Shaman не сможет спеть гимн России перед игрой с Сербией, сказал пресс-секретарь: «У него концерт 21 марта. Он с удовольствием исполняет гимн, когда есть возможность»
Shaman не споет гимн России перед матчем с Сербией из-за сольного концерта.
Россия и Сербия сыграют 21 марта в Москве.
«21 марта Shaman дает сольный концерт в Санкт-Петербурге с новой программой «Ты моя». Билеты были раскуплены еще прошлой осенью, поэтому исполнить гимн России на открытии матча между сборными России и Сербии он не сможет. Что касается других дат, пока сказать ничего не могу.
Кстати, в прошлом году он выступил на закрытии сезона ЦСКА, и по реакции болельщиков на трибунах и в социальных сетях было видно, что всем это очень понравилось. А неделю назад Ярослав устроил концерт во Дворце гимнастики Ирины Винер вместе со сборной России по художественной гимнастике и другими именитыми спортсменами.
Гимн России – главная песня нашей страны, им завершается каждый сольный концерт артиста, и он с удовольствием исполняет его на спортивных и иных массовых мероприятиях, когда есть такая возможность и позволяет концертный график», – сказал пресс-секретарь артиста Антон Коробков-Землянский.
https://youtu.be/EdYcKOO1x8Y?si=MKcCJq7GmtihMV4s