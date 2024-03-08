Четырех игроков аргентинского «Велеса» подозревают в изнасиловании. Женщина уснула в номере одного из футболистов после распития алкоголя
Четырех футболистов в Аргентине обвинили в изнасиловании.
Аргентинский клуб высшего дивизиона «Велес Сарсфилд» в четверг отстранил четырех игроков после того, как женщина обвинила их в изнасиловании на прошлой неделе.
По словам представителей «Велеса», они отстранили вратаря Себастьяна Сосу, защитника Брайана Куфре, полузащитника Хосе Игнасио Флорентина и нападающего Абьеля Осорио после того, как узнали, что прокуратура начала расследование.
Заявление о сексуальном насилии было подано в Тукумане, где Велес играл в субботу в матче против «Атлетико Тукуман».
Местные СМИ сообщают, что женщина рассказала властям, что согласилась присоединиться к одному из игроков в гостиничном номере, но там также находились еще трое мужчин.
По словам женщины, она пила с футболистами алкогольные напитки, заснула на одной из кроватей, а затем была изнасилована.
Аргентинский клуб заявил, что готов «предоставить любую информацию и все важные детали, чтобы это помогло расследованию».
А в чем вообще прикол секса с человеком в отключке? Это уже нездоровый фетиш какой-то.
И откуда она знает, что ее «изнасиловали» четверо, если она спала крепким беспробудным сном?