Алонсо открыт к работе в «Баварии». «Байер» потребует 15-25 млн евро, если Хаби решит уйти летом (Флориан Плеттенберг)

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия деньги Футбол

«Бавария» планирует переговоры с «Байером» о назначении Хаби Алонсо.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Байер» потребует от 15 до 25 млн евро, если Алонсо решит уйти в этом году. Отступные в размере 15 млн евро, прописанные в контракте тренера с «Байером», можно будет активировать лишь летом 2025 года.

Сообщается, что Алонсо открыт к тому, чтобы возглавить «Баварию» этим летом. Ранее стало известно, что с агентом тренера связался «Ливерпуль».

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38 комментариев
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Ответ PIT-BUL
Бавария не меняется
И не говорите, нет бы искать тренера за пределами Германии и спокойно смотреть как знающий немецкий и игравший за Баварию Алонсо за такую же неустойку уходит в Ливерпуль или ещё куда то на повышение.
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Если возьмет чемпионство с Байером, то Ливерпуль поинтереснее вариант, так как Клопп оставит очень гибкий состав, даже с учётом ухода Салаха, да и для фанатов Байера приятнее
+16
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+12
Недолго леверкузенская музыка играла. Заберут и тренера, и всех, кого захотят. "Модерн футболл".
+15
-3
+12
Ответ Виктор Степанов
Недолго леверкузенская музыка играла. Заберут и тренера, и всех, кого захотят. "Модерн футболл".
Обыкновенный капитализм
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Как говорится, не можешь победить - раскупи
+6
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Ну все пошла борьба за Алонсо
+3
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Каждый день до мая, похоже, будут теребить эту ситуацию с Алонсо, будет минимум по 2-3 новости про Алонсо, Баварию, Реал, Ливерпуль и Байер , но правды до мая так и не узнаем.
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Ответ Aktan
Если возьмет чемпионство с Байером, то Ливерпуль поинтереснее вариант, так как Клопп оставит очень гибкий состав, даже с учётом ухода Салаха, да и для фанатов Байера приятнее
Состав у Ливерпуля по именам слабее, чем у Баварии, команда как раз на гибкости Клоппа и держится. Плюс к тому так или иначе нужно будет проводить перестройку. Ресурсов у Ливерпуля меньше, конкуренция в АПЛ намного выше, да и Гвардиола из Англии никуда не собирается.
В плане пробы сил Ливерпуль может и поинтереснее, но объективно Реал и бавария - на другом уровне для любого тренера
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Ответ Dzmitry Lavysh
А в БАварии давления не будет? После Нагельсмана и Тухеля потребуют явно результатов получше.
Какое давление? На Тучеля и Нагеля было давление из за вторых мест в Бундеслиге(да да, многие забыли, но Нагель был на втором месте в момент увольнения из Баварии). А Алонсо тупо за счет мотивации и отсутствия конкурентов возьмет первое место на изи
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Если нужна помощь,то напиши куда ее вызвать!
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Ответ Виктор Степанов
Недолго леверкузенская музыка играла. Заберут и тренера, и всех, кого захотят. "Модерн футболл".
А вы думаете Леверкузену нужно иное? Это же маленький городок. Игроки прекрасно понимают, каким этапом их карьеры является Байер. Даже если Алонсо останется, владельцы не выделят нужный трансферный бюджет, чтобы перейти на следующий уровень. А игроки, несмотря на крутого тренера, начнут глядеть на сторону, потому что агенты начнут им подкидывать отличные варианты, уже начали. Тут масса факторов, которая разрушит. Но все не зря, если доберутся до долгожданного титула. Это история навсегда.
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смысл идти в Баварию, если в любом случае уволят через сезон, если не раньше, в Ливерпуле дадут времени и много
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Бавария во всей своей красе - в первую очередь ослабить конкурента, а потом уже усилить себя.
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Начался инфо-сериал наподобие перехода Мбаппе в Реал
Смотрим ! 🍿
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Думаю это психологический ход от Баварии. До конца сезона не много надо как-то помешать конкуренту если не игрой то психикой
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В Боруссии покупать нечего.
Добрались до Байера.
А в Штутгарте в этом сезоне есть что для Баварии?
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Бавария не меняется
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Ответ Столичный Чел
В Боруссии покупать нечего. Добрались до Байера. А в Штутгарте в этом сезоне есть что для Баварии?
Серу Гирасси же. Но захочет ли он сидеть под Кейном?
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Ответ eftomolgy
Каждый день до мая, похоже, будут теребить эту ситуацию с Алонсо, будет минимум по 2-3 новости про Алонсо, Баварию, Реал, Ливерпуль и Байер , но правды до мая так и не узнаем.
Тоже так подумал,надо же заполнять пустоту после Мбаппе,с 🐢 вроде как заканчивается сериал...
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Ответ umahanov87
А вы думаете Леверкузену нужно иное? Это же маленький городок. Игроки прекрасно понимают, каким этапом их карьеры является Байер. Даже если Алонсо останется, владельцы не выделят нужный трансферный бюджет, чтобы перейти на следующий уровень. А игроки, несмотря на крутого тренера, начнут глядеть на сторону, потому что агенты начнут им подкидывать отличные варианты, уже начали. Тут масса факторов, которая разрушит. Но все не зря, если доберутся до долгожданного титула. Это история навсегда.
Да, все так. Мелкие клубы могут на один сезон побыть королями, но потом карета опять превратится в тыкву.
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Ответ Мыкола
Очень сложный выбор для Алонсо. Клепать каждый год чемпионства в баварской фермер-лиги или ехать в мрачную английскую деревню и максимум претендовать на попадание в ЛЧ)))
Пеп тоже скоро уйдёт, дорога к чемпионство будет открыта
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Ответ Александр Романов
Зато титул АПЛ с Ливерпулем будет в сто раз мощнее, чем чашка в Германии
Ага, Пеп возьмет и отдаст ему титул АПЛ. Еще раз: Ливерпуль сомнительный вариант в том плане, что Клопп повысил планку высоко, также нет условного Эдвардса, который бы подобрал для клуба крутых игроков, то бишь все шансы бороться только за топ 4 в первые сезоны. А Бавария точный верняк, ибо никто им не навяжет борьбу в чемпе(ведь Байер без него не будет такой силой), а в ЛЧ могут дойти как минимум до полуфинала
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Ответ QWertY
кому надо? В Ливерпуле будет давление после Клоппа, трансферный бюджет ограничен, нет нормального спортдира. Лучше перейти в тепленькую Баварию, где он точно возьмет еще один титул и возможно дойдет далеко в ЛЧ.
А в БАварии давления не будет?
После Нагельсмана и Тухеля потребуют явно результатов получше.
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Ответ Александр Романов
Надо в Ливерпуль идти
кому надо? В Ливерпуле будет давление после Клоппа, трансферный бюджет ограничен, нет нормального спортдира. Лучше перейти в тепленькую Баварию, где он точно возьмет еще один титул и возможно дойдет далеко в ЛЧ.
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Ответ PIT-BUL
Как сорока которая хватает все что блестит ... Бывший игрок не гарантия успеха как тренер
А какой тренер гарантия успеха? Кого позвать Баварии после ухрдящего в конце сезона Тухеля, чтобы прям 100% был успех? Ну и желательно ещё не ослаблять конкурентов при этом, чтобы не возмущался никто что Бавария ослабляет конкурентов.
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Ответ Ded Delvin
И не говорите, нет бы искать тренера за пределами Германии и спокойно смотреть как знающий немецкий и игравший за Баварию Алонсо за такую же неустойку уходит в Ливерпуль или ещё куда то на повышение.
Кроме Алонсо тренеров же нет🤡
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Ответ PIT-BUL
Как сорока которая хватает все что блестит ... Бывший игрок не гарантия успеха как тренер
и?
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Бавария в Германии всё гребёт под себя!
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Как болельщик Баварии, хочу что бы Алонсо ещё как минимум на год остался в Байере , для конкуренций было бы хорошо
Да и на Алонсо хочется посмотреть на дистанции . Как по мне , в Ливерпуль ему надо, ему там дадут время для притирки , а в Баварии , при ошибках - опять будут искать «нового Алонсо»
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