Роналду про жест у паха: «Меня неправильно поняли. Я всегда уважаю обычаи и традиции стран. Кто не совершает ошибок?»
Криштиану Роналду объяснил свой жест у паха.
Ранее комитет по этике и дисциплине саудовской лиги дисквалифицировал форварда «Аль-Насра» на один матч за то, что во время игры с «Аль-Шабабом» (3:2) он помахал рукой у своего паха после того, как болельщики соперников начали скандировать «Месси! Месси!»
«Движение, за которое меня наказали, было неправильно понято, я всегда уважаю обычаи и традиции стран.
Могу гарантировать это, потому что я человек, и ничто не идеально. Жизнь состоит из ошибок, но лучше сократить количество ошибок, чтобы стать лучше.
Некоторые люди неправильно понимают вещи, и мои действия всегда понимают неправильно, и то, что я сделал раньше и за что был наказан, тоже неправильно поняли, я уважаю страну.
Такое поведение нормально для Европы, иногда страсть к матчу и энтузиазм заставляют тебя совершать ошибки... А кто не совершает ошибок? Но я не делал ничего плохого намеренно», – сказал португалец.
Совершил насилие над Майоргой - неправильно поняли
Кинул несколько раз капитанскую повязку - неправильно поняли
Захотел украсть гол у Бруно, хотя перед ЧМ клялся детьми, что голы не важны - неправильно поняли
Бил игроков соперника со спины, провоцировал болельщиков, не уважает ни традиций, ни культуры, ни гостепреимство чужой страны, все слова роналду это просто сотрясание воздуха в которое давно никто не верит, жаль его вся жизнь вранье начиная от ненастоящей семьи, и заканчивая отвратительными поступками:))
Как вообще можно фанатеть от этого фрукта.
"В Португалии жест у паха означает любовь к Родине и маме, добавил Кристиану"
🤣🤣🤣
Вот так 👆