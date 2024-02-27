«Бавария» может позвать Де Дзерби, если не договорится с Алонсо. Роберто нравится и «Барселоне»

«Баварии» интересен главный тренер «Брайтона».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, если мюнхенцы не сумеют договориться с (« »), то могут рассмотреть возможность назначения . Максу Эберлю, новому спортивному директору клуба, нравится то, как работает итальянец.

В соглашении Де Дзерби предусмотрен пункт об отступных, поэтому существует вероятность того, что 44-летний специалист покинет « » летом. На него также претендует « ».