Алонсо открыт к работе в «Баварии». «Байер» потребует 15-25 млн евро, если Хаби решит уйти летом (Флориан Плеттенберг)
«Бавария» планирует переговоры с «Байером» о назначении Хаби Алонсо.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Байер» потребует от 15 до 25 млн евро, если Алонсо решит уйти в этом году. Отступные в размере 15 млн евро, прописанные в контракте тренера с «Байером», можно будет активировать лишь летом 2025 года.
Сообщается, что Алонсо открыт к тому, чтобы возглавить «Баварию» этим летом. Ранее стало известно, что с агентом тренера связался «Ливерпуль».
В плане пробы сил Ливерпуль может и поинтереснее, но объективно Реал и бавария - на другом уровне для любого тренера
Смотрим ! 🍿
Добрались до Байера.
А в Штутгарте в этом сезоне есть что для Баварии?
После Нагельсмана и Тухеля потребуют явно результатов получше.
Да и на Алонсо хочется посмотреть на дистанции . Как по мне , в Ливерпуль ему надо, ему там дадут время для притирки , а в Баварии , при ошибках - опять будут искать «нового Алонсо»