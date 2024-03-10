Черчесов о Промесе: «Спартаку» нужно защищать его. Но есть закон Голландии, презумпция невиновности. Надо дождаться апелляцию»
Станислав Черчесов считает, что «Спартак» должен защищать Квинси Промеса.
Хавбек «Спартака» по‑прежнему находится в ОАЭ, где клуб проводил зимние сборы перед возобновлением сезона Мир РПЛ. Промес был задержан полицией в аэропорту Дубая. Он, как сообщалось, покинул место ДТП, что стало поводом для задержания.
– Если Промес не вернется в Россию, «Спартак» многое потеряет?
– Нет ни тренера, ни игрока, который выше клуба. Сейчас «Спартак» сыграл без Промеса в Питере, ну, сыграли же. Да, это сильный игрок, но есть законы, которые не должен никто нарушать.
– Должен ли «Спартак» защищать Промеса, учитывая его ситуацию?
– Защищать надо, потому что это ваш игрок. Но есть закон Голландии. Также есть презумпция невиновности. Надо дождаться апелляцию и от этого исходить.
– Если бы в вашей команде был такой футболист, как бы вы поступили?
– Ситуации бывают разные, было много историй, когда кого‑то в чем‑то обвиняли, но этот человек ничего и не натворил. Дождемся апелляции. Да, неприятный момент, но какой есть, – сказал бывший тренер сборной России.
или это другое? 🤣🤣🤣
Но здесь хотя бы про русофобию нет, заговоры и гражланство РФ.
когда туда влез руководитель МИДа России(с).Нафантазировать можно что угодно.