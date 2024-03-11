«Спартак» о том, почему не поздравил болельщиков с 23 февраля и 8 марта: «Мы не Советское информбюро. Предпочитаем оперировать делами, а не словами – поздравляем их лично»
Пресс-атташе «Спартака» объяснил, почему клуб не поздравил болельщиков с 23 февраля и 8 марта.
«Мы не Советское информбюро, чтобы всех поздравлять с праздниками. Мы поздравляем наших ветеранов, наших футболистов. Мы уважаем всех защитников Отечества, всех женщин.
Мы с удовольствием их лично поздравляем. Понимаете, мы совершаем поступки. Предпочитаем оперировать делами, а не словами», — сказал Дмитрий Зеленов.
«Факел» придавил «Спартак» – сделал «Лужники» домашними. И на поле, и на трибунах
Выходит, первый пропущенный от Факела - подарок для мужчин, а второй сами себе забили, чтоб женщины порадовались?🤣
Аха, вот это пафос. Отлично вчера поздравили, деловые какие.
Чтобы когда вернулся из ОАЭ, то у него был целый стадион для выращивания травы )
Каждый раз такая речь, что лучше бы вообще молчал. Как и наш Спартак играет так, что лучше бы вообще на поле не выходил.