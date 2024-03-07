Анчелотти про 1:1 с «Лейпцигом»: «Плохой матч, «Реал» сыграл слабо. Нужно прибавлять, но в ЛЧ порой такое бывает – как дома против «Челси»
Карло Анчелотти недоволен игрой с «Лейпцигом» (1:1) в Лиге чемпионов.
«Плохой матч, мы сыграли слабо, нашим действиям не хватало интенсивности, мы волновались. Психологический аспект во многом обусловил наше выступление.
Мы играли против умелого соперника, которому нечего было терять. С самого начала у нас были проблемы, мы мучились, но главным было выйти в четвертьфинал, и мы это сделали.
Это был не лучший вечер, конечно, я беру вину на себя. Но важно то, что мы прошли дальше. Очевидно, нам нужно прибавлять, но порой в Лиге чемпионов подобное может происходить. То же было в домашнем матче с «Челси» – он был плохим. И порой плохая игра приводит к вылету.
Нам нужно спокойно оценить ситуацию. У нас семиочковый отрыв в Ла Лиге, в ЛЧ мы вышли в четвертьфинал», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.
https://img.championat.com/i/r/r/1700219008965899789.jpg
https://vesti.kz/userdata/news/news_208181/crop_amp/photo_62803.jpg
Ему можно, все норм!
Молодцы! А глорам Бадры лучше о Наполи думать, там Кальцоне порядок навёл и Барсе будет не сладко :)
П. С.: Если пройдут Барсу, закажу большую пиццу Кальцоне на дом с доставкой :))
Дёрганья рукой возле паха это фигня на фоне хватания игроков соперника за горло
За 2 матча с МСити на выезде Мадрид Анчелотти пропустил 8 голов, а могли и больше.
Что-то изменилось сейчас? Реал стал играть лучше, чем в предыдущих сезонах с Анчелотти? Анчелотти прогрессирует или нет?
https://sun9-28.userapi.com/impg/ZpYewjGmh7cZiKp8lsF44FXbNHiZfH7j1NZLTg/PcuRz62JUEk.jpg?size=943x1080&quality=96&sign=f872bd4602566bdc7541c7c7f7b0c866&c_uniq_tag=0Tvo6d0DrRmZZwjVWH_eAlmqFFo9WsDh9anIaHErz7U&type=album
Единственный тренер, выигравший все топ-5 чемпионатов Европы, а также 4 кубка Лиги чемпионов. Он считается одним из величайших и наиболее успешных специалистов в истории футбола.
Анчелотти — единственный главный тренер, четырежды выигрывавший Лигу чемпионов УЕФА (дважды с «Миланом» и дважды с «Реалом»), и единственный тренер, руководивший командами в пяти финалах (2003, 2005, 2007, 2014, 2022). Он трижды выигрывал Клубный чемпионат мира, управляя «Миланом» и «Реалом».
)))