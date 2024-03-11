«Спартак» о том, почему не поздравил болельщиков с 23 февраля и 8 марта: «Мы не Советское информбюро. Предпочитаем оперировать делами, а не словами – поздравляем их лично»

Пресс-атташе « » объяснил, почему клуб не поздравил болельщиков с 23 февраля и 8 марта.

«Мы не Советское информбюро, чтобы всех поздравлять с праздниками. Мы поздравляем наших ветеранов, наших футболистов. Мы уважаем всех защитников Отечества, всех женщин.

Мы с удовольствием их лично поздравляем. Понимаете, мы совершаем поступки. Предпочитаем оперировать делами, а не словами», — сказал .

«Факел» придавил «Спартак» – сделал «Лужники» домашними. И на поле, и на трибунах

«Спартак» просто опозорился. Других слов нет