пятницкий.

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1 комментарий
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Если днк ветеранов Спартака вместо поддержки команды (а Абаскаль важная часть её) и дельных советов, лишь гнобение и выражение недовольства, то и сами они не вызывают ни доверия, ни уважения.
Не болею за Спартак, но столько лет наблюдать за этим болотом тяжко.
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