Shaman не сможет спеть гимн России перед игрой с Сербией, сказал пресс-секретарь: «У него концерт 21 марта. Он с удовольствием исполняет гимн, когда есть возможность»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу товарищеские матчи (сборные) сборная России (художественная гимнастика) музыка Shaman Футбол

Shaman не споет гимн России перед матчем с Сербией из-за сольного концерта.

Россия и Сербия сыграют 21 марта в Москве.

«21 марта Shaman дает сольный концерт в Санкт-Петербурге с новой программой «Ты моя». Билеты были раскуплены еще прошлой осенью, поэтому исполнить гимн России на открытии матча между сборными России и Сербии он не сможет. Что касается других дат, пока сказать ничего не могу.

Кстати, в прошлом году он выступил на закрытии сезона ЦСКА, и по реакции болельщиков на трибунах и в социальных сетях было видно, что всем это очень понравилось. А неделю назад Ярослав устроил концерт во Дворце гимнастики Ирины Винер вместе со сборной России по художественной гимнастике и другими именитыми спортсменами.

Гимн России – главная песня нашей страны, им завершается каждый сольный концерт артиста, и он с удовольствием исполняет его на спортивных и иных массовых мероприятиях, когда есть такая возможность и позволяет концертный график», – сказал пресс-секретарь артиста Антон Коробков-Землянский.

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70 комментариев
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Я думаю, что после действий российских властей и внешнеполитических ведомств с ОАЭ, вместо Гагариной и Шамана, гимн России должен будет исполнить Промес.
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-10
+112
Ответ )( Paris )(
Комментарий удален пользователем
А всем, кто будет недоволен ее пением, она пригрозит тюрьмой за фейки об армии
+56
-4
+52
Это чел с нашивкой на руке как во времена Гитлера?
+44
-8
+36
Зaгитовa xoть свoбoднa?
+36
-2
+34
Ответ Антон Фалафель
Пора звать Киркорого, на этот раз не перепутает дверь.
Киркорый?))
+23
-1
+22
Давайте я спою если никто не хочет! Певец я конечно тот ещё, но если больше никто не хочет, то куда девается!
+24
-3
+21
А почему погоняло этого великого патриота всея Россеи написало вражескими англосаксонскими буквами?!
+17
-1
+16
Как же удобно устроился этот Шалман
+15
-2
+13
Пора звать Киркорого, на этот раз не перепутает дверь.
+16
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+12
Дайте исполнить начинаюшему певцу, либо оперному певцу, или, вообше, ребенку! Сколько эмоций и память на всю жизнь! Что привязались к этим шоубизнесникам?
+12
-1
+11
Ответ Антон Фалафель
Пора звать Киркорого, на этот раз не перепутает дверь.
КиркороГО? Пора звать ИваноГО, вместо ИваноВА.
+13
-3
+10
Ответ damondiamond
Это чел с нашивкой на руке как во времена Гитлера?
Именно
+10
-4
+6
Индивидуальный «концерт» для Мизулиной-младшей?)
+6
-1
+5
Ответ )( Paris )(
Комментарий удален пользователем
Нет, ей больше по душе песни о плюшках от солдата ВСУ.
+6
-2
+4
Матвиенко после стакана испонит
+5
-1
+4
Срочно переносите футбол на любой день, который удобен певцу ртом Дронову.
+3
0
+3
Надоело. Надоело все, от - кто будет исполнять, до - попыток надурить народ.
+4
-2
+2
Ответ Камбоджа Иванов
Я думаю, что после действий российских властей и внешнеполитических ведомств с ОАЭ, вместо Гагариной и Шамана, гимн России должен будет исполнить Промес.
Тем более, велика вероятность, что у Промеса шаман в крови🎅🏿
+6
-4
+2
Ответ Гамарджоба Генацвале
Киркорый?))
Кологривов
+1
0
+1
Shaman для большего патриотизма мог бы и кириллицей написать.
+1
0
+1
Ответ Гамарджоба Генацвале
Киркорый?))
Это помесь Киркорова и Кологривого) Хотел бы я посмотреть как она исполнит гимн))
+1
0
+1
Уф, пронесло
+1
0
+1
Отлично! + уши значит
+2
-1
+1
Ну хорошо, можно и пойти на матч теперь
+1
0
+1
Ответ Федя2024
Давайте я спою если никто не хочет! Певец я конечно тот ещё, но если больше никто не хочет, то куда девается!
Получится примерно так?
https://youtu.be/EdYcKOO1x8Y?si=MKcCJq7GmtihMV4s
+1
0
+1
Ответ Ростовский
Так оказывается не весь мир против России, а большая часть мира за Россию?!
Если мир делить исключить на черное и белое, а население каждой страны рассматривать как голые цифры (общую и единую массу, без учета мнения каждого и т.п.), то чисто технически можно говорить, что большая часть мира не против России. Однако, там есть очень много "но"
+2
-1
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Ответ )( Paris )(
Комментарий удален пользователем
Будет, но в другой микрофон Шамана
0
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Ответ )( Paris )(
Комментарий удален пользователем
И только под гитару!
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0
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Комментарий удален пользователем
А Маша Захарова умеет петь?😏
+2
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