Пеп Гвардиола»: «Ман Сити» мучился после подаренного сопернику пенальти. «Ливерпуль» – потрясающая команда. Мы согласны на одно очко»

Теги Энфилд Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Этихад Стэдиум Футбол

Пеп Гвардиола описал трудности, возникшие в матче с «Ливерпулем» (1:1).

«Мы начали игру очень хорошо, но наш соперник – потрясающая команда. У нас были моменты, у них – тоже. Против них нелегко играть. Мы согласны на одно очко.

В первом тайме инициативой владели мы. Мы создали много моментов. После этого мы подарили сопернику пенальти, и затем начались мучения. Для зрителей матч получился хорошим.

Я знаю, насколько сложно играть на «Энфилде». На «Этихаде» тоже тяжело, «Ливерпуль» не побеждает там 8 лет. Мы доказали, что обе команды – настоящие бойцы.

Я бы предпочел победить, но соперник на протяжении многих лет подтверждает свой уровень. Все показали хорошую игру.

Нам с Клоппом нет необходимости обниматься для того, чтобы показывать взаимное уважение. Он защищает свой клуб, я – свой. Наша история говорит сама за себя.

Впереди еще 10 матчей, многое может произойти», – заявил главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.

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55 комментариев
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Давно я не видел Сити, который весь тайм сидит за линией мяча на своей половине. Клопп — гений, тем более с такими потерями в составе
+72
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+70
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Аке на пару с Эдерсоном подарили пенальти своими ошибками, что не так?
+28
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+27
На удивление тяжело выглядел МС во втором тайме. Другое дело, что таких матчей в принципе мало, но звоночек тревожный.
+21
-1
+20
Только Ливерпуль способен так возить по полю команду Гвардиолы, ни одна другая не способна. Интер способен только засушить, но не давить. Арсенал максимум на равных поиграть тайм другой . Про остальных и говорить нечего
+25
-8
+17
Ответ Никита Михайлов
Комментарий скрыт
Он не про судей, а про Аке говорит
+16
-2
+14
Обменялись домашними ничьями. В Манчестере Сити доминировал, в Ливерпуль красные. Норм результат, чемпионство разыграются в других матчах
+16
-3
+13
Ответ Anya Belova
Наверное, имел ввиду, что Эдерсон подарил))
Аке неточным пасом
+13
0
+13
Ответ Никита Михайлов
Комментарий скрыт
Ну ими подаренный, тут он прав.
+11
0
+11
Ответ Sunlight93
Только Ливерпуль способен так возить по полю команду Гвардиолы, ни одна другая не способна. Интер способен только засушить, но не давить. Арсенал максимум на равных поиграть тайм другой . Про остальных и говорить нечего
Реал может играть убого но выиграть)
+8
0
+8
Ответ corazon blanco
Аке на пару с Эдерсоном подарили пенальти своими ошибками, что не так?
да он заголовок чисто прочел и сразу побежал желчь выплеснуть
+6
0
+6
Ответ Pro_Zenit_7
Давно я не видел Сити, который весь тайм сидит за линией мяча на своей половине. Клопп — гений, тем более с такими потерями в составе
Да, когда увидел состав я долго смеялся) оказалось зря, очень боеспособный даже против Сити, мощь
+4
0
+4
Наверное, имел ввиду, что Эдерсон подарил))
+6
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+3
Ответ Sunlight93
Только Ливерпуль способен так возить по полю команду Гвардиолы, ни одна другая не способна. Интер способен только засушить, но не давить. Арсенал максимум на равных поиграть тайм другой . Про остальных и говорить нечего
Посмотрите матчи с Брайтоном
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0
+3
Какую же тупость Эдерсон сотворил конечно. Но даже без учета этого Ливерпуль был прекрасен. Было ощущение что никто не останавливался не на секунду. Просто задавили Сити.
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Пеп прекрасно понимает, что Сити отскочил.
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Ответ заблокированному пользователю
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Ответ Sunlight93
Только Ливерпуль способен так возить по полю команду Гвардиолы, ни одна другая не способна. Интер способен только засушить, но не давить. Арсенал максимум на равных поиграть тайм другой . Про остальных и говорить нечего
Ну и в важных матчах ЛЧ кто угодно может выбить Ман Сити из турнира)
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Рад за Ортегу, выйти неожиданно в таком матче и не пропустить - хорошо.
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Ответ Proper Chels
Сити на удивление плох в плане физики. И так весь сезон.
Ну зачем же глупости говорить? Сити отвык играть с сильными и любой пресс сбивает с привычного ритма, сколько брака в передачах и несогласованности защитников давно не видел. Но по физике там все нормально.
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По выходу Ковачича стало понятно, что Пеп настроен на удержание счета. Сити тупо катал мяч, играя в квадрат с выдохшимися после безрезультативного штурма игроками красных. Только Доку взорвался разок.
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Ответ Anya Belova
Наверное, имел ввиду, что Эдерсон подарил))
вот кстати травма Эдерсона может помочь Сити потерять чемпионство
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Жена Гвардиолы знает,что Пеп изменяет ей с Оливером?
Ибо как объяснить преданность свистка каталонке
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Ответ Anya Belova
Наверное, имел ввиду, что Эдерсон подарил))
Эдерсон-то при чём?
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Арсенал первый!!! Супер!!! Да ещё десять туров АПЛ, но всё может быть!
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Ответ jordy
В первом тайме почему-то гения не было. Сити был активен, от того и преимущество было на их стороне. Во втором Сити физически подсел, Ливерпуль их задавил своей активностью. Сити в этом сезоне испытывает проблемы со всеми командами, способными активно второй тайм бегать.
Первый тайм так то более чем равный получился
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Ответ Anya Belova
Наверное, имел ввиду, что Эдерсон подарил))
Ну Эдерсон не успевал никак, он кроме фола не мог ничего сделать.
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Ответ Виталий Ан
Какую же тупость Эдерсон сотворил конечно. Но даже без учета этого Ливерпуль был прекрасен. Было ощущение что никто не останавливался не на секунду. Просто задавили Сити.
Аке
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Ответ Виталий Ан
Какую же тупость Эдерсон сотворил конечно. Но даже без учета этого Ливерпуль был прекрасен. Было ощущение что никто не останавливался не на секунду. Просто задавили Сити.
За такой пас аке во дворе напихали бы, Эдерсону некуда деваться было
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Ответ G_Batigol
Аке
Там понятно ошибся, но Эдерсон провожает к острому углу и бьет тупо по ногам. Зачем? Прокидывая Нульес мог только передачу делать. Попасть с такого угоа очень сложно. Да пусть и так, но не пенальти, где шансов в разы будет больше. Хорошо не удалили.
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Ответ Evgeny_L
Посмотрите матчи с Брайтоном
Брайтон последний раз побеждал Сити в 37 туре чемпионата в 2021 когда матч ничего не решал. А до этого аж в 2008.
Я согласен они неудобный противник, но не более. Там много разгромов в истории встреч, это несерьезный разговор
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