«Ман Сити» продлил серию без поражений до 21 матча – 18 побед и 3 ничьих

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» не проигрывает больше трех месяцев.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Ливерпулем» (1:1) в 28-м туре АПЛ.

В последний раз «горожане» уступали 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1). С тех пор у них 18 побед и 3 ничьих в чемпионате и Кубке Англии, а также в Лиге чемпионов и на клубном ЧМ.

16 марта «Ман Сити» примет «Ньюкасл» в Кубке Англии.

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74 комментария
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в конце не дали 100% пенку, чел просто ногой в грудак заехал
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Вот ни одну команду так за уши судьи не тянут
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мс продлил серию кабинетных отскоков,так будет правильнее)
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Уокера должны были удалять за 2 жк. На МакКалистере была пенка 10000%. Клопп полуторным составом был лушче мс сегодня. Гений очкастый, блин)
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Ответ artem ofruss
в конце не дали 100% пенку, чел просто ногой в грудак заехал
Напомнило удар Де Йонга в грудь Алонсо
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Подсобили сегодня судьи МС, не без этого
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Сити отскочил так отскочил, замену КДБ не понимаю
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Ответ artem ofruss
в конце не дали 100% пенку, чел просто ногой в грудак заехал
ого, вот это сюрприз. сити к чемпионству тащат судьи.
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Ну как тут выиграть если тянут за уши.
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Ответ A Saitov
Сити отскочил так отскочил, замену КДБ не понимаю
Замену Дарвина не понимаю и Салах тоже не очень вышел. Диас какой-то человек без усталости, реально энерджайзер какой-то.
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Арабское бабло захватило европу
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Ничья в пользу Арсенала! А по игре Ливерпуль был сильнее.
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С таким судейством цистерна может бесконечно не проигрывать
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А великий норвег как всегда исчез с поля в матче с топом.

Ну какой парню золотой мяч. Смех и грех. Не дозрел ещё.
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Оливер сити.
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Что ж будем болеть за Сити в следующем матче )))
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Ничья в пользу Сити
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Майкл Оливер продлил серию МанСити без поражений до 21 матча
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Ответ Devel Devs
Обьективно МС должен был проиграть сегодня. Но и выиграть в первом круге. Просто идеальный результат для Арсенала
Что идеального для них?
На Этихаде максимум одно очко
Ливерпуль скорее всего выйдет в лидеры
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Мне может кто-то объяснить, почему прыжок ногой в корпус - это не пенальти?!
+3
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Отскочили горожане
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Обьективно МС должен был проиграть сегодня. Но и выиграть в первом круге. Просто идеальный результат для Арсенала
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Ливерпуль заслуживал победу даже без учёта позорного решения в конце. Я уже не знаю что за черти там сидят в этой шарашкиной конторе, которые уже удары прямой ногой в грудь не считают нарушением.
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Ответ Иван Баланар
У Сити всего лишь одна победа против команд из ТОП 5 с минимальным счетом 1:0 над Тоттенхэмом. А пафоса и восхваления столько, как будто они катком по прямым соперникам проходят. Сегодня вообще были унижены Ливерпулем. Как же ржу над этим маркетинговым "гегемоном".
Может они все-таки гегемон потому что у них 5 АПЛ за 6 лет и требл в том сезоне?
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Ответ A Saitov
Сити отскочил так отскочил, замену КДБ не понимаю
а зачем КДБ, если ты не можешь мяч держать
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Оливер лучший игрок
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Шикарный матч по динамике, эмоциям, моментам. Жаль, конечно, что Ливерпуль не дожал. Но зрелище было достойным матча сезона!
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Ответ rigobersong
Чем оно от Американского отличается?:)
Тем, что арабское от государства.
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Ну классика. Сезон, когда на одно очко опередили Ливерпуль тоже кабинетными решениями взяли. Видимо "ффп" недостаточно
+3
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Ответ Devel Devs
В целом да но какой результат был бы лучше для них чем этот ?)
Лучше этого только поражение обеих команд
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