Пеп Гвардиола»: «Ман Сити» мучился после подаренного сопернику пенальти. «Ливерпуль» – потрясающая команда. Мы согласны на одно очко»
Пеп Гвардиола описал трудности, возникшие в матче с «Ливерпулем» (1:1).
«Мы начали игру очень хорошо, но наш соперник – потрясающая команда. У нас были моменты, у них – тоже. Против них нелегко играть. Мы согласны на одно очко.
В первом тайме инициативой владели мы. Мы создали много моментов. После этого мы подарили сопернику пенальти, и затем начались мучения. Для зрителей матч получился хорошим.
Я знаю, насколько сложно играть на «Энфилде». На «Этихаде» тоже тяжело, «Ливерпуль» не побеждает там 8 лет. Мы доказали, что обе команды – настоящие бойцы.
Я бы предпочел победить, но соперник на протяжении многих лет подтверждает свой уровень. Все показали хорошую игру.
Нам с Клоппом нет необходимости обниматься для того, чтобы показывать взаимное уважение. Он защищает свой клуб, я – свой. Наша история говорит сама за себя.
Впереди еще 10 матчей, многое может произойти», – заявил главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.
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Я согласен они неудобный противник, но не более. Там много разгромов в истории встреч, это несерьезный разговор