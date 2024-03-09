Быстров о «Краснодаре»: «Не понимаю, как можно говорить о чемпионских амбициях, когда только ноешь о судействе. Это чересчур даже для них»

Теги Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Быстров высказался об игре «Краснодара» во второй части сезона.

Команда Владимира Ивича сыграла вничью с «Рубином» (1:1) и проиграла «Ростову» (1:2). «Быки» опустились на второе место в Мир РПЛ и отстают от «Зенита» на 1 балл. 

«Вообще не понимаю, как можно говорить о каких-то чемпионских амбициях, когда только ноешь о судействе. Это чересчур даже для них.

Не вижу у них коллектива, команды, и футболистов, которые будут биться друг за друга. То, что было у них раньше, сейчас куда-то делось. Один делает нелепые отмашки, другой катится в ненужный момент и фолит. Так можно бороться только за чемпионство дублей», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

Ивич о судействе: «Кто-то хочет показать, где наше место. 1-я карточка Олусегуну какая-то смешная»

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39 комментариев
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Так, когда в первом круге забивали Ростову победный после офсайда, то не ныли. Не ноют на тему офсайда при "самом красивом голе в их истории" (в ворота Зенита через себя), когда Измайлов получил мяч вне рамок правил.
+39
-9
+30
Ответ Martin Naceri
Семак не ноет,он просто «не разговаривает с этими козлами»
За что и получил дисквалификацию...
+29
-1
+28
Семак не ноет,он просто «не разговаривает с этими козлами»
+29
-10
+19
Тут прав Володька, как ни удивительно это признать, Ивич реально в нытика превратился,туда ещё и игроков настроил...
+23
-5
+18
Ответ tankist231
Больше чем уверен, когда проиграет зенит, по любому будет нытьё о судействе)
Зенит в этом сезоне достаточно проигрывал — сколько нытья было?
+18
-5
+13
А почему это сказал не "бывший игрок "Краснодара"? Или "Спартака"? Ладно, "Анжи" и "Тосно" можно не вспоминать, ныне неактуально.
+6
0
+6
Вот реально, хоть бы один из медийных лиц Краснодара признал бы метровый офсайд в матче с Ростовом. Хоть бы один
+8
-2
+6
Ответ ТрактоПоктер
За что и получил дисквалификацию...
Он получил дискву за "агрессивный выход на поле")))
+6
0
+6
Ответ ТрактоПоктер
Тут прав Володька, как ни удивительно это признать, Ивич реально в нытика превратился,туда ещё и игроков настроил...
Там все такие, Хашиг и Халицкий-Арутюнян прекрасные примеры, а тренер просто влился в коллектив
+11
-6
+5
Ответ tankist231
Постоянно, не припомню что зенит принимал свои порожения, всегда судей винил
Сложно принять порОжение.
+3
0
+3
Ответ Martin Naceri
Семак не ноет,он просто «не разговаривает с этими козлами»
А что не так?
+4
-1
+3
Ответ tankist231
Зенит" пожаловался РФС на судейство в матче с "Крыльями Советов" dp.ru 24 октября 2023, ссылку не смог копировать, сам найди, всё конечно же искать не буду)
Зенит тот матч выиграл, ты в курсе?
+2
0
+2
Ответ tankist231
Постоянно, не припомню что зенит принимал свои порожения, всегда судей винил
Давай пруф
+3
-1
+2
Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий удален пользователем
Больше чем уверен, когда проиграет зенит, по любому будет нытьё о судействе)
+12
-10
+2
Ответ Фантом
А почему это сказал не "бывший игрок "Краснодара"? Или "Спартака"? Ладно, "Анжи" и "Тосно" можно не вспоминать, ныне неактуально.
Ну очевидно почему, хотя можно отмазаться, и сказать что за Зенит у него больше всего матчей
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Ответ Поцелуй Оздоева
Зенит в этом сезоне достаточно проигрывал — сколько нытья было?
Мужчины не ноют..,максимум,огорчаются)
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Ответ tankist231
Постоянно, не припомню что зенит принимал свои порожения, всегда судей винил
Про нытье говорит болельщик Спартака
бгг
+6
-6
0
Ответ Вова Пупкин
Володька, а чего Спартак постоянно ноет о заговорах против себя? Благо в Спартаке давно перестали заикаться о чемпионских амбициях. Хоть это радует.
ну ты и <чудо> , все понимают что происходит)))))
+1
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Ответ Docentr9
Комментарий удален модератором
Вообще-то Быстров бывший игрок и Зенита, и Краснодара, и Спартака.
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Ответ MAXIMum1
Вообще-то Быстров бывший игрок и Зенита, и Краснодара, и Спартака.
как представлен, так и сказал
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Ответ Николай Леухин
какое чемпионство? посмотрите трансферы зенита Артур,Педро,Нино,Ахметов и краснодара Кастано ну и кто хочет чемпионом стать тот и вышил на первое место
Ну Кастаньо вчера и не играл кстати)
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Ответ Николай Леухин
какое чемпионство? посмотрите трансферы зенита Артур,Педро,Нино,Ахметов и краснодара Кастано ну и кто хочет чемпионом стать тот и вышил на первое место
Ты наверное имел ввиду: тот кто больше тратить денег
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Ответ Roman
Ты наверное имел ввиду: тот кто больше тратить денег
а что есть такой закон запрещающий это делать?
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Ответ tankist231
И то ныли)
Ныть — это аппелировать к желтой карточке, которая «сломала игру».
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Ответ Поцелуй Оздоева
Зенит тот матч выиграл, ты в курсе?
И то ныли)
+1
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Ответ ТрактоПоктер
В смысле какая разница??? Вы главные законодатели мод в нытье!!!
Объективно смотри, да и наши ноют бывает, иногда аж стыдно, иногда по делу, но говорю же, ноют все, реал часто попадается на этом, клубы апл, да все
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Ответ tankist231
Да какая разница чей болельщик, ноют все, и наши и ваши и реал и барса, особенно когда проигрывают более слабому, мол не мы плохо сыграли или противник хорошо, а судья засудил, ну реально же так у всех, сейчас если паринн выиграет, возможно и рахимов судью обвинит, у него тоже было такое.... Ну это логично, свою слабость не признал, силу соперника тоже признавать нельзя, кто остаётся? Судья, козёл отпущения)
В смысле какая разница???
Вы главные законодатели мод в нытье!!!
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Алло, это Володька!
Вы там вообще чемпионские амбиции имеете?
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Вчера Краснодар действительно очень нервно играл, эмоциональное давление непростое. Зенит в таких условиях гораздо опытнее и уже воспользовался шансом! Есть ощущение, что для быков следующий матч с Локо важнейший.
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