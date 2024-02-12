Андрей Мостовой о «Зените»: «Кажется, португалоговорящих игроков стало больше, чем русских. У клуба ориентация на бразильцев» 

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Андрей Мостовой высказался об обилии бразильских игроков в «Зените».

— Российских футболистов в основной обойме «Зенита» и так было не очень много. Теперь Круговой в «Зените-2» готовится к переходу в ЦСКА, Чистяков и Сутормин – в «Сочи». Не пора вам изучать португальский язык?

— Ну да (улыбается). Кажется, что у нас стало больше португалоговорящих игроков, чем русских. Но как есть. У нас клуб ушел в эту сферу — ориентацию на португалоговорящих, на бразильских футболистов. Не мы выбираем и не мы решаем, как комплектовать команду. Наше дело доказывать на тренировках и в играх, что можем быть полезны клубу и помогать ему побеждать.

— Много слов португальских уже знаете?

— Не особо. Плохие слова на их языке я знаю (смеется). Ну и немного цензурных, конечно, но не так много.

— Как вам новичок команды Педро, который в 18 лет уже активно забивает голы за «Зенит» на сборах?

— Хороший игрок, как и другие бразильские новички — Нино и Артур. Селекция хорошо работает у клуба. Судя по результатам матчей с их участием на сборах, футболисты очень высокого уровня, – сказал полузащитник «Зенита».

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21 комментарий
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Мне кажется Мост стал что то подозревать
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Если убрать легионеров - российский футбол можно не смотреть - яма !
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Ответ akinshin
Если убрать легионеров - российский футбол можно не смотреть - яма !
а какой чемпионат без легионеров будет интересный?
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+6
Ответ Гоша Петров
а какой чемпионат без легионеров будет интересный?
Чемпионат Бразилии ))
+5
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+4
Учи португальский Андрей
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Нетрадиционная ориентация
+18
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Кажется)))) Андрюша крестись
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Зенит уже давно сменил ориентацию.
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Ответ akinshin
Если убрать легионеров - российский футбол можно не смотреть - яма !
Если оставить только легов - это уже будет нероссийский футбол.
Причем все равно это будет весьма и весьма средний футбол.
"Фалькао к нам не поедет".
Понятна моя логика? Топовый футбол с тучей не россиян - АПЛ, Ла Лига... ЛЧ.
Смотреть не пересмотреть. Зачем смотреть на посредственных легионеров? Чемпионат Бельгии же, к примеру, у нас не смотрят. А там ребята под стать нашим легам - не слабее.

Нет. Топ футбол - в топ лигах. В своем чемпионате хочется болеть за своих. Хотя бы 4-6 своих должны быть в каждой команде. Иначе зачем это всё?
Тем более сейчас. Еврокубков нет и не предвидятся.
Конечно легионеры нужны. Но вот прямо ориентации клуба на них я не понимаю, и не принимаю.
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Ответ KOT_B_yHTAX
Мне кажется Мост стал что то подозревать
И причём - конкретно...
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