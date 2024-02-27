«Бавария» может позвать Де Дзерби, если не договорится с Алонсо. Роберто нравится и «Барселоне»
«Баварии» интересен главный тренер «Брайтона».
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, если мюнхенцы не сумеют договориться с Хаби Алонсо («Байер»), то могут рассмотреть возможность назначения Роберто Де Дзерби. Максу Эберлю, новому спортивному директору клуба, нравится то, как работает итальянец.
В соглашении Де Дзерби предусмотрен пункт об отступных, поэтому существует вероятность того, что 44-летний специалист покинет «Брайтон» летом. На него также претендует «Барселона».
Во всяком случае прекратилась бы это безудержное его восхваление )
Больше слюной от восторга брызгали только про Поттера ))
Если только рассчитывать на поклонника Барсы, плюс статус, если попустится по деньгам и сам кто-то захочет прийти
То, что у того же Поттера, или других тренеров, не получилось в новых местах, не сложилось удачно отработать на повышении, не значит, что их роль в успехах предыдущих клубов была совсем мала. Чтобы скромному клубу держаться даже просто в середине таблицы нынешней АПЛ, одного, даже самого гениального скаутинга, никак не может быть достаточно, это не турнир сборных, где в некоторых случаях футболисты чуть ли не сами себя могут за волосы до финалов дотаскивать, это АПЛ, и если "Брайтоны" располагаются высоко, то менеджмент был хорош не только в подборе футболистов, но и в выборе тренера, который просто не может вносить лишь малый процент в успешное выступление середняка в АПЛ. Они сами себя там что ли каждый день с августа по май тренируют, и тактику на матч и матчменеджмент тоже сами проводят? Или всё это тоже делает гениальный бизнесмен? И да, бывает, менеджеры успешно обновляют состав за составом, но и точно так же могут быть успешны и новые тренеры в одном и том же скромном клубе. Дальнейшие неудачи не должны обесценивать работы в конкретные моменты в такой лиге, как АПЛ.