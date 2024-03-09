Ловчев о деле Промеса: «Такое может произойти с каждым. Не верю западным судам, мы для них дерьмо. Надо помогать Квинси. Паспорт дать – значит, надо дать»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Евгений Ловчев Квинси Промес брань контент Футбол

Евгений Ловчев высказался о деле Квинси Промеса.

Напомним, нападающий «Спартака» Квинси Промес приговорен к 6 годам за контрабанду наркотиков и 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата. Он по‑прежнему находится в ОАЭ, где «Спартак» проводил зимние сборы. По информации СМИ, нидерландец был задержан полицией в аэропорту Дубая. Сообщалось, что Промес покинул место ДТП, что стало поводом для задержания. 

– «Спартаку» лучше без Промеса?

– Не может быть лучше или хуже. Во все времена был лозунг «Своих не бросаем» – он далеко не спортивный. Это привязано не к «Спартаку», а ко всей России. Мы своих не бросаем, и президент наш об этом говорит.

Промес до всей этой истории нигде, ни в каких сводках не был замечен. Более того, когда всем начали нам навязывать, что он занимается наркотой… А я внутрь туда не залезаю. Что, он стоит на рынке и торгует наркотиками?! Как я понял, Промес дал деньги родственнику и не спрашивал на что. У меня завтра родственник попросит и я, как зажиточный человек, должен ему помочь. А родственник Квинси пустил их в оборот наркоты.

В итоге получилось, что Промес замешан в этом деле. Но тогда давайте так: получается, в этом деле замешана и наша страна, которая ему платит зарплату, замешан «Лукойл», платящий ему зарплату. Раз уж идти по этой стези.

Промес для меня совершенно нормальный и простой человек. Он никак себя не запятнал в России. И, естественно, любому человеку надо помогать. Если он никого не убил или ничего такого не сделал. Такое может произойти с каждым.

Мы-то знаем, что Промес не бандит. Поэтому я не верю этим западным судам, просто не верю. Для них мы либо наркотой занимаемся, либо допинг жрем. Мы для них дерьмо. Мы не педерасты и не лесбиянки. К чему они нас ведут?! Они даже детям хотят переделывать полы, а это уже просто ни в какие рамки.

Поэтому Промесу надо помогать чем можно. Надо паспорт дать – значит, надо дать. Любому! Будь он не спартаковец, а любой другой человек. Все равно надо помогать. Надо обеспечивать защиту и давать юридическую помощь, – сказал бывший футболист «Спартака». 

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180 комментариев
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Я вот не понимаю. Почему все его делают русским. «Для них мы», он голландец. Им там в суде какая разница где он играет. Он по сути, к нашей стране никак не относится. Почему тогда других легионеров, кто в России играет не преследуют. Дела им не шьют. Там расследование сколько лет шло?! Я ни капли не сомневаюсь, что он преступник. И все знал прекрасно. Пусть отвечает
+206
-8
+198
Справедливости ради, закрыв глаза на Запад, вас, г-н Ловчев, и свои же считают толи наркоманом толи алкашом, иначе как объяснить ваши постоянные бредни)
+191
-8
+183
Промес, который не был нигде замечен:
- ударил ножом брата;
- избил свою жену на отдыхе;
- контрабанда тонны наркотиков;
- попал в ДТП и скрылся с места аварии.
+128
-3
+125
Ответ Николай Овечкин
Я вот не понимаю. Почему все его делают русским. «Для них мы», он голландец. Им там в суде какая разница где он играет. Он по сути, к нашей стране никак не относится. Почему тогда других легионеров, кто в России играет не преследуют. Дела им не шьют. Там расследование сколько лет шло?! Я ни капли не сомневаюсь, что он преступник. И все знал прекрасно. Пусть отвечает
и дело о пырянии ножичком на него открыли ДО того, как он вернулся в спартак, и тогда он ВООБЩЕ никаким боком не был связан с рф. но это сложно для ловчева, у него методичка и вылизывание на повестке, новые хозяева клуба могут на солидную пенсию взять в какой-нибудь совет ветеранов, поэтому надо языком активнее и быстрее!
+91
-1
+90
Нидерландский суд осудил нидерландца за нарушение законов Нидерландов. Теперь внимание вопрос: причём тут Россия и русофобия?
+67
-2
+65
Ответ Николай Овечкин
Я вот не понимаю. Почему все его делают русским. «Для них мы», он голландец. Им там в суде какая разница где он играет. Он по сути, к нашей стране никак не относится. Почему тогда других легионеров, кто в России играет не преследуют. Дела им не шьют. Там расследование сколько лет шло?! Я ни капли не сомневаюсь, что он преступник. И все знал прекрасно. Пусть отвечает
Никто не понимает почему его русским делают, даже он сам наверно понять не может
+50
-3
+47
Ответ Камбоджа Иванов
Промес, который не был нигде замечен: - ударил ножом брата; - избил свою жену на отдыхе; - контрабанда тонны наркотиков; - попал в ДТП и скрылся с места аварии.
Ну это же не в россии, ничего не доказано, вы все врете!!!!!!
+48
-3
+45
Совсем куку🤷
+45
-6
+39
« Если он никого не убил или ничего такого не сделал».

А ножом в колено брату ?
+34
-4
+30
Выживший из ума старый маразматик.
+29
-3
+26
Какая же каша у деда в голове, всё в одну кучу собрал 🤦‍♂️
+27
-4
+23
Скажите этому сумасшедшему, что уголовное преследование было начато задолго до побега Промеса из Аякса в Спартак. Но боюсь он не способен анализировать информацию и соотносить даты, и ему это ничем не поможет.
+20
-3
+17
Случайно Кокорин с Мамаевым не Ловчему стулом перебали,такую пургу несет
+19
-4
+15
Полумный старик. Время никого не щадит.
+16
-2
+14
Ответ Николай Овечкин
Я вот не понимаю. Почему все его делают русским. «Для них мы», он голландец. Им там в суде какая разница где он играет. Он по сути, к нашей стране никак не относится. Почему тогда других легионеров, кто в России играет не преследуют. Дела им не шьют. Там расследование сколько лет шло?! Я ни капли не сомневаюсь, что он преступник. И все знал прекрасно. Пусть отвечает
Промес гражданин Нидерландов, осужден судом Нидерландов за поставку наркоты в Нидерланды. Как они тут приплетают западный заговор, можно понять только при стационарном наблюдении.
+14
-1
+13
Ответ Алексѣй Пестовъ
Нидерландский суд осудил нидерландца за нарушение законов Нидерландов. Теперь внимание вопрос: причём тут Россия и русофобия?
Наглядный пример истерии по поводу поиска русофобий
+18
-5
+13
Да, ведь каждый из нас тонну кокса возит с собой.
Что же несут эти ветераны народной команды?
А вам не стыдно, кб?
+14
-2
+12
Причём здесь мы, Квинси гражданин Нидерландов, это его проблемы, в его родной стране
+13
-2
+11
Так Промес скоро в Москве будет наркотой банчить
+12
-1
+11
Даже не знаю, что омерзительнее - сам наркоторговец или те, кто вот так его покрывает.

«Я приношу всем извинения за этих уродов. Они представляют ту великую игру, в которую мы играли и добивались успехов.» - это тот же Ловчев говорил про Кокорина и Мамаева.

Уверен, будь барыга из «неправильной» команды, этот старикан вопел бы совсем по-другому.
+13
-3
+10
Невиновный человек не сбежит в другую страну 🤷🏽‍♂️ При всех нынешних политических реалиях речь в данном случае не о политике, а об уголовном преступлении
+13
-3
+10
Пырнуть ножиком, заняться наркотой, избить сожительницу - такое может случиться с каждым. Серафимыч, ты в своëм уме?
+10
-2
+8
Ответ Red_Marlboro_
Какая же каша у деда в голове, всё в одну кучу собрал 🤦‍♂️
Зато мы не педерасты и лесбиянки.
+8
-1
+7
"Ветеран Спартака" - это реально диагноз. И фиг вы меня переубедите)
+9
-3
+6
Неужели чем старше становишься,тем мозги вообще не чего не соображают.Всё Женя в одну кучу смешал.Промес сам виноват в своих бедах.Ножом махать,на наркотиках заработать,скрыться с места аварии.Это точно происки Голландцев?
+7
-1
+6
Ну да, ведь каждый может избить сожительницу в Испании, пырнуть ножом двоюродного брата в Нидерландах, финансировать перевалку полутора тонн кокаина из Южной Америки в Нидерланды, устроить дтп в Дубае и скрыться с места происшествия... С кем не бывает?
+8
-2
+6
Пишет он, а стыдно мне.
+8
-2
+6
Ответ Доктор Броманталь
« Если он никого не убил или ничего такого не сделал». А ножом в колено брату ?
так это ж не в России было, значит, свой.
+7
-2
+5
Хватит нести чушь. С каких пор Промес своим стал? Совсем голова перестала соображать.
+5
0
+5
Ответ Не уверен!!
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Русских не любят много где
Радужные есть везде
При чем тут промес?
+5
0
+5
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