Бразильский инфлюэнсер назвал сына Дави Криштиану Роналду. У него 21,2 млн подписчиков в инстаграме, он фанат португальца

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Футбол

Блогер, известный по роликам «Receba!», назвал сына Дави Криштиану Роналду.

«Самый счастливый момент в нашей жизни, наш величайший подарок, добро пожаловать, Дави Криштиану Роналду! Спасибо тебе, Господи», – написал в своем аккаунте популярный бразильский блогер и инфлюэнсер Иран Феррейра.

Ранее он сообщал, что собирается назвать ребенка в честь Криштиану. У него есть фотография с Роналду в инстаграме, а также ряд снимков в спортзале, где в отражении зеркала он видит португальского форварда.

Феррейра стал популярным благодаря роликам, в которых он показывает удары по воротам и различные футбольные трюки и отмечает успехи оригинальным празднованием – фразой «Receba!» («Получите!»), ставшей в сети вирусной.

Фото: instagram.com/luvadepedreiro/

Парень из Бразилии покорил тикток (15 млн подписчиков) и Неймара всего одним словом. Receba!

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28 комментариев
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Что еще раз доказывает количество неумных людей на этой планете.

Как я понимаю, этот человек - что-то вроде бразильской Бузовой, только с другими первичными половыми признаками?)
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Новость звучала бы еще прекрасней, если бы "Бразильский инфлюэнсер назвал сына Криштиану Роналду Дави"
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Инфантино назвал своего бастарда меси и подарил ЧМ
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Ответ Кирилл Голивец
Что еще раз доказывает количество неумных людей на этой планете. Как я понимаю, этот человек - что-то вроде бразильской Бузовой, только с другими первичными половыми признаками?)
Да в принципе у португальцев по 3-4 имени перед фамилией, ну назвал он сына Давидом Кристианом Рональдом, а мог бы Питером Луисом (Педро Луишем). Вот новость-то!
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Трибуны будут скандировать:

Дави Криштиану Роналду!
Дави Криштиану Роналду!
Дави!
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как-то слабо на самом деле, ведь у нас тут на сайте Климов живёт, я уверен что он уже давно у себя в паспорте, имя и фамилию сменил на Лионел Месси
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"Маша хорошее имя, но ведь намучается с ним пацан" (с)
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А дедушка этого "полного тезки" тоже еще тот затейник.
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Ответ ADiPin
По сути через 10 лет в сознательном возрасте у сына и его ровесников будут уже другие ориентиры, Роналду к этому времени из инфополя давно уже исчезнет, это просто будет для них странное имя, не более...
Марадона и Пеле тоже исчезли из инфополя?
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Ответ Дмитрий
Осталось кошку назвать Джоржина Родригез а собаку Криштиану Жуниор и семья в полном порядке. А вообще кто это, что оно инфлюэнсирует своим последователям?)
Тиктокер, кстати крутые голы забивает на видео,но то что он такой недалёкий не знал
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К моменту, как в сознательный возраст войдёт, вряд-ли это имя будет выглядеть сильно необычным в Бразилии (там как только не заворачивают многосоставные имена), да ещё и имя португальское. Вполне возможно, что далеко не все даже прочитают отсылку. В общем, точно не случай, как с "-Иванов! -Я! -Странная фамилия у вас! -Йес, сэр!"

З.Ы. Во если бы в честь Меськи назвал - проблем бы в жизни было больше. )
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По сути через 10 лет в сознательном возрасте у сына и его ровесников будут уже другие ориентиры, Роналду к этому времени из инфополя давно уже исчезнет, это просто будет для них странное имя, не более...
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Раз, два, три, Рональдушку Дави.
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Приедет однажды Дави в Саудовскую Аравию, а ему буду вслед кричать Месси
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Если такой тру фанат, этот Иран Фареры
мог бы сам себе сменить имя на
Литва Люксембург!!
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Называть своего сына в честь кого-то,это уже болезнь
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