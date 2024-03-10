Пеп Гвардиола»: «Ман Сити» мучился после подаренного сопернику пенальти. «Ливерпуль» – потрясающая команда. Мы согласны на одно очко»

Пеп Гвардиола описал трудности, возникшие в матче с «Ливерпулем» (1:1).

«Мы начали игру очень хорошо, но наш соперник – потрясающая команда. У нас были моменты, у них – тоже. Против них нелегко играть. Мы согласны на одно очко.

В первом тайме инициативой владели мы. Мы создали много моментов. После этого мы подарили сопернику пенальти, и затем начались мучения. Для зрителей матч получился хорошим.

Я знаю, насколько сложно играть на « ». На « » тоже тяжело, « » не побеждает там 8 лет. Мы доказали, что обе команды – настоящие бойцы.

Я бы предпочел победить, но соперник на протяжении многих лет подтверждает свой уровень. Все показали хорошую игру.

Нам с нет необходимости обниматься для того, чтобы показывать взаимное уважение. Он защищает свой клуб, я – свой. Наша история говорит сама за себя.

Впереди еще 10 матчей, многое может произойти», – заявил главный тренер « » в интервью Sky Sports.