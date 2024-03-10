Роналду про жест у паха: «Меня неправильно поняли. Я всегда уважаю обычаи и традиции стран. Кто не совершает ошибок?»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду объяснил свой жест у паха.

Ранее комитет по этике и дисциплине саудовской лиги дисквалифицировал форварда «Аль-Насра» на один матч за то, что во время игры с «Аль-Шабабом» (3:2) он помахал рукой у своего паха после того, как болельщики соперников начали скандировать «Месси! Месси!»

«Движение, за которое меня наказали, было неправильно понято, я всегда уважаю обычаи и традиции стран.

Могу гарантировать это, потому что я человек, и ничто не идеально. Жизнь состоит из ошибок, но лучше сократить количество ошибок, чтобы стать лучше.

Некоторые люди неправильно понимают вещи, и мои действия всегда понимают неправильно, и то, что я сделал раньше и за что был наказан, тоже неправильно поняли, я уважаю страну.

Такое поведение нормально для Европы, иногда страсть к матчу и энтузиазм заставляют тебя совершать ошибки... А кто не совершает ошибок? Но я не делал ничего плохого намеренно», – сказал португалец.

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63 комментария
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Ответ Мохнатый55
Жест возле паха это традиция какой страны?
Португалии. Криштиану просто передавал привет маме, а его не так поняли.
+80
-4
+76
Жест возле паха это традиция какой страны?
+78
-7
+71
Избил ребенка аутиста - неправильно поняли

Совершил насилие над Майоргой - неправильно поняли

Кинул несколько раз капитанскую повязку - неправильно поняли

Захотел украсть гол у Бруно, хотя перед ЧМ клялся детьми, что голы не важны - неправильно поняли

Бил игроков соперника со спины, провоцировал болельщиков, не уважает ни традиций, ни культуры, ни гостепреимство чужой страны, все слова роналду это просто сотрясание воздуха в которое давно никто не верит, жаль его вся жизнь вранье начиная от ненастоящей семьи, и заканчивая отвратительными поступками:))
+63
-19
+44
Ответ Мохнатый55
Жест возле паха это традиция какой страны?
Если яхта Бадра и Криштиану зарегистрирована как отдельное государство, то вопросов нет, там этот жест вместо прикладывания руки к сердцу во время гимна ;)
+29
-7
+22
🤣 поздняк метаться
+23
-4
+19
— Когда я засунул шарф с символикой соперников в трусы я лишь придал ему тонкий фруктовый аромат, вы меня неправильно поняли.
+20
-4
+16
Ответ rigobersong
Избил ребенка аутиста - неправильно поняли Совершил насилие над Майоргой - неправильно поняли Кинул несколько раз капитанскую повязку - неправильно поняли Захотел украсть гол у Бруно, хотя перед ЧМ клялся детьми, что голы не важны - неправильно поняли Бил игроков соперника со спины, провоцировал болельщиков, не уважает ни традиций, ни культуры, ни гостепреимство чужой страны, все слова роналду это просто сотрясание воздуха в которое давно никто не верит, жаль его вся жизнь вранье начиная от ненастоящей семьи, и заканчивая отвратительными поступками:))
Забыл ещё как он чужую машину обоссал
+8
0
+8
Роналду очень глуп.
Как вообще можно фанатеть от этого фрукта.
+10
-3
+7
"Такое поведение нормально для Европы"
"В Португалии жест у паха означает любовь к Родине и маме, добавил Кристиану"
🤣🤣🤣
+8
-1
+7
Видимо истеричку заставили объясниться 🤣хоть и выдал он какую-то чушь🤣 ну не мог же он сказать, что умом он закомплексованный подросток в пубертате 😆
+8
-2
+6
как объяснил? Что хотел показать? Не понятно🤣
+9
-4
+5
Значит пихать символику в свои трусы это традиция?
+6
-1
+5
Ответ Тюменский медвежонок
дак вроде же не метается? наказание то уже отбыл, считай высказался уже спустя 2 недели
Так ему не перестанут кричать имя Чемпиона Мира, рано или поздно опять сорвется.
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий
Значит пихать символику в свои трусы это традиция?
Да, древне-португальская. 🤣
+4
-1
+3
А как понять-то надо? Ты показывал, что любишь яичницу или что? Господи, человек 20 лет селебрити и до сих пор не нанял нормальных пиарщиков. Почему каждый раз , когда Криштиану открывает рот, стыдно мне? И всем, у кого есть мозг.
+3
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"в жизни каждого человека, бывает момент когда зашел не в ту дверь" по португельски
+7
-5
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Ответ Ходжа Насреддин
в жизни каждого бывает момент, когда входишь не в ту дверь (с)
ему не раз входили в дверь)))
+2
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в жизни каждого бывает момент, когда входишь не в ту дверь (с)
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дело то в том ,что у брусники 7 паха то нет
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скоро ему арабы помашут конкретно, только с другой стороны.
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эээ я матч смотрел, когда ему кричали * Месси Месси * и он к ухо руку приставил, и между пахом поболтал, вот мерзкая принцесса- индианка!
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блин в 40 лет ,а ведет себя как умалишенный, да ещё и тупые отмазки!
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Та мы поняли ,опять про свои большие яйца показывал
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Мух просто отгонял?
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"меня не правильно поняли. я просто заряжал свою среднюю чакру от их злобы и ненависти. я буддист"
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Как можно сказать очень много и ничего одновременно?
Вот так 👆
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Ответ rigobersong
Избил ребенка аутиста - неправильно поняли Совершил насилие над Майоргой - неправильно поняли Кинул несколько раз капитанскую повязку - неправильно поняли Захотел украсть гол у Бруно, хотя перед ЧМ клялся детьми, что голы не важны - неправильно поняли Бил игроков соперника со спины, провоцировал болельщиков, не уважает ни традиций, ни культуры, ни гостепреимство чужой страны, все слова роналду это просто сотрясание воздуха в которое давно никто не верит, жаль его вся жизнь вранье начиная от ненастоящей семьи, и заканчивая отвратительными поступками:))
вроде бил и игроков со своей команды тоже...базово вы не правы, футболист по сути своей крайне примитивен, мозгов мало, такие проявления у них норма
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Ответ Astret
И это пишет фанат барсы) как там алвес, суарез, бускетс, хави, месси поживают) но ты что-то никогда про них ни одного кривого слова не скажешь- не так поняли)
А когда они говорили, что их не так поняли? Месси вышел и извинялся за свой поступок против голландцев сказал, что был не прав без всяких этих неправильно поняли!
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Да да. Киркоров тоже клялся что не в тут дверь вошёл. Хотя пришёл чуть ли не голый
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Ответ D-eisler@yandex.ru
"в жизни каждого человека, бывает момент когда зашел не в ту дверь" по португельски
Вот да. Таким объяснением Криштиану не отделается, надо покаянное видео а ля Ивлеева записать - в водолазке и с красными глазами.
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