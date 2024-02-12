Андрей Мостовой о «Зените»: «Кажется, португалоговорящих игроков стало больше, чем русских. У клуба ориентация на бразильцев» 

Андрей Мостовой высказался об обилии бразильских игроков в «Зените».

— Российских футболистов в основной обойме «Зенита» и так было не очень много. Теперь Круговой в «Зените-2» готовится к переходу в ЦСКА, Чистяков и Сутормин – в «Сочи». Не пора вам изучать португальский язык?

— Ну да (улыбается). Кажется, что у нас стало больше португалоговорящих игроков, чем русских. Но как есть. У нас клуб ушел в эту сферу — ориентацию на португалоговорящих, на бразильских футболистов. Не мы выбираем и не мы решаем, как комплектовать команду. Наше дело доказывать на тренировках и в играх, что можем быть полезны клубу и помогать ему побеждать.

— Много слов португальских уже знаете?

— Не особо. Плохие слова на их языке я знаю (смеется). Ну и немного цензурных, конечно, но не так много.

— Как вам новичок команды , который в 18 лет уже активно забивает голы за «Зенит» на сборах?

— Хороший игрок, как и другие бразильские новички — и . Селекция хорошо работает у клуба. Судя по результатам матчей с их участием на сборах, футболисты очень высокого уровня, – сказал полузащитник « ».