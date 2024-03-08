Четырех игроков аргентинского «Велеса» подозревают в изнасиловании. Женщина уснула в номере одного из футболистов после распития алкоголя

Четырех футболистов в Аргентине обвинили в изнасиловании.

Аргентинский клуб высшего дивизиона « » в четверг отстранил четырех игроков после того, как женщина обвинила их в изнасиловании на прошлой неделе.

По словам представителей «Велеса», они отстранили вратаря Себастьяна Сосу, защитника Брайана Куфре, полузащитника Хосе Игнасио Флорентина и нападающего Абьеля Осорио после того, как узнали, что прокуратура начала расследование.

Заявление о сексуальном насилии было подано в Тукумане, где Велес играл в субботу в матче против « ».

Местные СМИ сообщают, что женщина рассказала властям, что согласилась присоединиться к одному из игроков в гостиничном номере, но там также находились еще трое мужчин.

По словам женщины, она пила с футболистами алкогольные напитки, заснула на одной из кроватей, а затем была изнасилована.

Аргентинский клуб заявил, что готов «предоставить любую информацию и все важные детали, чтобы это помогло расследованию».