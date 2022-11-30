22-летний хавбек «Атлетико Тукуман» Баланта умер в реанимации. Он потерял сознание на тренировке

Полузащитник Андрес Баланта умер после потери сознания на тренировке.

Во вторник, 29 ноября, 22-летний колумбиец потерял сознание во время тренировки и был доставлен в больницу в Сан-Мигель-де-Тукуман. Врачи более 40 минут пытались вернуть игрока к жизни, но не смогли его спасти – Баланта умер в реанимации.

«Мы с сожалением сообщаем вам о смерти Андреса Баланты. Болельщики клуба глубоко скорбят. Мы поддерживаем его семью, товарищей по команде и друзей», – сказал вице-президент «Атлетико Тукуман» Игнасио Голобиски.

Баланта перешел в аргентинский клуб из колумбийского летом 2021 года. Он выступал за сборную Колумбии на чемпионате мира 2019 года среди юношей до 20 лет в Индонезии.