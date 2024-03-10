«Ман Сити» продлил серию без поражений до 21 матча – 18 побед и 3 ничьих

«Манчестер Сити» не проигрывает больше трех месяцев.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с « » (1:1) в 28-м туре .

В последний раз «горожане» уступали 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1). С тех пор у них 18 побед и 3 ничьих в чемпионате и Кубке Англии, а также в Лиге чемпионов и на клубном ЧМ.

16 марта « » примет «Ньюкасл» в Кубке Англии.