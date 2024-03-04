Алонсо о 10-очковом отрыве «Байера» от «Баварии»: «Сейчас положение в таблице ничего не значит. Впереди еще 10 матчей»
Хаби Алонсо оценил лидерство «Байера» в Бундеслиге.
Леверкузенцы обыграли в гостях «Кельн» (2:0) и после 24 туров опережают идущую второй «Баварию» на 10 очков.
«Мы довольны победой. Выигрывать здесь непросто – в [рейнском] дерби, в великолепной атмосфере.
Сейчас положение в таблице ничего не значит. Мы знаем, где находимся, пока у нас все складывается хорошо. Но еще осталось сыграть десять матчей – и нам, и другим командам. Будем стараться и дальше идти шаг за шагом», – сказал главный тренер «Байера».