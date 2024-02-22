«Зенит» отзаявил Марио, чтобы соблюсти регламент по недоморощенным игрокам – его перевели в дубль. 18-летнего Педро включили в список Б («Спорт-Экспресс»)

«Зенит» исключил Марио Фернандеса из заявки по техническим причинам.

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга отзаявил защитника на оставшуюся часть сезона Мир . Соответствующее обновление появилось на сайте Мир РПЛ.

По информации « », исключение Марио из заявки объясняется регламентом чемпионата России, который позволяет включить в список А не более 25 игроков, из которых не менее 12 должны быть доморощенными.

В настоящий момент в составе « » 15 игроков, которые не могут считаться доморощенными – помимо , в этот список входят , Нино Мота, Родригао, Дуглас Сантос, Страхиня Эракович, Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Артур, Вильзон Изидор, Матео Кассьерра и Педро дос Сантос.

Чтобы соблюсти регламент, «Зенит» включил 18-летнего Педро в список Б, а Марио был переведен в «Зенит-2». Отмечается, что осенью аналогичным образом поступили с Ерохиным.

Фернандес присоединился к сине-бело-голубым в июле 2023 года. Он сыграл за клуб 15 матчей, не отметившись результативными действиями. Его статистика – здесь.