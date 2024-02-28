Полина Гагарина отказалась исполнить гимн России перед матчем с Сербией – у нее не получилось перенести корпоратив (Mash)

Полина Гагарина отказалась исполнить гимн России перед игрой с Сербией.

Ей не удалось перенести корпоратив, запланированный на день матча, сообщает телеграм-канал Mash.

Директор Гагариной рассказал, что певица сначала приняла предложение исполнить гимн России перед матчем, но организаторы корпоратива не согласились перенести мероприятие и пригрозили неустойками по договору.

Кто исполнит гимн России, пока неизвестно – ранее сообщалось, что это может сделать Григорий Лепс. Гимн Сербии исполнит поп-фолк певица Александра Прийович.

Матч Россия – Сербия состоится 21 марта и начнется в 20:00 по московскому времени.

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