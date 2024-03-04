«Спартак» о форме Джикии и Соболева: «Соотношение жира и мышц в норме у всех. При отклонении игроков не допустили бы к тренировкам и матчам»
В «Спартаке» опровергли проблемы с весом у Георгия Джикии и Александра Соболева.
Ранее сообщалось, что у Джикии и Соболева худшие показатели по соотношению жировой и мышечной массы среди полевых игроков «Спартака» по итогам сборов в ОАЭ.
«Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех футболистов «Спартака». Показатели колеблются, что является нормальным процессом.
Если бы были отклонения от нормы, то тот или иной игрок не был бы допущен к тренировкам и матчам», – сообщили в пресс-службе клуба.
Он ее благодаря перекатам набил?
А может быть стоит и Спортсу задуматься, что золотарь не с золотом работает?
Как пропустить "неважную" новость - так запросто, а как наброс какого-то "инсайдера" - сразу.