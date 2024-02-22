«Зенит» отзаявил Марио, чтобы соблюсти регламент по недоморощенным игрокам – его перевели в дубль. 18-летнего Педро включили в список Б («Спорт-Экспресс»)
«Зенит» исключил Марио Фернандеса из заявки по техническим причинам.
Сегодня клуб из Санкт-Петербурга отзаявил защитника на оставшуюся часть сезона Мир РПЛ. Соответствующее обновление появилось на сайте Мир РПЛ.
По информации «Спорт-Экспресса», исключение Марио из заявки объясняется регламентом чемпионата России, который позволяет включить в список А не более 25 игроков, из которых не менее 12 должны быть доморощенными.
В настоящий момент в составе «Зенита» 15 игроков, которые не могут считаться доморощенными – помимо Фернандеса, в этот список входят Нуралы Алип, Нино Мота, Родригао, Дуглас Сантос, Страхиня Эракович, Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Артур, Вильзон Изидор, Матео Кассьерра и Педро дос Сантос.
Чтобы соблюсти регламент, «Зенит» включил 18-летнего Педро в список Б, а Марио был переведен в «Зенит-2». Отмечается, что осенью аналогичным образом поступили с Ерохиным.
Фернандес присоединился к сине-бело-голубым в июле 2023 года. Он сыграл за клуб 15 матчей, не отметившись результативными действиями. Его статистика – здесь.
Ерохин воспитывался в молдавском Шерифе.
2007-2010(с 18 до 21 года) - годы Ерохина в Шерифе, как раз подходит под воспитанника.
В Барнауле он совсем по детству был, а вот почему доморощенным Локо он юридически не считается, учитывая, что там он был с 14 до 17 лет, непонятно.
P.S. возможно, Александру не хватило каких-то месяцев до полного трёхлетия в Локо, этому статус доморощенного КЗ у него отсутствует.
С Зенита-2 (и подобным ему командным формированиям) заявка сквозная.
В связи с этим игроки, заявленные за Зенит-2 (и ему подобным командным формированиям) могут играть в матчах РПЛ и наоборот игроки головной команды могут выступать за дочернюю.
Обычный финт ушами, чтобы вписаться в регламент, не более того.
правда ещё во многих клубах футболистов на полную заявку едва наскребают...
там совсем полная тупизна в РФС заседает???