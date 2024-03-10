Александр Мостовой: «Удивлен, что за столько лет мне не предложили поработать в каком-нибудь клубе, пусть и не тренером»
Александр Мостовой удивлен, что его не позвали работать в футбольный клуб.
– Как вам живется в Москве? Чем зарабатываете на жизнь?
– У меня нет постоянной работы. Какое-то время я был телекомментатором, но контракт закончился, и теперь я выполняю разную работу, но без фиксированного графика и определенных задач.
– Ваши дети живут в Испании, почему вы не остались здесь?
– После ухода из футбола я много лет жил в Марбелье, но они выросли, и я вернулся в Россию, потому что деньги постепенно заканчивались, и мне нужно было работать. Там ты живешь в роскоши, это правда, но я не зарабатывал так много, как в бытность футболистом, и вернулся на родину.
– Хотели бы вы стать тренером? Вас никто не звал?
– Это было бы неплохо, но я удивлен, что за столько лет мне не предложили поработать в каком-нибудь клубе, пусть и не в качестве тренера.
– Назовите мне одно желание на ближайшее будущее?
– Мое самое большое желание – оставаться в футболе, потому что это моя жизнь. Если это будет в моей стране, тем лучше, а если в Испании, то я тоже буду рад. Это то, что я умею делать и что мне нравится, – сказал Мостовой в интервью испанской газете As.
Первый в истории царь-разнорабочий.
Вот правда не удивлюсь если сопьется или будет сидеть в сети фастфуда с короной картонной (кстати, вот куда мог бы хоть в рекламу пристроиться))
И человек сказал:
– Сделай так, чтобы я был самый счастливый человек на Земле.
Он подождал и подумал: «Ничего не произошло».
И он сказал шарику:
– Никакой ты не волшебный.
Тогда на шарике возникла надпись: «Ты самый счастливый человек на Земле».
– А почему же я этого не чувствую? – спросил человек.
– Потому что ты дурак, – ответил шарик.