Суарес купил 8-комнатный дом по соседству с Месси за 11,5 млн долларов. Он расположен на береговой линии во Флориде, площадь – 660 квадратных метров
Луис Суарес купил дом по соседству с Лионелем Месси.
Как сообщает специализирующийся сайт о недвижимости The Real Deal со ссылкой на записи в реестре, нападающий «Интер Майами» Суарес и его жена София Балби приобрели дом в закрытом районе города Форт-Лодердейл. Стоимость сделки оценивается в 11,5 миллиона долларов.
Дом был построен в 1980 году, предыдущие хозяева сделали в нем ремонт после покупки в 2020-м. Площадь здания составляет около 660 квадратных метров, там есть 8 спален и 8 ванных комнат. Дом расположен на участке площадью 0,24 га и занимает 129,5 метра береговой линии.
Отмечается, что Суарес приобрел недвижимость по соседству со своим партнером по команде Лионелем Месси.
Месси купил особняк на береговой линии во Флориде за 10,8 млн долларов. Там есть 8 спален, тренажерный зал, комната СПА, бассейн, площадь здания – 975 квадратных метров
Бизнесмен, заработавший своими инновациями, либо наладивший производство, должен быть намного более уважаем, чем тупица-спортсмен, которому деньги свалились на голову только из-за соперничества богатых владелтцев клубов (тех самых нефтяных чиновников).
С какого перепоя у вас бизнесмены в какую-то негативную зону? Без бизнесменов Суарес получил бы за карьеру в сотни раз меньше.
Миллионы бизнесменов сделали для мира и даже нас с вами куда больше, чем Луис.
И смогут их расставить там по схеме 4- 4- 2
Никаких тебе стрессов и нервов в арабских пустынях)