«Спартак» о том, почему не поздравил болельщиков с 23 февраля и 8 марта: «Мы не Советское информбюро. Предпочитаем оперировать делами, а не словами – поздравляем их лично»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Дмитрий Зеленов Футбол

Пресс-атташе «Спартака» объяснил, почему клуб не поздравил болельщиков с 23 февраля и 8 марта.

«Мы не Советское информбюро, чтобы всех поздравлять с праздниками. Мы поздравляем наших ветеранов, наших футболистов. Мы уважаем всех защитников Отечества, всех женщин.

Мы с удовольствием их лично поздравляем. Понимаете, мы совершаем поступки. Предпочитаем оперировать делами, а не словами», — сказал Дмитрий Зеленов.

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73 комментария
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Лично поздравляете делами?

Выходит, первый пропущенный от Факела - подарок для мужчин, а второй сами себе забили, чтоб женщины порадовались?🤣
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+204
Пресс-атташе, который оперирует делами, а не словами- это мощно.
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Ничья с Зенитом - это на 23 февраля, 8 марта и Новый год!
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"Понимаете, мы совершаем поступки. Предпочитаем оперировать делами, а не словами"

Аха, вот это пафос. Отлично вчера поздравили, деловые какие.
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Ответ Циник Петербургский
А ушатанное поле на Лукойл-арене - это для кого подарок? ;)
Для Промеса конечно )
Чтобы когда вернулся из ОАЭ, то у него был целый стадион для выращивания травы )
+56
-4
+52
Ответ Savardus
Лично поздравляете делами? Выходит, первый пропущенный от Факела - подарок для мужчин, а второй сами себе забили, чтоб женщины порадовались?🤣
А ушатанное поле на Лукойл-арене - это для кого подарок? ;)
+41
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+34
Вчера например вообще всей стране праздник лично закатили)
+38
-5
+33
Ответ fil_spb
"Понимаете, мы совершаем поступки. Предпочитаем оперировать делами, а не словами" Аха, вот это пафос. Отлично вчера поздравили, деловые какие.
Видимо, у них все силы ушли на высчитывания сколько дней Зенит не забивал гостям дома.
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Скажите, вы серьёзно? Почему все остальные клубы поздравляют, а мы читаем тут оправдания "мы не советское информбюро"
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Без плевков в советское прошлое совсем нельзя обойтись?
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Спасибо вам хотя бы за то, что вы делами дарите стране Светлые праздники чуть ли не каждый тур!
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Зеленов, конечно, идеальный пресс-атташе, для нашего Спартака.
Каждый раз такая речь, что лучше бы вообще молчал. Как и наш Спартак играет так, что лучше бы вообще на поле не выходил.
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Боже, насколько же Зеленов уникальный персонаж. Блестяще подходит Спартаку!
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Вчера хороший подарок сделали. Не на словах, а на деле. Молодцы!
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Сюжеты про поздравления конкретных защитников Родины и каких-то определенных женщин есть на сайте? Или как обычно балаболы?
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Грубый и неуместный комментарий пресс-атташе. Мог бы поделикатнее как то ответить, всё же женский праздник праздновали.
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Нынешний Спартак окончательно превратился в клуб-шапито, клоуны там везде - возьми хоть менеджмент, хоть игроков - одно сплошное посмешище🤡
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Очень неумный ответ. При чем тут советское информбюро? Эти праздники популярны в нашей стране. К тому же, Спартак родом из СССР, как, пока что, многие из нас. Не на словах, а на деле вы вчера показали весь свой уровень, который, к сожалению, никак не меняется. Так что ваше дело - это дно, что в поздравлениях, что в игре.
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В советское прошлое Спартак гремел если что. а тут ... тупая отмазка
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Избранных женщин и защитников, которых данный футбольный клуб поздравил лично, очень повезло. А остальные обойдутся - Спартак не информбюро,ну!
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Что за дешевые понты? Все поздравляют, а эти решили показать, что "нитакиекакфсе"
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позорники!!
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Ответ Зареме - судя по ее заявлению, которая не дождалась персонального поздравления ...
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Ответ Циник Петербургский
А ушатанное поле на Лукойл-арене - это для кого подарок? ;)
Не трогай, это на Новый Год)))))))))))))))))) ©
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Вчера все могли лично убедиться в правдивости этого высказывания - отличное вышло поздравление для всех поклонниц любимого клуба - 0:2 от Факела дома от команды с вечными чемпионскими амбициями, одним из крупнейших бюджетов лиги и миллионами поклонников. Действительно, зачем какие-то лишние в данном случае формальные поздравления, если можно поздравить делом
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а до этого года были информбюро, а в этом передумали)
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Праздник всей стране круче слов.
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Зато Факел поздравил))
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🤦‍♂️
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« мы с удовольствием их лично поздравляем , всех… ещё верящих в нас 15 человек «
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