Гагарина может исполнить гимн России перед матчем с Парагваем. Ей предлагали перед игрой с Сербией, но «не получилось»

Полина Гагарина может исполнить гимн России перед матчем с Парагваем.

Ранее сообщалось, что певица отказалась исполнить гимн РФ перед товарищеской игрой с Сербией. Однако в РФС опровергли эти данные.

«С учетом того, что сборной России предстоят сразу два больших матчах в Москве, мы предложили Полине на выбор обе даты – и 21 марта, и 25 марта.

До последнего момента ждали информацию по ее графику от директора, что-то там на ближайший матч не получилось. Ждем от нее решения по 25 марта об исполнении гимна перед игрой с Парагваем», – сказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

Россия проведет два ближайших матча в Москве – 21 марта против Сербии, 25-го – против Парагвая.

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