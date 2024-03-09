Быстров о «Краснодаре»: «Не понимаю, как можно говорить о чемпионских амбициях, когда только ноешь о судействе. Это чересчур даже для них»
Владимир Быстров высказался об игре «Краснодара» во второй части сезона.
Команда Владимира Ивича сыграла вничью с «Рубином» (1:1) и проиграла «Ростову» (1:2). «Быки» опустились на второе место в Мир РПЛ и отстают от «Зенита» на 1 балл.
«Вообще не понимаю, как можно говорить о каких-то чемпионских амбициях, когда только ноешь о судействе. Это чересчур даже для них.
Не вижу у них коллектива, команды, и футболистов, которые будут биться друг за друга. То, что было у них раньше, сейчас куда-то делось. Один делает нелепые отмашки, другой катится в ненужный момент и фолит. Так можно бороться только за чемпионство дублей», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.
Ивич о судействе: «Кто-то хочет показать, где наше место. 1-я карточка Олусегуну какая-то смешная»
бгг
Вы главные законодатели мод в нытье!!!
Вы там вообще чемпионские амбиции имеете?