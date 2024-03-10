«Ман Сити» продлил серию без поражений до 21 матча – 18 побед и 3 ничьих
«Манчестер Сити» не проигрывает больше трех месяцев.
Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Ливерпулем» (1:1) в 28-м туре АПЛ.
В последний раз «горожане» уступали 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1). С тех пор у них 18 побед и 3 ничьих в чемпионате и Кубке Англии, а также в Лиге чемпионов и на клубном ЧМ.
16 марта «Ман Сити» примет «Ньюкасл» в Кубке Англии.
Ну какой парню золотой мяч. Смех и грех. Не дозрел ещё.
На Этихаде максимум одно очко
Ливерпуль скорее всего выйдет в лидеры