Алонсо о 10-очковом отрыве «Байера» от «Баварии»: «Сейчас положение в таблице ничего не значит. Впереди еще 10 матчей» 

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Кельн Футбол

Хаби Алонсо оценил лидерство «Байера» в Бундеслиге.

Леверкузенцы обыграли в гостях «Кельн» (2:0) и после 24 туров опережают идущую второй «Баварию» на 10 очков.

«Мы довольны победой. Выигрывать здесь непросто – в [рейнском] дерби, в великолепной атмосфере.

Сейчас положение в таблице ничего не значит. Мы знаем, где находимся, пока у нас все складывается хорошо. Но еще осталось сыграть десять матчей – и нам, и другим командам. Будем стараться и дальше идти шаг за шагом», – сказал главный тренер «Байера».

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19 комментариев
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Алонсо: «Цель - попасть в еврокубки»
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+71
Только когда останется одна игра и отрыв будет 5 очков я поверю)
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Ответ benjamin92
Алонсо: «Цель - попасть в еврокубки»
А там глядишь и пиццу закажет
+15
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+14
Ответ Young Anton
Хотелось бы чтобы команда костяк сохранила, тренера, и тогда бы возможно родилась бы околотоповая команда на перспективу что-то типа Атлетико а так щас звезд распродадут Алонсо уйдёт и всё
В Германии это так не работает, там пол лиги околотопов, которые время от времени выстреливают. Дотмунд, Байер, Бремен, Штутгарт и даже Шальке. Сейчас ещё и Лейпциг добавился. Гамбург и Айнтрахт исторически на слуху. И все они доноры Баварии.
+11
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+11
Боруссия неоднократно демонстрировала что другим командам сдаваться никогда не стоит
+10
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+10
Осталось выиграть 7 матчей.
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Хотелось бы чтобы команда костяк сохранила, тренера, и тогда бы возможно родилась бы околотоповая команда на перспективу что-то типа Атлетико а так щас звезд распродадут Алонсо уйдёт и всё
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+4
Ответ GloryReal
Такое ощущение другие команды специально поддаются Байеру, чтобы она назло Баварии взяла бундеслигу.
Особенно Майнц в мае прошлого года, в 34 туре...
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+3
Ответ Кино Музыка
Осталось выиграть 7 матчей.
Бавария столько не выиграет)
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Ответ Young Anton
Хотелось бы чтобы команда костяк сохранила, тренера, и тогда бы возможно родилась бы околотоповая команда на перспективу что-то типа Атлетико а так щас звезд распродадут Алонсо уйдёт и всё
Атлетико околотоп во многом из-за нахождения в Мадриде, городе-миллионике. Фан-база, инвесторам интересен город, больше возможностей.
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Зная Бундеслигу, десятиочковый отрыв и за 3 игры могут слить.
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Правильный подход.
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Рейна де Рейн.
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Чтобы не случилось Байер по сути уже чемпион. Они могут и проиграть несколько матчей, но Бавария сейчас в том состоянии, что больше вероятности, что скорее это они проиграют
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Ответ Karra
В Германии это так не работает, там пол лиги околотопов, которые время от времени выстреливают. Дотмунд, Байер, Бремен, Штутгарт и даже Шальке. Сейчас ещё и Лейпциг добавился. Гамбург и Айнтрахт исторически на слуху. И все они доноры Баварии.
Печально но вы правы(((
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