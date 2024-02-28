Полина Гагарина отказалась исполнить гимн России перед матчем с Сербией – у нее не получилось перенести корпоратив (Mash)

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу товарищеские матчи (сборные) музыка Футбол

Полина Гагарина отказалась исполнить гимн России перед игрой с Сербией.

Ей не удалось перенести корпоратив, запланированный на день матча, сообщает телеграм-канал Mash.

Директор Гагариной рассказал, что певица сначала приняла предложение исполнить гимн России перед матчем, но организаторы корпоратива не согласились перенести мероприятие и пригрозили неустойками по договору.

Кто исполнит гимн России, пока неизвестно – ранее сообщалось, что это может сделать Григорий Лепс. Гимн Сербии исполнит поп-фолк певица Александра Прийович.

Матч Россия – Сербия состоится 21 марта и начнется в 20:00 по московскому времени. 

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151 комментарий
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Ну чтож, патриотично.
+137
-16
+121
А в чем проблема найти слегка похожую на Гагарину девушку, которая споет под её фанеру? Ласковый май и Мираж в свое время так и делали, одновременно несколько составов по стране гастролировали.
+90
-9
+81
Может быть корпоратив у победителя выборов намечается ?
Тогда и вопросов не будет
+69
-2
+67
Ответ Харламов Никита
по АнглоСакски - ничего ЛИЧНОГО просто БИЗИНЕС 🤪
У англосаксов Леди Гаги и прочие бесплатно гимн пели. Что-то не сходится
+50
-5
+45
После такого заставят петь гимн в госпитале на Донбассе
+48
-8
+40
Ответ Potapson
Ну чтож, патриотично.
Ну объективно ей не на условном матче-открытии ЧМ предложили спеть, а на проходном товарняке
+47
-11
+36
Киркоров кстати сейчас возможно согласится спеть даже бесплатно
+33
-1
+32
Ответ Potapson
Ну чтож, патриотично.
Иноагента ей)
+39
-7
+32
Остаётся Лепс с альтернативным гимном: "Рюмка водки на столе".
+35
-6
+29
А где Шаман?
+23
-1
+22
Может Кабаева споет?)А то давно не выбиралась в люди
+17
0
+17
Ответ Alexander Lyakhov
А в чем проблема найти слегка похожую на Гагарину девушку, которая споет под её фанеру? Ласковый май и Мираж в свое время так и делали, одновременно несколько составов по стране гастролировали.
"Ласковый май и Мираж в свое время так и делали"

сейчас другое время, люди уже не такие наивные лопухи, хотя... как сказать, как сказать)))
+18
-2
+16
Ответ Сергей
А где Шаман?
Везде
+16
-1
+15
Сколько ж она бабла рубит на ура-патриотичной волне 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️уже Гимн без неё некому исполнить... А вот обычную девушку из какого нибудь музыкального училища, с красивым голосом взять не судьба? И её поддержать, стимулировать к развитию и что б мы посмотетрели на нормального, обычного, но талантливого человека... 🤷🏿‍♂️
+17
-2
+15
Ответ градус ненависти
Так и договорились бы что неустойку выплачивает организатор матча, в чем проблема?
ну может корпоратив намечается у вводителей фан-айди,им Гагарина нужнее)
+14
0
+14
Полинка так может вместо корпоративов понюхать бебрачку. Не знает что ли как легко можно не в ту дверь зайти и все....
+19
-6
+13
я бы на ее месте начинал собираться в днр по госпиталям с шоу ) полина для фронта)))
+11
-1
+10
Типичная патриотка. За деньги да
+14
-5
+9
В такой ситуации, как общественность поступит? Будем гнобить всей страной, травить в соцсетях, концерты отменят?
А то за вечеринку Ивлеевой готовы были на кремлевских воротах распять, а тут государственный гимн отказалась петь - косячек посерьезней.
+9
-1
+8
Сколько ей дадут за дискредитацию Родины?
+8
-2
+6
У кого еще не получилось? Держите в курсе
+7
-1
+6
Так и договорились бы что неустойку выплачивает организатор матча, в чем проблема?
+9
-3
+6
Ответ Тиджани Бабангида
Может быть корпоратив у победителя выборов намечается ? Тогда и вопросов не будет
Слуцкий любит Гагарину?
+6
0
+6
Алина Загитова сможет!
Эта девочка может все! (с)
+5
0
+5
Ответ Evgeniy Kropachev
"Ласковый май и Мираж в свое время так и делали" сейчас другое время, люди уже не такие наивные лопухи, хотя... как сказать, как сказать)))
Камон, ну кто знает Полину Гагарину в лицо кроме ее ближайших родственников?;))
+11
-6
+5
Ответ Мукунку хороший
Он не русский
Как будто Лепсверидзе русский.
+4
0
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пускай василич сам споет
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А матч подвинуть нельзя, корпоратив же?
+4
0
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Наверное Шаман или Баста
+4
0
+4
Вошла не в ту дверь.
+5
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