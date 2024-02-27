«Бавария» может позвать Де Дзерби, если не договорится с Алонсо. Роберто нравится и «Барселоне»

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Роберто Де Дзерби Брайтон Макс Эберль Футбол

«Баварии» интересен главный тренер «Брайтона».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, если мюнхенцы не сумеют договориться с Хаби АлонсоБайер»), то могут рассмотреть возможность назначения Роберто Де Дзерби. Максу Эберлю, новому спортивному директору клуба, нравится то, как работает итальянец.

В соглашении Де Дзерби предусмотрен пункт об отступных, поэтому существует вероятность того, что 44-летний специалист покинет «Брайтон» летом. На него также претендует «Барселона».

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Илья Гапеев
Брайтон Де дзерби очень даже неплохо играют)
Это клуб, где решает гениальный бизнесмен. Посмотрите на его Юнион - он подбирал бичей из третьих лиг и сейчас они претенденты на свои топовые сборные (я конкретно про Ундава, например). Вот уж клуб, где как говорил Федун, тренерских процентов совсем мало. Видели по Поттеру.
+17
0
+17
Брайтон Де дзерби очень даже неплохо играют)
+8
-1
+7
Ответ Птюч, Ёж.
а че там, как поживает Лёв? не хочет возглавить клуб какой нибудь?
Упаси Господь
+8
-2
+6
Ответ Кирилл Лавров
Там ещё, кстати, речь шла о Зидане)
Это вообще вариант из разряда бреда, пальцем в небо, но боссы Баварии умеют доказывают свою некомпетентность
+5
-1
+4
Ответ Кирилл Голивец
Это клуб, где решает гениальный бизнесмен. Посмотрите на его Юнион - он подбирал бичей из третьих лиг и сейчас они претенденты на свои топовые сборные (я конкретно про Ундава, например). Вот уж клуб, где как говорил Федун, тренерских процентов совсем мало. Видели по Поттеру.
де дзерби еще в италии зарекомендовал себя
+3
0
+3
Среди вариантов Флик/Нагельсманн/Алонсо - даже Хави не должен быть кандидатом номер один, уж молчу про Де Дзерби
+4
-2
+2
Баварии нужен Нагельсманн!
+2
0
+2
Ответ Winnie the Pooh
де дзерби еще в италии зарекомендовал себя
А Поттер выводил малоизвестный шведский клуб в плей-офф еврокубка, и? В большом клубе не пошло.
+3
-1
+2
Ответ Кирилл Лавров
Florian Plettenberg (сегодня): Потенциальное возвращение Юлиана Нагельсманна на данный момент не является актуальной темой «Баварии».
На данный момент. Пока попробуют вести переговоры с Фликом и Де Дзерби. А когда они откажут, вернутся к кандидатуре Нагельсманна.)
+1
0
+1
Ответ v@mpir
Нагельсманн вернётся в Баварию. Алонсо возглавит Ливерпуль. А Де Дзерби будет поднимать Барселону. Флик и Клопп – чилл.)) Хотя, я бы посмотрел на Флика в МЮ. Однако, он вряд ли решится на такое.
Florian Plettenberg (сегодня): Потенциальное возвращение Юлиана Нагельсманна на данный момент не является актуальной темой «Баварии».
+1
0
+1
Ответ Кирилл Голивец
Это клуб, где решает гениальный бизнесмен. Посмотрите на его Юнион - он подбирал бичей из третьих лиг и сейчас они претенденты на свои топовые сборные (я конкретно про Ундава, например). Вот уж клуб, где как говорил Федун, тренерских процентов совсем мало. Видели по Поттеру.
Только у Де Дзерби также прекрасно играл Сассуоло и Шахтер. Его стиль узнаваем и способен приносить результаты в топ играх. Вопрос лишь в том как он справится с давлением топ клуба
+1
0
+1
Ответ Кирилл Голивец
Это клуб, где решает гениальный бизнесмен. Посмотрите на его Юнион - он подбирал бичей из третьих лиг и сейчас они претенденты на свои топовые сборные (я конкретно про Ундава, например). Вот уж клуб, где как говорил Федун, тренерских процентов совсем мало. Видели по Поттеру.
Только до прихода Поттера Брайтон был типичным аутсайдером, играющим в бей-беги. А после стал играть в более осмысленный футбол, а со временем и результаты улучшились. Назначение подходящего тренера - это не менее важная часть менеджмента, чем подбор игроков
+1
0
+1
Ответ Илья Гапеев
Брайтон Де дзерби очень даже неплохо играют)
Жаль Баварию , но можно Де !
Во всяком случае прекратилась бы это безудержное его восхваление )
Больше слюной от восторга брызгали только про Поттера ))
+1
0
+1
Ответ Fona
Среди вариантов Флик/Нагельсманн/Алонсо - даже Хави не должен быть кандидатом номер один, уж молчу про Де Дзерби
Ни один уважающий себя клуб бодьше не пригласит Хави
+2
-1
+1
Как бы Барсе не пришлось выбирать из того что осталось, с их фин. ситуацией.. и шоб не остались по итогу с Рафой Маркезом.. На ТОП тренеров дифицит, и сумасшедший спрос
Если только рассчитывать на поклонника Барсы, плюс статус, если попустится по деньгам и сам кто-то захочет прийти
+1
0
+1
Алонсо в Ливерпуль будет самое то, на мой взгляд
+1
0
+1
Нагельсманн вернётся в Баварию. Алонсо возглавит Ливерпуль. А Де Дзерби будет поднимать Барселону. Флик и Клопп – чилл.)) Хотя, я бы посмотрел на Флика в МЮ. Однако, он вряд ли решится на такое.
+1
0
+1
Клинсманн свободен
+2
-1
+1
Ответ Fona
Это вообще вариант из разряда бреда, пальцем в небо, но боссы Баварии умеют доказывают свою некомпетентность
Пришёл Макс Эберль (новый спортивный директор Баварии) и сегодня была его первая пресс-конференция. И ты знаешь, он там вдохновляюще рассказывал о том, под каким сильным впечатлением находится от Реала и игроков клуба, которых якобы правильно используют (там упоминался и Модрич, и Каземиро: значит им рассматривается временной отрезок немаленький – как минимум), поэтому вполне возможно, что кандидатура ЗиЗу сейчас станет ещё более весомее, чем ранее.
0
0
0
Ответ Fona
Среди вариантов Флик/Нагельсманн/Алонсо - даже Хави не должен быть кандидатом номер один, уж молчу про Де Дзерби
хммм, а Хави супертоп тренер, чтоб его рассматривали первым, по сравнению с кем либо? Де Дзерби на тренерском посту, пока что, успешней и более актуальная фигура, да и дешевле обойдется.
0
0
0
Ответ Dishka
Ни один уважающий себя клуб бодьше не пригласит Хави
Речь про Хави Алонсо
+1
-1
0
Ответ Кирилл Лавров
Пришёл Макс Эберль (новый спортивный директор Баварии) и сегодня была его первая пресс-конференция. И ты знаешь, он там вдохновляюще рассказывал о том, под каким сильным впечатлением находится от Реала и игроков клуба, которых якобы правильно используют (там упоминался и Модрич, и Каземиро: значит им рассматривается временной отрезок немаленький – как минимум), поэтому вполне возможно, что кандидатура ЗиЗу сейчас станет ещё более весомее, чем ранее.
У Реала действительно хорошая селикицонная политика, но не думаю, что можно аргументировать этим назначение Зидана
0
0
0
Ответ Fona
Среди вариантов Флик/Нагельсманн/Алонсо - даже Хави не должен быть кандидатом номер один, уж молчу про Де Дзерби
Там ещё, кстати, речь шла о Зидане)
+3
-3
0
А может и не позвать, великолепные теории.
0
0
0
Де Дзерби тренер скорее для середняков
0
0
0
Хорошо же Брайтон на тренерах зарабатывает.
0
0
0
Ответ Кирилл Голивец
Это клуб, где решает гениальный бизнесмен. Посмотрите на его Юнион - он подбирал бичей из третьих лиг и сейчас они претенденты на свои топовые сборные (я конкретно про Ундава, например). Вот уж клуб, где как говорил Федун, тренерских процентов совсем мало. Видели по Поттеру.
Ничего не понимаю. Игроков подбирает бизнесмен или менеджер? Бизнесмены делают в первую очередь деньги, кадры подбирают менеджеры.
То, что у того же Поттера, или других тренеров, не получилось в новых местах, не сложилось удачно отработать на повышении, не значит, что их роль в успехах предыдущих клубов была совсем мала. Чтобы скромному клубу держаться даже просто в середине таблицы нынешней АПЛ, одного, даже самого гениального скаутинга, никак не может быть достаточно, это не турнир сборных, где в некоторых случаях футболисты чуть ли не сами себя могут за волосы до финалов дотаскивать, это АПЛ, и если "Брайтоны" располагаются высоко, то менеджмент был хорош не только в подборе футболистов, но и в выборе тренера, который просто не может вносить лишь малый процент в успешное выступление середняка в АПЛ. Они сами себя там что ли каждый день с августа по май тренируют, и тактику на матч и матчменеджмент тоже сами проводят? Или всё это тоже делает гениальный бизнесмен? И да, бывает, менеджеры успешно обновляют состав за составом, но и точно так же могут быть успешны и новые тренеры в одном и том же скромном клубе. Дальнейшие неудачи не должны обесценивать работы в конкретные моменты в такой лиге, как АПЛ.
0
0
0
не нужен этот ноунейм
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий