Александр Мостовой: «Удивлен, что за столько лет мне не предложили поработать в каком-нибудь клубе, пусть и не тренером»

Теги премьер-лига Россия Ла Лига Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой удивлен, что его не позвали работать в футбольный клуб.

– Как вам живется в Москве? Чем зарабатываете на жизнь?

– У меня нет постоянной работы. Какое-то время я был телекомментатором, но контракт закончился, и теперь я выполняю разную работу, но без фиксированного графика и определенных задач.

– Ваши дети живут в Испании, почему вы не остались здесь?

– После ухода из футбола я много лет жил в Марбелье, но они выросли, и я вернулся в Россию, потому что деньги постепенно заканчивались, и мне нужно было работать. Там ты живешь в роскоши, это правда, но я не зарабатывал так много, как в бытность футболистом, и вернулся на родину.

– Хотели бы вы стать тренером? Вас никто не звал?

– Это было бы неплохо, но я удивлен, что за столько лет мне не предложили поработать в каком-нибудь клубе, пусть и не в качестве тренера.

– Назовите мне одно желание на ближайшее будущее?

– Мое самое большое желание – оставаться в футболе, потому что это моя жизнь. Если это будет в моей стране, тем лучше, а если в Испании, то я тоже буду рад. Это то, что я умею делать и что мне нравится, – сказал Мостовой в интервью испанской газете As.

Материалы по теме

44 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
чем больше читаешь его интервью, тем меньше удивлён что он безработный
+48
-4
+44
Удивлен, что 11 лет отучился в школе, но никто не зовёт работать учителем...
+45
-5
+40
"выполняю разную работу"

Первый в истории царь-разнорабочий.
+23
-2
+21
А разве его не звали в Енисей? Но Красноярск оказался сильно далеко?
+8
0
+8
Ахах, не предложили работу... К царю на поклон не пришли, подлецы такие.
+5
0
+5
В Испании, где его якобы чуть ли не боготворили в Виго и он "был феноменален" (ну да - настолько что дальше "Сельты" не взяли даже на пике), не позвали никуда, промотал деньги, приехал в Россию думая что тут на одном имени его завалят предложениями и деньгами - тоже не выходит. И вместо того, чтобы понять что надо учиться и начинать с чего-то, он все еще мнит себя "царем" и обращения к нему за очередным "перлом" его даже уверяют в его важности.

Вот правда не удивлюсь если сопьется или будет сидеть в сети фастфуда с короной картонной (кстати, вот куда мог бы хоть в рекламу пристроиться))
+5
0
+5
Все удивлены, что до Мостового дошло только в 55 лет, что для того чтобы стать тренером нужно было просто пойти учиться на него и получить диплом ...
+4
-2
+2
Один человек нашел волшебный шарик. Он был голубой, светился и мигал.
И человек сказал:
– Сделай так, чтобы я был самый счастливый человек на Земле.
Он подождал и подумал: «Ничего не произошло».
И он сказал шарику:
– Никакой ты не волшебный.
Тогда на шарике возникла надпись: «Ты самый счастливый человек на Земле».
– А почему же я этого не чувствую? – спросил человек.
– Потому что ты дурак, – ответил шарик.
+2
0
+2
Ответ rodjer22
в России не умеют ценить за выдающиеся качества и профессионализм, а Мостовой по всем меркам выдающийся спортсмен. В России ценят тех кто умеет вовремя подсуетиться или вступить в нужную партию.
Когда этот товарищ поливал помоями всех тренеров, он не думал что это может аукнется?
+1
0
+1
Ответ Футбол, хоккей итд
Столько проработал (как он сам говорит телекомментатором), а складывать слова в предложения так и не научился...🫣😜
Пока вы пишите комментарии здесь бесплатно, он раздает комментарии всем сми вокруг… но кажется, тоже бесплатно
+1
0
+1
Удивлён, что каждый день езжу на машине, но никто не зовёт в ф1
+1
0
+1
Ничего удивительного, никто не хочет брать на работу престарелого бухарика
+1
0
+1
Удивлен ,что его еще на ТВ приглашают... Потерял чувство реальности... Емеля на печи!
0
0
0
Ответ rodjer22
в России не умеют ценить за выдающиеся качества и профессионализм, а Мостовой по всем меркам выдающийся спортсмен. В России ценят тех кто умеет вовремя подсуетиться или вступить в нужную партию.
Как же живешь вообще с такой дыркой в башке)
0
0
0
Тут вот клуб железнодорожников ищет полотёра и сторожа, пойдешь?
0
0
0
Если честно, даже немного жалко его. Балбес, конечно, но всё же.
0
0
0
даже клоуном не предложили
0
0
0
Снимите его кто то и покажите
0
0
0
Я бы ради кека назначил его в "Спартак", чисто посмотреть, что будет. Но думаю, у спартаковского руководства меньше любопытства и жажды экспериментов в этом плане.
0
0
0
Может Абаскаль тебя в Испанию заберёт и там найдёте что-нибудь по вашему статусу ?
0
0
0
Ответ Вячеслав Припузов
Все удивлены, что до Мостового дошло только в 55 лет, что для того чтобы стать тренером нужно было просто пойти учиться на него и получить диплом ...
Он учился вроде
0
0
0
Царь хороший, бояре плохие.
0
0
0
Я тоже удивлен, почему за психом уже столько лет санитары не едут. Может у него медицинский полис испанский?))
0
0
0
Теперь испанские журналисты тоже проспект фишку, будут названивать и троллить его
0
0
0
вакансия есть вселенную спасать?
0
0
0
Надо проситься к Пепу. Тот его должен помнить.
0
0
0
В американский университет попробуй устроиться, как недавно узнал, там огромные деньги платят.
0
0
0
в России не умеют ценить за выдающиеся качества и профессионализм, а Мостовой по всем меркам выдающийся спортсмен. В России ценят тех кто умеет вовремя подсуетиться или вступить в нужную партию.
+3
-3
0
Почему он не остался в Испании? Там тоже нужно работать)).
0
0
0
Внуков можно тренировать (если они есть). И стать их агентом.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий