Бразильский инфлюэнсер назвал сына Дави Криштиану Роналду. У него 21,2 млн подписчиков в инстаграме, он фанат португальца

Блогер, известный по роликам «Receba!», назвал сына Дави Криштиану Роналду.

«Самый счастливый момент в нашей жизни, наш величайший подарок, добро пожаловать, Дави Криштиану Роналду! Спасибо тебе, Господи», – написал в своем аккаунте популярный бразильский блогер и инфлюэнсер Иран Феррейра.

Ранее он сообщал, что собирается назвать ребенка в честь Криштиану. У него есть фотография с Роналду в инстаграме, а также ряд снимков в спортзале, где в отражении зеркала он видит португальского форварда.

Феррейра стал популярным благодаря роликам, в которых он показывает удары по воротам и различные футбольные трюки и отмечает успехи оригинальным празднованием – фразой «Receba!» («Получите!»), ставшей в сети вирусной.

Фото: instagram.com/luvadepedreiro/

Парень из Бразилии покорил тикток (15 млн подписчиков) и Неймара всего одним словом. Receba!