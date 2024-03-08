Четырех игроков аргентинского «Велеса» подозревают в изнасиловании. Женщина уснула в номере одного из футболистов после распития алкоголя

Теги высшая лига Аргентина Велес Сарсфилд происшествия Атлетико Тукуман Себастьян Соса Брайан Куфре Хосе Флорентин контент Абьель Осорио Футбол

Четырех футболистов в Аргентине обвинили в изнасиловании.

Аргентинский клуб высшего дивизиона «Велес Сарсфилд» в четверг отстранил четырех игроков после того, как женщина обвинила их в изнасиловании на прошлой неделе.

По словам представителей «Велеса», они отстранили вратаря Себастьяна Сосу, защитника Брайана Куфре, полузащитника Хосе Игнасио Флорентина и нападающего Абьеля Осорио после того, как узнали, что прокуратура начала расследование.

Заявление о сексуальном насилии было подано в Тукумане, где Велес играл в субботу в матче против «Атлетико Тукуман».

Местные СМИ сообщают, что женщина рассказала властям, что согласилась присоединиться к одному из игроков в гостиничном номере, но там также находились еще трое мужчин.

По словам женщины, она пила с футболистами алкогольные напитки, заснула на одной из кроватей, а затем была изнасилована.

Аргентинский клуб заявил, что готов «предоставить любую информацию и все важные детали, чтобы это помогло расследованию».

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56 комментариев
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Поможет только массовый трансфер в РПЛ.
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+35
С праздничком!
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-2
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Ответ Recreated
Комментарий удален модератором
Т.е. если ты будешь выпивать в компании с женщинами и они тебя после изнасилуют - вопросы будут прежде всего к тебе, так?)
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Ответ Born is the King
Заснула в кровати 4 разных футболистов по очереди выпив на донышке. И конечно прежде чем пойти спать она полностью разделась)
Ты там был что ли?
+18
-4
+14
Заснула в кровати 4 разных футболистов по очереди выпив на донышке. И конечно прежде чем пойти спать она полностью разделась)
+25
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Единственным доказательством как всегда будут показания жертвы, в данном случае ещё и пьяной.
+29
-22
+7
Ответ Ксяоми Ноутов
Вменяемая женщина никогда не пойдёт на "вечеринку", где она будет находиться и пить с 4мя мужиками. Значит сама этого хотела.
Вменяемые мужчины не будут насиловать женщину в бессознательном сосотянии (в сознательном - тоже). По закону: пойти можно, насиловать нельзя.
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Ответ Gleb
Т.е. если ты будешь выпивать в компании с женщинами и они тебя после изнасилуют - вопросы будут прежде всего к тебе, так?)
Вопросы всегда надо задавать себе.
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0
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Повезло, что в номере не вся команда была...
+5
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Где Аргентина там всегда грязь.
Где Оливер Кан удаляет Роберту, там всегда громкий звук в лужу
+16
-11
+5
Где Аргентина там всегда грязь.
+14
-10
+4
Ответ Полуэктов Пётр
Когда-нибудь люди поймут, что заниматься сексом с человеком, который не в состоянии отказаться (в данном случае из-за отключки после алкоголя) - это изнасилование по законодательству ВСЕХ стран.
Когда-нибудь люди поймут, что если ты переспала по пьяни с кем-то, то это не изнасилование.
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+3
Ответ kikujiro
Комментарий скрыт
Сексизм в 21 веке, серьёзно?
+7
-4
+3
Ответ Антон Фалафель
Поможет только массовый трансфер в РПЛ.
Там как раз по позициям от вратаря до нападающего )
+3
0
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Защитник нужен левый
+3
0
+3
Пьяная баба п@#де не хозяйка
+3
-1
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пьяная женщина...ну дальше все знают
+3
-1
+2
Ответ Николай Коровин
пьяная женщина...ну дальше все знают
Звезде не хозяйка
+2
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+2
Ответ aidos_1979
Поямо игроки на каждой позиции) не хватает главного тренера)
серьезнное усиление в ФК Бутырка в каждую линию
+1
0
+1
А что с НХЛовцами, что-нибудь слышно?
+1
0
+1
Ответ Maturmalai
Алвес, Велес. Звучит как древнеславянское заклинание или алфавит.
Древнеславянская троица - Алвес Велес и Тухес
+1
0
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Ответ Gleb
Т.е. если ты будешь выпивать в компании с женщинами и они тебя после изнасилуют - вопросы будут прежде всего к тебе, так?)
есть подозрения, что для него изнасилование женщинами - единственный способ получить секс
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Ответ Полуэктов Пётр
Когда-нибудь люди поймут, что заниматься сексом с человеком, который не в состоянии отказаться (в данном случае из-за отключки после алкоголя) - это изнасилование по законодательству ВСЕХ стран.
Посидят и поймут.
+1
0
+1
Ответ Radovan
Комментарий удален модератором
Вменяемая женщина никогда не пойдёт на "вечеринку", где она будет находиться и пить с 4мя мужиками. Значит сама этого хотела.
+6
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Ответ Gleb
Т.е. если ты будешь выпивать в компании с женщинами и они тебя после изнасилуют - вопросы будут прежде всего к тебе, так?)
Точно женщины?
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Ответ Юрий Плотников
Воротам
Задней калитке
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Ответ KoolThing
Когда-нибудь люди поймут, что если ты переспала по пьяни с кем-то, то это не изнасилование.
Ну вот те, кто разницу не понимают, в итоге в тюрьму и попадают. Не все, разумеется...
А в чем вообще прикол секса с человеком в отключке? Это уже нездоровый фетиш какой-то.
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Ответ Maturmalai
Посидят и поймут.
Обычно такие считают, что сели незаслуженно и шкура сама напросилась. Для человека с мозгами и так очевидно, что подобный половой акт недопустим. А для тех, у кого их нет - тюрьма вряд ли их добавит.
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Ответ kikujiro
Звезде не хозяйка
Воротам
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Ответ Maturmalai
Комментарий удален модератором
Когда мужику что-то куда-то засовывают, это уже ненормально, если ты не понимаешь.
И откуда она знает, что ее «изнасиловали» четверо, если она спала крепким беспробудным сном?
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