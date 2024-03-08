Месси забил «Нэшвиллу», продлив результативную серию (4+1) до 4 матчей. У Суареса 3+4 в сезоне

Теги МЛС Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами Футбол

Лионель Месси забил в 3-м матче подряд, продлив результативную серию до 4 игр.

Форвард «Интер Майами» отличился в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом» (2:2).

Всего в 4 играх сезона на счету 36-летнего аргентинца 4 гола и 1 ассист.

На счету форварда «Интер Майами» Луиса Суареса сегодня забитый мяч и голевая передача. Всего в 4 матчах сезона 37-летний уругваец набрал 7 (3+4) очков по «гол+пас».

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28 комментариев
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Месси поздравил хейтеров и милых дам с сегодняшним праздником:)

P.S. Все обсуждают голы Месси и Суареса, но я бы хотел отметить физическую форму Месси... Как он не сломался после фола на 77 - минуте, ему чуть ногу не сломали...
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+44
Чую беда с полупокером марокканским произойдёт, если Месси и по общему числу голов его нагнëт. По средней результативности и так уже давно вынос в одну калитку
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Эта игра стала дебютной в ЛЧ КОНКАКАФ для Майами, а значит Месси автор первого гола в истории Майами в ЛЧ. Поздравляю!
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+32
Это он еще выбрал играть за одну из самых слабых команд МЛС :-D экстремал на футбольной пенсии ))
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+22
Ответ Отец Абду
Месси поздравил хейтеров и милых дам с сегодняшним праздником:) P.S. Все обсуждают голы Месси и Суареса, но я бы хотел отметить физическую форму Месси... Как он не сломался после фола на 77 - минуте, ему чуть ногу не сломали...
Я не знаю, как он встать то смог…
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+14
Ответ deadjoker
МЛС как всегда показал высокий уровень :))
Высокий уровень показали эти 2 монстра, которые и в Европе всех уничтожали!
+13
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Супер связка, весьма впечатляющая статистика у этих двух топарей в начале сезона, надеюсь продолжат нас радовать в том же духе 😊 Вперёд Майами !
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Ответ clausevenzzz
Блин, как всегда защита проходной двор...
это вопрос к тренеру. не думаю, что игроки Майами настолько тупые. я не видел никогда чтобы интер победил или сыграл в ничью благодаря задумкам тренера. всё на индивидуальном мастерстве игроков и немного фарта(как сегодня)
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Ответ deadjoker
Ага, баварию в ЛЧ тогда просто уничтожили. Были времена
Да, в 2015 разнесли просто
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+7
Блин, как всегда защита проходной двор...
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Альбы сегодня очень не хватало
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резвятся...играют в своё удовольствие и удовольствие зрителей...делают Игру
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Луис и Лео красавцы, смотришь на их связку и сразу в 2015 возвращаешься
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Красавцы.
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Хорошо что взяли Суареса. Связка оказалась лучше, чем ожидали.
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Вундеркинд !
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По заголовку можно подумать, что Месси стал хоккеистом)
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Молодцы, удачи сегодня и Барсе!
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Ответ Машина Мощная
Это он еще выбрал играть за одну из самых слабых команд МЛС :-D экстремал на футбольной пенсии ))
Самой слабой она была до прихода бускетса, альбы и суареса, а так ему подвезли топ напарников
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Вот если бы он Предаторс забил, я бы удивился...
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Ппро
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а ведь впереди копа и олимпиада и вполне возможно 9 зм
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