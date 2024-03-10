Александр Мостовой: «Удивлен, что за столько лет мне не предложили поработать в каком-нибудь клубе, пусть и не тренером»

Александр Мостовой удивлен, что его не позвали работать в футбольный клуб.

– Как вам живется в Москве? Чем зарабатываете на жизнь?

– У меня нет постоянной работы. Какое-то время я был телекомментатором, но контракт закончился, и теперь я выполняю разную работу, но без фиксированного графика и определенных задач.

– Ваши дети живут в Испании, почему вы не остались здесь?

– После ухода из футбола я много лет жил в Марбелье, но они выросли, и я вернулся в Россию, потому что деньги постепенно заканчивались, и мне нужно было работать. Там ты живешь в роскоши, это правда, но я не зарабатывал так много, как в бытность футболистом, и вернулся на родину.

– Хотели бы вы стать тренером? Вас никто не звал?

– Это было бы неплохо, но я удивлен, что за столько лет мне не предложили поработать в каком-нибудь клубе, пусть и не в качестве тренера.

– Назовите мне одно желание на ближайшее будущее?

– Мое самое большое желание – оставаться в футболе, потому что это моя жизнь. Если это будет в моей стране, тем лучше, а если в Испании, то я тоже буду рад. Это то, что я умею делать и что мне нравится, – сказал Мостовой в интервью испанской газете As.