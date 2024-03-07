Анчелотти про 1:1 с «Лейпцигом»: «Плохой матч, «Реал» сыграл слабо. Нужно прибавлять, но в ЛЧ порой такое бывает – как дома против «Челси»

Карло Анчелотти недоволен игрой с «Лейпцигом» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Плохой матч, мы сыграли слабо, нашим действиям не хватало интенсивности, мы волновались. Психологический аспект во многом обусловил наше выступление.

Мы играли против умелого соперника, которому нечего было терять. С самого начала у нас были проблемы, мы мучились, но главным было выйти в четвертьфинал, и мы это сделали.

Это был не лучший вечер, конечно, я беру вину на себя. Но важно то, что мы прошли дальше. Очевидно, нам нужно прибавлять, но порой в Лиге чемпионов подобное может происходить. То же было в домашнем матче с « » – он был плохим. И порой плохая игра приводит к вылету.

Нам нужно спокойно оценить ситуацию. У нас семиочковый отрыв в , в ЛЧ мы вышли в четвертьфинал», – сказал главный тренер « » в эфире Movistar.