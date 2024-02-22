«Зенит» отзаявил Марио, чтобы соблюсти регламент по недоморощенным игрокам – его перевели в дубль. 18-летнего Педро включили в список Б («Спорт-Экспресс»)

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«Зенит» исключил Марио Фернандеса из заявки по техническим причинам.

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга отзаявил защитника на оставшуюся часть сезона Мир РПЛ. Соответствующее обновление появилось на сайте Мир РПЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», исключение Марио из заявки объясняется регламентом чемпионата России, который позволяет включить в список А не более 25 игроков, из которых не менее 12 должны быть доморощенными.

В настоящий момент в составе «Зенита» 15 игроков, которые не могут считаться доморощенными – помимо Фернандеса, в этот список входят Нуралы Алип, Нино Мота, Родригао, Дуглас Сантос, Страхиня Эракович, Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Артур, Вильзон Изидор, Матео Кассьерра и Педро дос Сантос.

Чтобы соблюсти регламент, «Зенит» включил 18-летнего Педро в список Б, а Марио был переведен в «Зенит-2». Отмечается, что осенью аналогичным образом поступили с Ерохиным.

Фернандес присоединился к сине-бело-голубым в июле 2023 года. Он сыграл за клуб 15 матчей, не отметившись результативными действиями. Его статистика – здесь.

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56 комментариев
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Ответ Александр Васильев
какая дичь с наиглупейшим Регламентом! там совсем полная тупизна в РФС заседает???
Ага, косяк регламента, а не Зенита...
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В чем смысл лимита тогда, если можно часть команды отправить в дубль и все равно их ставить в состав?
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Ответ chiga
Ерохин как-то незаметно сменил гражданство?? ))
Он не воспитанник рос.футбола.

Ерохин воспитывался в молдавском Шерифе.
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Зенит отзаявил Марио из-за того, что он занимает 3 места в заявке.
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В списках не значился.
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Ответ Александр Гуреу
В Барнауле начал и в Локомотиве закончил по юношам... В Шерифе он играл уже в взрослом футболе!
По правилам( по крайней мере УЕФа) воспитанник - тот, кто а возрасте от 15 до 21 провел не менее трех лет в клубе.
2007-2010(с 18 до 21 года) - годы Ерохина в Шерифе, как раз подходит под воспитанника.
В Барнауле он совсем по детству был, а вот почему доморощенным Локо он юридически не считается, учитывая, что там он был с 14 до 17 лет, непонятно.

P.S. возможно, Александру не хватило каких-то месяцев до полного трёхлетия в Локо, этому статус доморощенного КЗ у него отсутствует.
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Не понимаю, от чего шум навели?
С Зенита-2 (и подобным ему командным формированиям) заявка сквозная.
В связи с этим игроки, заявленные за Зенит-2 (и ему подобным командным формированиям) могут играть в матчах РПЛ и наоборот игроки головной команды могут выступать за дочернюю.

Обычный финт ушами, чтобы вписаться в регламент, не более того.
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Одни педры, да марио
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а в чём смысл от правила если можно игрока в Зенит-2 перевести и также в основе использовать?
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Мог быть легендой, а стал неликвидом 🙃
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Некоторые комментаторы даже сейчас не поняли суть перезаявки Марио. Это какой талант надо иметь, чтобы и сейчас не понять! =)
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Он не воспитанник рос.футбола. Ерохин воспитывался в молдавском Шерифе.
В Барнауле начал и в Локомотиве закончил по юношам... В Шерифе он играл уже в взрослом футболе!
+5
-3
+2
Ответ teto
Ага, косяк регламента, а не Зенита...
А в чем косяк Зенита? Игрок будет играть в РПЛ, какая разница, где он формально заявлен.
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Ответ Жорег Борщофф
Не поверишь, эти "схемы" используются во многих клубах. Если можно что-то легально использовать себе на пользу - так и надо делать.
ну почему же не поверю... охотно
правда ещё во многих клубах футболистов на полную заявку едва наскребают...
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Ответ Анатолий Дмитриевич
ну хоть не мукунки с зоа
Ну мукунку хороший...
+1
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Ахаха!
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Закончит Мариушка как врдк Кузьминов недавно в Испании...
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какая дичь с наиглупейшим Регламентом!
там совсем полная тупизна в РФС заседает???
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Марио оказался истинно русским - погорел на бабле (но, ему простительно, многое сделал в ЦСКА и возраст)
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Всегда писал - вторые/третьи команды - зло.
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Ерохин как-то незаметно сменил гражданство?? ))
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Ответ Slavnov
Одни педры, да марио
а как ещё должно быть в зените Сан Паулу?
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Ответ Slavnov
Одни педры, да марио
ну хоть не мукунки с зоа
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Марио свой с Васьки.
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Ахахахах, туда предателя
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Что и требовалось доказать.
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Бумеранг предателю
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Добегался
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Ответ Serge Vendino
В чем смысл лимита тогда, если можно часть команды отправить в дубль и все равно их ставить в состав?
Смысл видишь? Вот и я не вижу. А он есть.
+2
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