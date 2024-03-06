Суарес купил 8-комнатный дом по соседству с Месси за 11,5 млн долларов. Он расположен на береговой линии во Флориде, площадь – 660 квадратных метров

Теги МЛС Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами деньги Футбол

Луис Суарес купил дом по соседству с Лионелем Месси.

Как сообщает специализирующийся сайт о недвижимости The Real Deal со ссылкой на записи в реестре, нападающий «Интер Майами» Суарес и его жена София Балби приобрели дом в закрытом районе города Форт-Лодердейл. Стоимость сделки оценивается в 11,5 миллиона долларов.

Дом был построен в 1980 году, предыдущие хозяева сделали в нем ремонт после покупки в 2020-м. Площадь здания составляет около 660 квадратных метров, там есть 8 спален и 8 ванных комнат. Дом расположен на участке площадью 0,24 га и занимает 129,5 метра береговой линии.

Отмечается, что Суарес приобрел недвижимость по соседству со своим партнером по команде Лионелем Месси.

Месси купил особняк на береговой линии во Флориде за 10,8 млн долларов. Там есть 8 спален, тренажерный зал, комната СПА, бассейн, площадь здания – 975 квадратных метров

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47 комментариев
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А начинал как и любой футболист во дворах, играя в порванных кедах с одним мячом на весь район. А нынче в одном из самых престижных городов мира покупает дорогущее жильё. Ни депутат, ни бизнесмен заработавший деньги сомнительными путями, а человек добившийся таких высот благодаря упорству, тренировкам и азарту, и только потом таланту.
+44
-9
+35
Ответ Alisson Nunez
Из сотни только такой один выстрелит. Кому-то везёт а кому-то нет
Из сотни? Скорее 1 из десяти миллионов!
+27
0
+27
8 ванных комнат - мечта Уолтера Уайта.
+28
-4
+24
Ну не Ставропольский гаишник конечно же, но тоже нормально так
+18
0
+18
Ответ Владимир Владимирович
А начинал как и любой футболист во дворах, играя в порванных кедах с одним мячом на весь район. А нынче в одном из самых престижных городов мира покупает дорогущее жильё. Ни депутат, ни бизнесмен заработавший деньги сомнительными путями, а человек добившийся таких высот благодаря упорству, тренировкам и азарту, и только потом таланту.
Да что за бред?
Бизнесмен, заработавший своими инновациями, либо наладивший производство, должен быть намного более уважаем, чем тупица-спортсмен, которому деньги свалились на голову только из-за соперничества богатых владелтцев клубов (тех самых нефтяных чиновников).
+14
-1
+13
Ответ Владимир Владимирович
А начинал как и любой футболист во дворах, играя в порванных кедах с одним мячом на весь район. А нынче в одном из самых престижных городов мира покупает дорогущее жильё. Ни депутат, ни бизнесмен заработавший деньги сомнительными путями, а человек добившийся таких высот благодаря упорству, тренировкам и азарту, и только потом таланту.
Из сотни только такой один выстрелит. Кому-то везёт а кому-то нет
+14
-2
+12
А тут домик купил, за 24 тысячи евро и счастлив!
+11
-2
+9
Норм пенсия у пацанов, шоб я так жил
+7
0
+7
Ответ Cristiano Ronaldo
А тут домик купил, за 24 тысячи евро и счастлив!
Ну тоже хорошо :)
+5
0
+5
Что называется повезло с соседом)
+4
0
+4
Круто чë, пойду яблочко помою
+4
0
+4
Ответ Pelerin
Да что за бред? Бизнесмен, заработавший своими инновациями, либо наладивший производство, должен быть намного более уважаем, чем тупица-спортсмен, которому деньги свалились на голову только из-за соперничества богатых владелтцев клубов (тех самых нефтяных чиновников).
Но тупица футболист может своими голами делать миллионы людей по всему миру счастливыми, для которых матч условной Барселоны, если мы про Суареса, главное событие выходных. Так что не все так однозначно.)
+3
0
+3
24 сотки - поскромничал Кусарес с учаском, зато береговая линия своя - личный пляж! Есть ,где погреться под солнцем!
+3
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+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
8 ванных комнат - мечта Уолтера Уайта.
Метча Рахима Стерлинга, чтобы тренировать нырки. Я фанат Челси, если что )
+4
-2
+2
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А, просто подумал, что ты про Майами. Поздравляю тебя
В Майами, за такие деньги, я даже кукольный домик не куплю 🤣 Спасибо!
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Ответ Владимир Владимирович
А начинал как и любой футболист во дворах, играя в порванных кедах с одним мячом на весь район. А нынче в одном из самых престижных городов мира покупает дорогущее жильё. Ни депутат, ни бизнесмен заработавший деньги сомнительными путями, а человек добившийся таких высот благодаря упорству, тренировкам и азарту, и только потом таланту.
Какая-то безумная романтизация и идеализация футболиста, от которого социальной пользы ноль, еще и кусачего)
С какого перепоя у вас бизнесмены в какую-то негативную зону? Без бизнесменов Суарес получил бы за карьеру в сотни раз меньше.
Миллионы бизнесменов сделали для мира и даже нас с вами куда больше, чем Луис.
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Может долларов?
У нас в Еврозоне расчёт в евро
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Ответ & Co1366
24 сотки - поскромничал Кусарес с учаском, зато береговая линия своя - личный пляж! Есть ,где погреться под солнцем!
Если что, к соседу на шашлычки заглянет😼
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Лучшее место, чтобы встретить старость
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Лучшее место, чтобы встретить старость
какую старость? это для футболиста он уже на пенсии почти, а так то ему еще и 40 лет нет, до старости еще далеко
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Осталось ещё 8 футболистам, в том же садовом товариществе, купить себе дома.
И смогут их расставить там по схеме 4- 4- 2
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ну одна ванная комната понятно, чтобы мыться, вторая чтобы держать в ней вставную челюсть в старости... ещё шесть то зачем
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Парни расслабляются на заслуженной пенсии и мячик в удовольствие катают.
Никаких тебе стрессов и нервов в арабских пустынях)
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8-комнатный дом. 8 спален, 8 ванных... Бывший элитный бордель?)
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Ответ .ru
ну одна ванная комната понятно, чтобы мыться, вторая чтобы держать в ней вставную челюсть в старости... ещё шесть то зачем
Ну в третьей ванной будет рыбу чистить, которую во флоридских болотах отловит, ещё одна для огурцов, на рассол, пятая носки замачивать, шестая аллигатора держать, а вот две ещё зачем?!
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Ответ руслан рарк
переплатил
За соседство ценник подняли )))
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Ответ Eden Hazard
8-комнатный дом. 8 спален, 8 ванных... Бывший элитный бордель?)
Если семья Месси в гости забредёт, будет где их разместить на ночь. И наоборот.
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Ответ Владимир Владимирович
А начинал как и любой футболист во дворах, играя в порванных кедах с одним мячом на весь район. А нынче в одном из самых престижных городов мира покупает дорогущее жильё. Ни депутат, ни бизнесмен заработавший деньги сомнительными путями, а человек добившийся таких высот благодаря упорству, тренировкам и азарту, и только потом таланту.
«Один из тысячи, тысяча из миллиона», как в рифмах Касты
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Ответ Alisson Nunez
Из сотни только такой один выстрелит. Кому-то везёт а кому-то нет
Такой как Суарес это наверное 1 из 10000 из числа игроков своего возраста.
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Ответ TiGra
Какая-то безумная романтизация и идеализация футболиста, от которого социальной пользы ноль, еще и кусачего) С какого перепоя у вас бизнесмены в какую-то негативную зону? Без бизнесменов Суарес получил бы за карьеру в сотни раз меньше. Миллионы бизнесменов сделали для мира и даже нас с вами куда больше, чем Луис.
Плюсую адеквата, но и автор коммента тоже прав.
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