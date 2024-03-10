Черчесов о Промесе: «Спартаку» нужно защищать его. Но есть закон Голландии, презумпция невиновности. Надо дождаться апелляцию»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Квинси Промес Матч ТВ Футбол

Станислав Черчесов считает, что «Спартак» должен защищать Квинси Промеса.

Хавбек «Спартака» по‑прежнему находится в ОАЭ, где клуб проводил зимние сборы перед возобновлением сезона Мир РПЛ. Промес был задержан полицией в аэропорту Дубая. Он, как сообщалось, покинул место ДТП, что стало поводом для задержания. 

– Если Промес не вернется в Россию, «Спартак» многое потеряет?

– Нет ни тренера, ни игрока, который выше клуба. Сейчас «Спартак» сыграл без Промеса в Питере, ну, сыграли же. Да, это сильный игрок, но есть законы, которые не должен никто нарушать.

– Должен ли «Спартак» защищать Промеса, учитывая его ситуацию?

– Защищать надо, потому что это ваш игрок. Но есть закон Голландии. Также есть презумпция невиновности. Надо дождаться апелляцию и от этого исходить.

– Если бы в вашей команде был такой футболист, как бы вы поступили?

– Ситуации бывают разные, было много историй, когда кого‑то в чем‑то обвиняли, но этот человек ничего и не натворил. Дождемся апелляции. Да, неприятный момент, но какой есть, – сказал бывший тренер сборной России.

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45 комментариев
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Я не пойму логики никак...апелляция по делу с ножом уже была...виновен...о чем они все время говорят?
+42
-4
+38
Ответ Spartakus1984
Кого еще не спросили по поводу личных проблем Промеса?
С каких пор покрывательство преступника целой страной - это личные проблемы? Это перестало быть личной проблемой, когда туда влез руководитель МИДа России, который болеет за Спартак, и всё начали перетягивать в сферу русофобии.
+22
-7
+15
Закон Голландии есть, а самой Голландии с 01.01.2020 уже нету. Поэтому Промес не виновен 🤣
+17
-3
+14
Ответ Spartakus1984
Кого еще не спросили по поводу личных проблем Промеса?
Татьяну Анатольевну Тарасову.
+9
0
+9
Ответ Георгий Кузьмин
Я не пойму логики никак...апелляция по делу с ножом уже была...виновен...о чем они все время говорят?
И после неудачной аппеляции на наркоту, спартачи будут говорить - ну в том дтп никто же не умер
+5
-1
+4
Ответ LifeStream
А куда она пропала?
Теперь жто Нидерланды)
+5
-1
+4
Чем хуже человек знает самого себя, тем больше он осуждает других.
+3
0
+3
Ответ Balt
https://www.gismeteo.ru/news/nature/gollandcy-oficialno-pereimenovali-svoju-stranu/
обалдеть, новости на гисметео)) просвятился, спасибо😂
+3
0
+3
Интересно, если бы Промес признался или его заметили в проявление ЛБГТ активности (так люто преследуемой сейчас в России), то спартачи бы продолжали его защищать?))
или это другое? 🤣🤣🤣
+2
0
+2
Ответ Spartakus1984
Кто его покрывает,Нидерланды обращались к России,с просьбой задержать его хотя бы и т.д? когда туда влез руководитель МИДа России(с).Нафантазировать можно что угодно.
Конечно, никто не покрывает. Играет уголовник, пусть и дальше играет.Приговор по поножовщине уже вступил в свою законную силу. Впрочем, для твоего клуба - это в порядке вещей.
+2
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+2
Ответ Jovana Jovičić
С каких пор покрывательство преступника целой страной - это личные проблемы? Это перестало быть личной проблемой, когда туда влез руководитель МИДа России, который болеет за Спартак, и всё начали перетягивать в сферу русофобии.
Оптимальный вариант просто не выдавать его Голландцам а посадить на этот же сро в нашу колонию. Вроде как и под голландцев не прогнёмся и преступника всё же посадим)
+2
0
+2
Ответ Вячеслав Припузов
Рано или поздно Промес закончит играть за Спартак в любом случае, есть надежда, что Угальде станет его преемником в Спартаке, все предпосылки для этого имеются...
Вообще разные футболисты. Нет никаких предпосылок.
+3
-1
+2
Ответ Вячеслав Припузов
Рано или поздно Промес закончит играть за Спартак в любом случае, есть надежда, что Угальде станет его преемником в Спартаке, все предпосылки для этого имеются...
преемником в смысле унаследует его наркоимперию?
+2
0
+2
Ответ LifeStream
Я повторяю. Я знаю, что они переименовались, но регион то вроде никуда не пропал
Очень душно
+3
-1
+2
Ответ Георгий Кузьмин
Я не пойму логики никак...апелляция по делу с ножом уже была...виновен...о чем они все время говорят?
Ну не загоняй их в угол! Интересно будет, как после проигранной апелляции по наркотикам будут выкручиваться )
Но здесь хотя бы про русофобию нет, заговоры и гражланство РФ.
+3
-1
+2
Ответ Древний спартач
На закон Голландии """"" с высокой колокольни . Там такой же суд , как и наш . В нашей стране кому-то из аргентинских дипломатов за то же самое сходит с рук , хотя преступление совершено на нашей территории , а кто-то сразу озирается и стучит кулачком по столу когда то же самое совершено в другой стране . Пусть сам Спартак решает , что делать с Промесом и как относиться к голландскому решению суда . Мы не должны обращать внимание на эту наркоманскую страну , где наркота продаётся , как сладкие булочки .
Ты не древний, ты юный, зелёный
+2
0
+2
Ответ биг титс
Интересно, если бы Промес признался или его заметили в проявление ЛБГТ активности (так люто преследуемой сейчас в России), то спартачи бы продолжали его защищать?)) или это другое? 🤣🤣🤣
Не страшен ...рас, если за нас !
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Кого еще не спросили по поводу личных проблем Промеса?
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+1
Ответ Spartakus1984
У вас в руководстве неопнятно кто,этов порядке вещей для вашего клуба
Разговор разве про руководство Зенита? Не ты заявлял "а у вас в Америке негров вешают"(с) ? Ответ то будет? Или как?
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Ответ Spartakus1984
Кто его покрывает,Нидерланды обращались к России,с просьбой задержать его хотя бы и т.д? когда туда влез руководитель МИДа России(с).Нафантазировать можно что угодно.
Мистер Бромантан, Хлестов, Ловчев и т.п что говорили ?
+2
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Ответ Spartakus1984
Кого еще не спросили по поводу личных проблем Промеса?
Эти личные проблемы уже международные 😂
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Алопеция, апелляция,Фелляция - у Стаса всё перемешалось в голове
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Ответ Антинародная Команда
Эти личные проблемы уже международные 😂
Только проблемы игрока и Голландии,больше ни чьи.
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Ответ Александр Жердин
Разговор разве про руководство Зенита? Не ты заявлял "а у вас в Америке негров вешают"(с) ? Ответ то будет? Или как?
Конечно тебе не хочется и неприятно говорить о своих....а чужих лучше.Борец с преступностью))
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Ответ Spartakus1984
Конечно тебе не хочется и неприятно говорить о своих....а чужих лучше.Борец с преступностью))
Ещё раз, для особо одаренных .Прочитай тему : "Черчесов о Промесе"(С) Увести разговор в другую сторону, спрятаться за спины других.Это лично твоё или фирменное, спартаковские?
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Ответ Н.Ф.
Татьяну Анатольевну Тарасову.
И Олега Михайловича Газманова.
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Ответ LifeStream
Да я знаю название страны, а Голландия то куда пропала?
https://www.gismeteo.ru/news/nature/gollandcy-oficialno-pereimenovali-svoju-stranu/
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Ответ Jovana Jovičić
С каких пор покрывательство преступника целой страной - это личные проблемы? Это перестало быть личной проблемой, когда туда влез руководитель МИДа России, который болеет за Спартак, и всё начали перетягивать в сферу русофобии.
Кто его покрывает,Нидерланды обращались к России,с просьбой задержать его хотя бы и т.д?
когда туда влез руководитель МИДа России(с).Нафантазировать можно что угодно.
+7
-7
0
Ответ LifeStream
Я повторяю. Я знаю, что они переименовались, но регион то вроде никуда не пропал
Ну так речь не про регион, а про именование все страны.
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Абстракция, куэгуляция, трансформация, демонстрация и всякая прочая профонация...
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