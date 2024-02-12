Андрей Мостовой о «Зените»: «Кажется, португалоговорящих игроков стало больше, чем русских. У клуба ориентация на бразильцев»
Андрей Мостовой высказался об обилии бразильских игроков в «Зените».
— Российских футболистов в основной обойме «Зенита» и так было не очень много. Теперь Круговой в «Зените-2» готовится к переходу в ЦСКА, Чистяков и Сутормин – в «Сочи». Не пора вам изучать португальский язык?
— Ну да (улыбается). Кажется, что у нас стало больше португалоговорящих игроков, чем русских. Но как есть. У нас клуб ушел в эту сферу — ориентацию на португалоговорящих, на бразильских футболистов. Не мы выбираем и не мы решаем, как комплектовать команду. Наше дело доказывать на тренировках и в играх, что можем быть полезны клубу и помогать ему побеждать.
— Много слов португальских уже знаете?
— Не особо. Плохие слова на их языке я знаю (смеется). Ну и немного цензурных, конечно, но не так много.
— Как вам новичок команды Педро, который в 18 лет уже активно забивает голы за «Зенит» на сборах?
— Хороший игрок, как и другие бразильские новички — Нино и Артур. Селекция хорошо работает у клуба. Судя по результатам матчей с их участием на сборах, футболисты очень высокого уровня, – сказал полузащитник «Зенита».
Причем все равно это будет весьма и весьма средний футбол.
"Фалькао к нам не поедет".
Понятна моя логика? Топовый футбол с тучей не россиян - АПЛ, Ла Лига... ЛЧ.
Смотреть не пересмотреть. Зачем смотреть на посредственных легионеров? Чемпионат Бельгии же, к примеру, у нас не смотрят. А там ребята под стать нашим легам - не слабее.
Нет. Топ футбол - в топ лигах. В своем чемпионате хочется болеть за своих. Хотя бы 4-6 своих должны быть в каждой команде. Иначе зачем это всё?
Тем более сейчас. Еврокубков нет и не предвидятся.
Конечно легионеры нужны. Но вот прямо ориентации клуба на них я не понимаю, и не принимаю.