Суарес купил 8-комнатный дом по соседству с Месси за 11,5 млн долларов. Он расположен на береговой линии во Флориде, площадь – 660 квадратных метров

Луис Суарес купил дом по соседству с Лионелем Месси.

Как сообщает специализирующийся сайт о недвижимости The Real Deal со ссылкой на записи в реестре, нападающий « » и его жена София Балби приобрели дом в закрытом районе города Форт-Лодердейл. Стоимость сделки оценивается в 11,5 миллиона долларов.

Дом был построен в 1980 году, предыдущие хозяева сделали в нем ремонт после покупки в 2020-м. Площадь здания составляет около 660 квадратных метров, там есть 8 спален и 8 ванных комнат. Дом расположен на участке площадью 0,24 га и занимает 129,5 метра береговой линии.

Отмечается, что Суарес приобрел недвижимость по соседству со своим партнером по команде .

Месси купил особняк на береговой линии во Флориде за 10,8 млн долларов. Там есть 8 спален, тренажерный зал, комната СПА, бассейн, площадь здания – 975 квадратных метров