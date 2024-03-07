Анчелотти про 1:1 с «Лейпцигом»: «Плохой матч, «Реал» сыграл слабо. Нужно прибавлять, но в ЛЧ порой такое бывает – как дома против «Челси»

Теги Карло Анчелотти премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Футбол

Карло Анчелотти недоволен игрой с «Лейпцигом» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Плохой матч, мы сыграли слабо, нашим действиям не хватало интенсивности, мы волновались. Психологический аспект во многом обусловил наше выступление.

Мы играли против умелого соперника, которому нечего было терять. С самого начала у нас были проблемы, мы мучились, но главным было выйти в четвертьфинал, и мы это сделали.

Это был не лучший вечер, конечно, я беру вину на себя. Но важно то, что мы прошли дальше. Очевидно, нам нужно прибавлять, но порой в Лиге чемпионов подобное может происходить. То же было в домашнем матче с «Челси» – он был плохим. И порой плохая игра приводит к вылету.

Нам нужно спокойно оценить ситуацию. У нас семиочковый отрыв в Ла Лиге, в ЛЧ мы вышли в четвертьфинал», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.

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62 комментария
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Фанатам Месси:

https://img.championat.com/i/r/r/1700219008965899789.jpg

https://vesti.kz/userdata/news/news_208181/crop_amp/photo_62803.jpg

Ему можно, все норм!
+30
-12
+18
Худший матч в сезоне в исполнении Мадрида. Это просто уму не постижимо играть так в рамках Лиги Чемпионов, словно Мадрид сделал результат в первой игре и просто вышел отбывать номер. Да еще и в день Рождения клуба. Лейпциг заслуживал большего, спасибо Опенде, что своими промахами позволил пройти Мадриду дальше. Целый день ждал этого матча и такое разочарование.
+20
-4
+16
На 122-летие сыграли крайне уныло, но прошли дальше

Молодцы! А глорам Бадры лучше о Наполи думать, там Кальцоне порядок навёл и Барсе будет не сладко :)

П. С.: Если пройдут Барсу, закажу большую пиццу Кальцоне на дом с доставкой :))
+13
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+9
Что хотел показать Анчелотти, когда выпустил такой состав, я так и не понял. Неужели он хотел весь матч обороняться? Надеюсь больше он такие эксперименты ставить не будет.
+6
-1
+5
Главное прошли дальше. Все остальное можно исправить. Сыграли действительно неважно😔.
+6
-1
+5
Ответ Полный адекват
Фанатам Месси: https://img.championat.com/i/r/r/1700219008965899789.jpg https://vesti.kz/userdata/news/news_208181/crop_amp/photo_62803.jpg Ему можно, все норм!
Роналду кстати ни разу так не делал
Дёрганья рукой возле паха это фигня на фоне хватания игроков соперника за горло
+9
-5
+4
Ответ Ramindze
Реал может попасть на Сити в 1/4?
в 1/4 любая из команд может попасть
+4
0
+4
Ответ Полный адекват
Фанатам Месси: https://img.championat.com/i/r/r/1700219008965899789.jpg https://vesti.kz/userdata/news/news_208181/crop_amp/photo_62803.jpg Ему можно, все норм!
никому нельзя, ни блмщику, ни меси
+4
-1
+3
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Реал Анчелотти часто трещит по швам против техничных, мощных и скоростных команд с поставленной игрой. За 2 матча с МСити на выезде Мадрид Анчелотти пропустил 8 голов, а могли и больше. Что-то изменилось сейчас? Реал стал играть лучше, чем в предыдущих сезонах с Анчелотти? Анчелотти прогрессирует или нет?
При всех достоинствах Анчелотти, описанный вами недостаток особенно бросается в глаза
+3
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+3
Эх, если бы Нкунку остался на еще один сезон... И он бы от этого выиграл, и клуб.
+2
0
+2
Реал Анчелотти часто трещит по швам против техничных, мощных и скоростных команд с поставленной игрой.
За 2 матча с МСити на выезде Мадрид Анчелотти пропустил 8 голов, а могли и больше.
Что-то изменилось сейчас? Реал стал играть лучше, чем в предыдущих сезонах с Анчелотти? Анчелотти прогрессирует или нет?
+3
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+2
Ответ gPk
Че то лицемерная старикашка про судью ничего не сказал и про толчок Винисиуса, хотя пару дней назад после Валенсии ныл о судействе)
Вопросов к судье в этом матче нет ни у кого, кроме болельщиков Барсы. Поэтому и говорить то нечего
+4
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Плохо когда играешь только за счёт супер талантов в команде. Как же хочется системного тренера уже наконец
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Ответ Ramindze
Реал может попасть на Сити в 1/4?
Реал может и на Барсу попасть… если конечно Барса пройдет 😁
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Ответ مختار موسى حاجييف
если не видишь разницу, выколи себе глаза, они тебе не помогают.
Аллах тебя в рай не пустит за такие фразочки
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0
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Ответ войд
Надеюсь это твой последний сезон в клубе Самый трусливый тренер в истории клуба
Это не ветка Барселоны 😁
+2
-1
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Ответ I love Sports
Роналду кстати ни разу так не делал Дёрганья рукой возле паха это фигня на фоне хватания игроков соперника за горло
Альба делал это вместо Месси 😁

https://sun9-28.userapi.com/impg/ZpYewjGmh7cZiKp8lsF44FXbNHiZfH7j1NZLTg/PcuRz62JUEk.jpg?size=943x1080&quality=96&sign=f872bd4602566bdc7541c7c7f7b0c866&c_uniq_tag=0Tvo6d0DrRmZZwjVWH_eAlmqFFo9WsDh9anIaHErz7U&type=album
+3
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Ответ gPk
Че то лицемерная старикашка про судью ничего не сказал и про толчок Винисиуса, хотя пару дней назад после Валенсии ныл о судействе)
Причем тут Лапорта? 😁
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Футбол Анчелотти , это устаревший пережиток прошлого. Он сильно тормозит развитие нынешней команды. Реалу давно нужен более современный и творчески креативный тренер.
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Вполне адекватный комментарий от Анчелотти. Никогда не боится признать, что плохо играли. В отличие от многих других тренеров. Например, Аллегри.
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Ответ Нефанатик
Это не плохой матч Реала. Все матчи Реала в этом сезоне как в копирку. Просто в Ла Лиге нет оппозиции, а немцы просто играли в футбол, Реал обыграли, судью нет. А Анчелотти пусть молится что бы еще больший мешок в лице Барсы прошел дальше и попался им, потому что другую команду которая может им слить найти будет сложно. Они слабейшие. В прошлом году кое как тащил Бензема, в этом Беллингем. Самое ужасное в этом всем - у команды нет своего стиля, они просто не знают во что играют. Лейпциг был лучше, играл красивее и заслуживали пройти дальше, но Реалу повезло с арбитром
Согласен с тобой. А игры нет потому,что нет тренера. И если в лл на сегодня нет вообще кто мог бы огрызнулся,то в лч это все всплывает. А как только мало лальская команда с уверенным тренером попадается,сразу всплывают проблемы. А летом важно даже не столько мбаппе,как смена тренера. В противном случае и мбаппе особо ни чего не поменяет .
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Ответ Андрей Бутко
Какую же чушь вы оба изрыгнули)))
Уверен у тебя получится конструктивно парировать наше мнение и доказать обратное.
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Ответ _Alex*
Чакыр, Оливер, Кашшаи, Клаттенбург, Рокки. Кого там еще забыл из мадридских легенд? Тут за 2 матча с Лейпцигом парочка новых претендентов появилась
Хесуса Хиль Мансано забыл назвать, умник
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Ответ Андрей Бутко
Какую же чушь вы оба изрыгнули)))
В ЛаЛиге идут с отрывом, проиграв 1 матч, в ЛЧ за 10 матчей всего одна ничья) но псевдоэкспертам виднее))
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Ответ Геннадий Чеботарев
Согласен с тобой. А игры нет потому,что нет тренера. И если в лл на сегодня нет вообще кто мог бы огрызнулся,то в лч это все всплывает. А как только мало лальская команда с уверенным тренером попадается,сразу всплывают проблемы. А летом важно даже не столько мбаппе,как смена тренера. В противном случае и мбаппе особо ни чего не поменяет .
Ну смешно слышать, что нет тренера. Так только дилетант может рассуждать.
Единственный тренер, выигравший все топ-5 чемпионатов Европы, а также 4 кубка Лиги чемпионов. Он считается одним из величайших и наиболее успешных специалистов в истории футбола.

Анчелотти — единственный главный тренер, четырежды выигрывавший Лигу чемпионов УЕФА (дважды с «Миланом» и дважды с «Реалом»), и единственный тренер, руководивший командами в пяти финалах (2003, 2005, 2007, 2014, 2022). Он трижды выигрывал Клубный чемпионат мира, управляя «Миланом» и «Реалом».
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Какой же Карло дипломат и просто мудрый человек. Без нытья, по делу, по фактам. Да, игра никакая. Надо быть лучше, а не вот это вот все "Мы заслуживали победы! Судьи помогли!! Мы на пол пути к успеху!"
)))
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Ответ Крушение баварского драндулета
Как же удобно, что прибавить можно как-нибудь потом, а пройти дальше за счёт судей можно уже сейчас. Всем бы так.
Анчелоти на старости лет стал калчелоти
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Ответ Геннадий Чеботарев
Согласен с тобой. А игры нет потому,что нет тренера. И если в лл на сегодня нет вообще кто мог бы огрызнулся,то в лч это все всплывает. А как только мало лальская команда с уверенным тренером попадается,сразу всплывают проблемы. А летом важно даже не столько мбаппе,как смена тренера. В противном случае и мбаппе особо ни чего не поменяет .
Нет тренера это у ювентуса. 3ий год антифутбол от аллегри.
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Я лично кайфанул от игры Лейпцига, отличные скорости, прессинг, настырность. Но подвела жуткая реализация, Опенда вообще легенда Мадрида
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Ответ f0rmoceft
Что хотел показать Анчелотти, когда выпустил такой состав, я так и не понял. Неужели он хотел весь матч обороняться? Надеюсь больше он такие эксперименты ставить не будет.
Вы первую игру при Анчелотти смотрите?) Реал в лч почти всегда старается играть вторым номером.
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