Алонсо открыт к работе в «Баварии». «Байер» потребует 15-25 млн евро, если Хаби решит уйти летом (Флориан Плеттенберг)

«Бавария» планирует переговоры с «Байером» о назначении Хаби Алонсо.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, « » потребует от 15 до 25 млн евро, если решит уйти в этом году. Отступные в размере 15 млн евро, прописанные в контракте тренера с «Байером», можно будет активировать лишь летом 2025 года.

Сообщается, что Алонсо открыт к тому, чтобы возглавить «Баварию» этим летом. Ранее стало известно, что с агентом тренера связался «Ливерпуль».