Полина Гагарина отказалась исполнить гимн России перед матчем с Сербией – у нее не получилось перенести корпоратив (Mash)
Полина Гагарина отказалась исполнить гимн России перед игрой с Сербией.
Ей не удалось перенести корпоратив, запланированный на день матча, сообщает телеграм-канал Mash.
Директор Гагариной рассказал, что певица сначала приняла предложение исполнить гимн России перед матчем, но организаторы корпоратива не согласились перенести мероприятие и пригрозили неустойками по договору.
Кто исполнит гимн России, пока неизвестно – ранее сообщалось, что это может сделать Григорий Лепс. Гимн Сербии исполнит поп-фолк певица Александра Прийович.
Матч Россия – Сербия состоится 21 марта и начнется в 20:00 по московскому времени.
«Катюшу» перед матчем России и Сербии исполнит сербский артист Марко Радинович
Тогда и вопросов не будет
сейчас другое время, люди уже не такие наивные лопухи, хотя... как сказать, как сказать)))
А то за вечеринку Ивлеевой готовы были на кремлевских воротах распять, а тут государственный гимн отказалась петь - косячек посерьезней.
Эта девочка может все! (с)