Александр Мостовой: «Месси – лучший из тех, кого я видел. Из нынешних – Мбаппе, давно слежу за ним. С Килианом «Реал» станет командой с наибольшим атакующим потенциалом»

Теги ЦСКА ПСЖ Монако МЛС Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Александр Мостовой Бернарду Силва Килиан Мбаппе Интер Майами Футбол

Александр Мостовой назвал своих любимых игроков.

– Кто из нынешних футболистов нравится вам больше всех?

– Я всегда был большим фанатом Месси. Он лучший из тех, кого я видел. Он был великолепен.

Среди тех, кто играет сейчас, Мбаппе нравится мне больше всех. Считаю его лучшим. Я давно слежу за ним, он потрясающий игрок.

Слежу за ним примерно с тех пор, как он дебютировал, поскольку «Монако» проводил матч Лиги чемпионов в Москве против ЦСКА в октябре 2016 года. Он играл плохо, уступал 0:1. Я был на стадионе.

Помню, примерно на 80-й минуте вышел парень, который все изменил. Почти сразу он нанес удар, показал отличный дриблинг, сделал рывок и создал больше опасных моментов, чем все нападающие, которые играли до этого, вместе взятые. Я сказал себе: «Блин, этот парень великолепен».

Матч закончился со счетом 1:1, забил Бернарду Силва. Я спросил, как зовут того парня и сколько ему лет, и мне сказали, что это Мбаппе, ему 17. С тех пор я стал за ним следить.

– Что будет означать его переход в «Реал»?

– Ух! Это будет потрясающе. Когда лучший игрок присоединится к тем, кто уже есть в «Реале», это будет мощно. Получится команда с наибольшим атакующим потенциалом, – заявил бывший полузащитник «Сельты» в интервью As.

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62 комментария
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Царь признаёт только короля, герцог Люксембургский птица слишком низкого полёта ;)
+63
-15
+48
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Мостовой — двухкратный чемпион СССР
Роналду — дырка от бублика

Шах и мат, скейтер
+57
-14
+43
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Англия, Испания и Италия — 3 страны
СССР — 16 стран

Шах и мат, скейтер (х2)
+31
-3
+28
Атакующий потенциал! Видно, что курсы прошло и терминами бряцает)
+19
-2
+17
Ответ Leganessi
Комментарий удален модератором
Люблю намного больше Месси, но признаю величие Криштиану в Лиге Чемпионов. В этом турнире португалец добился большего.

Жду от вас такую же статистику по Ла Лиге, ЧМ, очным встречам между Лео и Кришем. Можете ещё золотые бутсы посчитать, количество ассистов, сравнить достижения Месси на Копе с достижениями Криштиану на Евро ;)
+23
-6
+17
Ответ Leganessi
Комментарий удален модератором
Кому нужны 1/4 и 1/2, если можно посмотреть стату сразу в финалах?

Месси в финалах:
35 голов, 15 голевых передач, 44 трофея, Король финалов!

Криштик в финалах:
22 гола, 2 ассиста, 34 трофея🤢
+13
-4
+9
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Чемпион Англии, Испании и Италии, играя в самых титулованных клубах в истории этих лиг?) Вот это достижение)) Мог бы еще перейти в Баварию на пару лет, наверное, еще и Бундеслигу выиграл бы)
+16
-7
+9
Ответ Cyle Rayner
Комментарий скрыт
Что насчёт сезонов, когда он и Месси играли в Ла Лиге вместе? Сколько раз он превзошел Лео? Больше золотых бутс выиграл, ну или больше ассистов раздал на худой конец?
Если мне не изменяет память, то 2 таких сезона было всего.
+12
-3
+9
Снейдер: «Месси или Раналду? Конечно, Лионель Месси, он Чемпион Мира»
***
Месси или Раналду?
Салах: «Месси, это больше не стоит обсуждений»
***
Factos! 🐐🇦🇷
+17
-10
+7
Ответ Cyle Rayner
Комментарий скрыт
А сколько чемпионств принесли эти голы за 9 лет?)))
+7
0
+7
Даже в новости про Мбапе, люди продолжают срач кто лучше Месси или Роналду. 🙈
+5
-1
+4
Ответ Leganessi
Комментарий удален модератором
2 гола?
2009 ом он унизил с голам головой великий МЮ
2011 ом тоже унизил забив за пределами штрафной

Можно статистику про плей офф ЧМ пожалуйста
+3
0
+3
Ответ Leganessi
тогда ты бредишь)
Блин малой ответь на мои аргументы

У Месси 5 результативных действий в плей офф ЧМ
Почему у Роналду нет ни одного гола или ассистов? Если он великий футболист.
+3
0
+3
Ответ Leganessi
47 > 18 c 1/4 ЛЧ. Мопси ноль, тут ты прав)
Даже у Погба больше голов в плей офф ЧМ.
+3
0
+3
Ответ Leganessi
А чем ты хочешь козырнуть в плей-офф ЧМ? 5 пенками хаха)) Плей-офф ЛЧ с 1/4 : 47 > 18. Месси неликвиден)
Аааа извини Роналду же не видел финал ЧМ. В отличии от Месси который играл в двух финалах ЧМ

А про награду лучшего игрока турнира вообще молчу.
+3
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+3
Ответ Фарид Харисов
Я про Ла Лигу, то что Криштиану добился большего в ЛЧ я уже сказал.
Но ведь нельзя же сказать что Миро Клозе на ЧМ добился бОльшего чем Марадона?)
Так и тут, количество голов не делает тебя лучшим в конкретном турнире.
А по 5 лч есть у половины состава Реала)
Они же не идут в категорию добившихся больше.
+4
-1
+3
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Я про Ла Лигу, то что Криштиану добился большего в ЛЧ я уже сказал.
+5
-3
+2
Ответ Cyle Rayner
Комментарий скрыт
С 2009 по 2018 когда оба играли в Ла Лиге, у Месси есть преимущество по голам и по ассистам.
+2
0
+2
Ответ Leganessi
тогда ты бредишь)
Его нельзя ставить сравнивать с великим Месси.
Роналду отличный футболист, но он некогда не достигнет уровня Месси. Соглашайся уже
+2
0
+2
Все таки не дурак Мостовой - интервью испанца адекватные, а в российских СМИ - чистый хайп.
+2
0
+2
Ответ Leganessi
А чем ты хочешь козырнуть в плей-офф ЧМ? 5 пенками хаха)) Плей-офф ЛЧ с 1/4 : 47 > 18. Месси неликвиден)
В плей офф ЧМ
Месси 5 голов, 5 ассистов
Роналду 00000
+2
0
+2
Ответ Leganessi
А чем ты хочешь козырнуть в плей-офф ЧМ? 5 пенками хаха)) Плей-офф ЛЧ с 1/4 : 47 > 18. Месси неликвиден)
А голы в финале ЧМ?

Что? Нету аргументы?
+2
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+2
Месси лучший игрок в истории футбола это факт
+3
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Ответ Leganessi
Почему мопси за 20 лет забил миленькие 18 голов в плей-офф ЛЧ с 1/4? Это стата Кокорина.
А почему Криша нету ни одного гола или ассистов в плей офф ЧМ? Не только 1/4, а в плей офф. За 20 лет карьеры ни одного результативных действий в плей офф ЧМ.

Бро мне уже скучно с тобой. Давай другие аргументы. Поговорим про ЗМ, ЗБ, The Best. Или там тоже беда?

Вы годами орали что у Месси нет не одного титула с сборной. А теперь что случилось?
+1
0
+1
Ответ Zafar Babakow
Даже у Погба больше голов в плей офф ЧМ.
Какой ПОГБА, у Эдерсона и у Нойера больше результативных действий в плей-офф ЧМ чем у Рюналду.
+1
0
+1
Ответ Leganessi
Мне твои пенальти не интересны. В ЛЧ 47 > 18 без пенальти. Тотальное доминирование Короля Роналду над котенком мопси)
А я про пенальти и не написал
+1
0
+1
Ответ Leganessi
А чем ты хочешь козырнуть в плей-офф ЧМ? 5 пенками хаха)) Плей-офф ЛЧ с 1/4 : 47 > 18. Месси неликвиден)
Хорошо если убрать голы забитый в плей офф ЧМ. У Месси 5 результативных действий
+1
0
+1
Ответ заблокированному пользователю
Опять горят чьи-то задние места. Наверное споры по поводу Месси и Роналду не прекратятся никогда. Как по мне это чисто дело вкуса, и кому что нравится, а тот кто ходит и рассказывает что кто-то из них более или менее велик, тот просто клоун, неспособный признать величие Лео и Криша. Это достоинство было расти и смотреть футбол в эпоху расцвета этих двух великих людей, потому как на планете было лишь два игрока, Роналду и Месси, все остальные после них.
То что ты попытался,привязать к величию Месси,мнимое величие 🥴 не замеченным не осталось :) не сегодня Тёмка,не сегодня
+2
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Ответ заблокированному пользователю
Опять горят чьи-то задние места. Наверное споры по поводу Месси и Роналду не прекратятся никогда. Как по мне это чисто дело вкуса, и кому что нравится, а тот кто ходит и рассказывает что кто-то из них более или менее велик, тот просто клоун, неспособный признать величие Лео и Криша. Это достоинство было расти и смотреть футбол в эпоху расцвета этих двух великих людей, потому как на планете было лишь два игрока, Роналду и Месси, все остальные после них.
Прекратятся. В этом году - после Евро и Копа.
+1
0
+1
Ответ Tne Gold
таких как Месси ,Роналду не будет, таких как Мбаппе каждые 5 лет
Таких как Месси и вправду не будет,а таких как 🥴 пожалуйста хоть каждый год. Один Суарес чего стоил,от Холланда до Кейна,от Левандовского до Бенземы,. Тот же Талиска с Митровечим в СА ничем не хуже 🥴
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