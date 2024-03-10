Александр Мостовой: «Месси – лучший из тех, кого я видел. Из нынешних – Мбаппе, давно слежу за ним. С Килианом «Реал» станет командой с наибольшим атакующим потенциалом»
Александр Мостовой назвал своих любимых игроков.
– Кто из нынешних футболистов нравится вам больше всех?
– Я всегда был большим фанатом Месси. Он лучший из тех, кого я видел. Он был великолепен.
Среди тех, кто играет сейчас, Мбаппе нравится мне больше всех. Считаю его лучшим. Я давно слежу за ним, он потрясающий игрок.
Слежу за ним примерно с тех пор, как он дебютировал, поскольку «Монако» проводил матч Лиги чемпионов в Москве против ЦСКА в октябре 2016 года. Он играл плохо, уступал 0:1. Я был на стадионе.
Помню, примерно на 80-й минуте вышел парень, который все изменил. Почти сразу он нанес удар, показал отличный дриблинг, сделал рывок и создал больше опасных моментов, чем все нападающие, которые играли до этого, вместе взятые. Я сказал себе: «Блин, этот парень великолепен».
Матч закончился со счетом 1:1, забил Бернарду Силва. Я спросил, как зовут того парня и сколько ему лет, и мне сказали, что это Мбаппе, ему 17. С тех пор я стал за ним следить.
– Что будет означать его переход в «Реал»?
– Ух! Это будет потрясающе. Когда лучший игрок присоединится к тем, кто уже есть в «Реале», это будет мощно. Получится команда с наибольшим атакующим потенциалом, – заявил бывший полузащитник «Сельты» в интервью As.
Роналду — дырка от бублика
Шах и мат, скейтер
СССР — 16 стран
Шах и мат, скейтер (х2)
Жду от вас такую же статистику по Ла Лиге, ЧМ, очным встречам между Лео и Кришем. Можете ещё золотые бутсы посчитать, количество ассистов, сравнить достижения Месси на Копе с достижениями Криштиану на Евро ;)
Месси в финалах:
35 голов, 15 голевых передач, 44 трофея, Король финалов!
Криштик в финалах:
22 гола, 2 ассиста, 34 трофея🤢
Если мне не изменяет память, то 2 таких сезона было всего.
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Месси или Раналду?
Салах: «Месси, это больше не стоит обсуждений»
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Factos! 🐐🇦🇷
2009 ом он унизил с голам головой великий МЮ
2011 ом тоже унизил забив за пределами штрафной
Можно статистику про плей офф ЧМ пожалуйста
У Месси 5 результативных действий в плей офф ЧМ
Почему у Роналду нет ни одного гола или ассистов? Если он великий футболист.
А про награду лучшего игрока турнира вообще молчу.
Так и тут, количество голов не делает тебя лучшим в конкретном турнире.
А по 5 лч есть у половины состава Реала)
Они же не идут в категорию добившихся больше.
Роналду отличный футболист, но он некогда не достигнет уровня Месси. Соглашайся уже
Месси 5 голов, 5 ассистов
Роналду 00000
Что? Нету аргументы?
Бро мне уже скучно с тобой. Давай другие аргументы. Поговорим про ЗМ, ЗБ, The Best. Или там тоже беда?
Вы годами орали что у Месси нет не одного титула с сборной. А теперь что случилось?