Гагарина может исполнить гимн России перед матчем с Парагваем. Ей предлагали перед игрой с Сербией, но «не получилось»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу РФС сборная Парагвая по футболу Кирилл Терешин товарищеские матчи (сборные) музыка Полина Гагарина Футбол

Полина Гагарина может исполнить гимн России перед матчем с Парагваем.

Ранее сообщалось, что певица отказалась исполнить гимн РФ перед товарищеской игрой с Сербией. Однако в РФС опровергли эти данные.

«С учетом того, что сборной России предстоят сразу два больших матчах в Москве, мы предложили Полине на выбор обе даты – и 21 марта, и 25 марта.

До последнего момента ждали информацию по ее графику от директора, что-то там на ближайший матч не получилось. Ждем от нее решения по 25 марта об исполнении гимна перед игрой с Парагваем», – сказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

Россия проведет два ближайших матча в Москве – 21 марта против Сербии, 25-го – против Парагвая.

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34 комментария
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Ответ petgusev917@gmail.com
А что,других певиц нет в стране,или тоже проплаченый вариант?
Она орущая певица, а сейчас как раз и надо орать-наше свободное..
+31
-5
+26
Ответ Dinamik1
Шаман должен петь гимн.А это что такое.
Шаману некогда гимн петь - скоро надо будет в посевную дождь вызывать.
+26
0
+26
Шаман должен петь гимн.А это что такое.
+21
-5
+16
А что,других певиц нет в стране,или тоже проплаченый вариант?
+21
-5
+16
"А не захочешь петь гимн России, будешь петь гимн Парагвая", - сказали певице в РФС.
+13
0
+13
важная спортивная новость
+5
0
+5
Звезда невидимого фронта.
+6
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+5
Ответ Бондарев Олег
Шаману некогда гимн петь - скоро надо будет в посевную дождь вызывать.
зачётно
+3
0
+3
Зачем Гагарина,когда есть Шаман.
+4
-2
+2
А про какие два БОЛЬШИХ матча идёт речь?
+3
-2
+1
Ответ petgusev917@gmail.com
А что,других певиц нет в стране,или тоже проплаченый вариант?
а что в ней не устраивает? вот серьезно, это поп-певица, с не самыми худшими вокальными данными. Раз она согласна на это, значит она придерживается линии партии. Или вам инстасамок подавай?
+3
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+1
Ответ ZjzoRe
важная спортивная новость
ну вы же на важном и спортивном сайте)
+1
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“Продолжайте вести наблюдение“ (с)
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надо график игр сборной согласовывать с "патриоткой". Корпоратив важнее всех ваших гимнов
+3
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Очень важная новость (нет)
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Петь гимн России дважды не зовут
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Ответ форест
Варианты?
Послать ее, чтобы не возвращалась
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Ответ petgusev917@gmail.com
А что,других певиц нет в стране,или тоже проплаченый вариант?
Варианты?
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Ответ Бондарев Олег
Шаману некогда гимн петь - скоро надо будет в посевную дождь вызывать.
это пять)
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Звезду рекламы прогнать из страны за такое. Похоже она не знает как галкин и прочие агенты живут за территорией страны. Строят из себя тут звезд, а если прогнать из страны вас сразу заскулите.
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Она ждет приезда аргентинцев.
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Полька красотка.
Может даже не петь.
Пусть просто ходит: туда, сюда...
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Ну гимн должна петь Певчих,где мои миллион плюсов))
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Пусть Гагарина, лишь бы не Денис Майданов) Это был наикринжовейший «перфоманс»🤢🤮
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Комментарий удален модератором
Что, в России нет певца(певицы), который может исполнить гимн РФ? Свет клином сошёлся на этой Гагариной. Певица то никакущая.
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Не получилось: не фортануло.
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