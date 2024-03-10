Бразильский инфлюэнсер назвал сына Дави Криштиану Роналду. У него 21,2 млн подписчиков в инстаграме, он фанат португальца
Блогер, известный по роликам «Receba!», назвал сына Дави Криштиану Роналду.
«Самый счастливый момент в нашей жизни, наш величайший подарок, добро пожаловать, Дави Криштиану Роналду! Спасибо тебе, Господи», – написал в своем аккаунте популярный бразильский блогер и инфлюэнсер Иран Феррейра.
Ранее он сообщал, что собирается назвать ребенка в честь Криштиану. У него есть фотография с Роналду в инстаграме, а также ряд снимков в спортзале, где в отражении зеркала он видит португальского форварда.
Феррейра стал популярным благодаря роликам, в которых он показывает удары по воротам и различные футбольные трюки и отмечает успехи оригинальным празднованием – фразой «Receba!» («Получите!»), ставшей в сети вирусной.
Фото: instagram.com/luvadepedreiro/
Парень из Бразилии покорил тикток (15 млн подписчиков) и Неймара всего одним словом. Receba!
Как я понимаю, этот человек - что-то вроде бразильской Бузовой, только с другими первичными половыми признаками?)
Дави Криштиану Роналду!
Дави Криштиану Роналду!
Дави!
З.Ы. Во если бы в честь Меськи назвал - проблем бы в жизни было больше. )
мог бы сам себе сменить имя на
Литва Люксембург!!