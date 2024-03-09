Евгений Ловчев высказался о деле Квинси Промеса.

Напомним, нападающий «Спартака» приговорен к 6 годам за контрабанду наркотиков и 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата. Он по‑прежнему находится в ОАЭ, где «Спартак» проводил зимние сборы. По информации СМИ, нидерландец был задержан полицией в аэропорту Дубая. Сообщалось, что Промес покинул место ДТП, что стало поводом для задержания.

– «Спартаку» лучше без Промеса?

– Не может быть лучше или хуже. Во все времена был лозунг «Своих не бросаем» – он далеко не спортивный. Это привязано не к «Спартаку», а ко всей России. Мы своих не бросаем, и президент наш об этом говорит.

Промес до всей этой истории нигде, ни в каких сводках не был замечен. Более того, когда всем начали нам навязывать, что он занимается наркотой… А я внутрь туда не залезаю. Что, он стоит на рынке и торгует наркотиками?! Как я понял, Промес дал деньги родственнику и не спрашивал на что. У меня завтра родственник попросит и я, как зажиточный человек, должен ему помочь. А родственник Квинси пустил их в оборот наркоты.

В итоге получилось, что Промес замешан в этом деле. Но тогда давайте так: получается, в этом деле замешана и наша страна, которая ему платит зарплату, замешан «Лукойл», платящий ему зарплату. Раз уж идти по этой стези.

Промес для меня совершенно нормальный и простой человек. Он никак себя не запятнал в России. И, естественно, любому человеку надо помогать. Если он никого не убил или ничего такого не сделал. Такое может произойти с каждым.

Мы-то знаем, что Промес не бандит. Поэтому я не верю этим западным судам, просто не верю. Для них мы либо наркотой занимаемся, либо допинг жрем. Мы для них дерьмо. Мы не педерасты и не лесбиянки. К чему они нас ведут?! Они даже детям хотят переделывать полы, а это уже просто ни в какие рамки.

Поэтому Промесу надо помогать чем можно. Надо паспорт дать – значит, надо дать. Любому! Будь он не спартаковец, а любой другой человек. Все равно надо помогать. Надо обеспечивать защиту и давать юридическую помощь, – сказал бывший футболист « ».