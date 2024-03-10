Роналду про жест у паха: «Меня неправильно поняли. Я всегда уважаю обычаи и традиции стран. Кто не совершает ошибок?»

Криштиану Роналду объяснил свой жест у паха.

Ранее комитет по этике и дисциплине саудовской лиги дисквалифицировал форварда « » на один матч за то, что во время игры с «Аль-Шабабом» (3:2) он помахал рукой у своего паха после того, как болельщики соперников начали скандировать «Месси! Месси!»

«Движение, за которое меня наказали, было неправильно понято, я всегда уважаю обычаи и традиции стран.

Могу гарантировать это, потому что я человек, и ничто не идеально. Жизнь состоит из ошибок, но лучше сократить количество ошибок, чтобы стать лучше.

Некоторые люди неправильно понимают вещи, и мои действия всегда понимают неправильно, и то, что я сделал раньше и за что был наказан, тоже неправильно поняли, я уважаю страну.

Такое поведение нормально для Европы, иногда страсть к матчу и энтузиазм заставляют тебя совершать ошибки... А кто не совершает ошибок? Но я не делал ничего плохого намеренно», – сказал португалец.