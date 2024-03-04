«Спартак» о форме Джикии и Соболева: «Соотношение жира и мышц в норме у всех. При отклонении игроков не допустили бы к тренировкам и матчам»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Соболев Здоровье Футбол

В «Спартаке» опровергли проблемы с весом у Георгия Джикии и Александра Соболева.

Ранее сообщалось, что у Джикии и Соболева худшие показатели по соотношению жировой и мышечной массы среди полевых игроков «Спартака» по итогам сборов в ОАЭ.

«Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех футболистов «Спартака». Показатели колеблются, что является нормальным процессом.

Если бы были отклонения от нормы, то тот или иной игрок не был бы допущен к тренировкам и матчам», – сообщили в пресс-службе клуба.

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43 комментария
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Почему? Соболев еле в дверь пролез когда уходил на замену) И если Спартак опроверг, это не значит что в Спартаке правы....глаза у всех есть)
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Ответ Alex Chernov
Ну что гражданин соврамши? Только хайп, только хардкор, тьфу 🙃
Этот комментарий не противоречит инсайду: все игроки уложились в рамки, но при этом Соболев и Джикия худшие и уложились с самым маленьким запасом
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-1
+11
У Карпова соотношение мышечной и алкогольной массы не в норме, получается?)
+15
-5
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Ответ Alex Chernov
Ну что гражданин соврамши? Только хайп, только хардкор, тьфу 🙃
Типа в клубе могли так: подтверждаем слова Ивана Карпова-два жирдяя слили предсезонку?
+11
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+7
Ответ Tigo_Volchara93
Да ладно. Вон Максименко какой пончик, перекатываться туда сюда от штанги к штанге. Так что не рассказывайте, все всё видят
У Александра Максименко самый высокий процент отраженных ближних ударов в первой части сезона РПЛ. Это статистика.

Он ее благодаря перекатам набил?
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Джикия щас самый худой за все время по ощущениям
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Ответ Мукунку хороший
Тебе видней)
Ну не я Мукунку....глядя на твой никнейм))
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Ответ Ivan Petrov
Болельщикам ЦСКА бы лучше думать как с 8 места выбраться,а они всё туда же за Спартак переживают
И кстати, Вань...не с 8 а уже с 6)) а там всего 5 очков до 3))....
+3
0
+3
Ответ Ivan Petrov
Болельщикам ЦСКА бы лучше думать как с 8 места выбраться,а они всё туда же за Спартак переживают
Ахахахахаха....а что нам думать, какое финансирование так и играем)) я конечно не пойму, причём здесь классический перевод стрелок, но забавно другое....несмотря на каком месте ЦСКА, от этого Соболев не похудеет)))
+3
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+3
Ответ Мукунку хороший
Вот у тебя ..с глазами проблема..Ты точно коневод?
Мукунку( Промес) хороший.....так ведь?))
+3
0
+3
Ответ Alex Chernov
Ну что гражданин соврамши? Только хайп, только хардкор, тьфу 🙃
Так одно другому не противоречит же. Показатели в норме, но худшие среди всех — так же может быть.
+3
-1
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Теперь понятно почему Джикия не играет, его не допускают к матчу из-за перевеса, даже не по игровым качествам ...
+3
-1
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Ответ Мукунку хороший
Вот у тебя ..с глазами проблема..Ты точно коневод?
Ахахахахаха.....я в точку попал)) это из серии (Рафик не выноувен) про Промеса, когда очевидное отрицают))
+3
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Ответ Хамлет датский
Почему? Соболев еле в дверь пролез когда уходил на замену) И если Спартак опроверг, это не значит что в Спартаке правы....глаза у всех есть)
Болельщикам ЦСКА бы лучше думать как с 8 места выбраться,а они всё туда же за Спартак переживают
+1
0
+1
Ответ Мукунку хороший
Вот у тебя ..с глазами проблема..Ты точно коневод?
Он коневодосеминатор
+1
0
+1
Норма понятие растяжимое
+1
0
+1
Да ладно. Вон Максименко какой пончик, перекатываться туда сюда от штанги к штанге. Так что не рассказывайте, все всё видят
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Ответ bedLaM
Карпов вот кто правду матку рубит, да?
Да причём здесь Карп?!!! это и без него очевидно))
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Ответ Хамлет датский
Почему? Соболев еле в дверь пролез когда уходил на замену) И если Спартак опроверг, это не значит что в Спартаке правы....глаза у всех есть)
Вот у тебя ..с глазами проблема..Ты точно коневод?
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Ответ Хамлет датский
Мукунку( Промес) хороший.....так ведь?))
Тебе видней)
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Не знал,что у футболистов есть " стандарты", вроде не на подиуме ходят. Голы забивай,и без разницы какое телосложение.
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Учите матчасть, журналисты. Отсутствие профессионализма искажает действительность.
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Комментарий удален модератором
Ответ Хамлет датский
Ну не я Мукунку....глядя на твой никнейм))
Ну ок..значит хороший
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Ответ Мукунку хороший
Ну ок..значит хороший
Ахахахаха....
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Ответ Хамлет датский
Ахахахахаха....а что нам думать, какое финансирование так и играем)) я конечно не пойму, причём здесь классический перевод стрелок, но забавно другое....несмотря на каком месте ЦСКА, от этого Соболев не похудеет)))
Соболев похудеет когда окажется в клубе из второй восьмёрки если не возьмётся за голову
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Джикия уже тренер зачем ему эти заморочки с жиром?
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Набрасыватели коричневой субстанции начинают доставать.
А может быть стоит и Спортсу задуматься, что золотарь не с золотом работает?
Как пропустить "неважную" новость - так запросто, а как наброс какого-то "инсайдера" - сразу.
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Ответ Кирилл Новокщенов
Этот комментарий не противоречит инсайду: все игроки уложились в рамки, но при этом Соболев и Джикия худшие и уложились с самым маленьким запасом
инсайд, Джикия съел больше всех на завтраке, у Соболева запор, Бабич пердит во сне. вот это инсайд, а это так ерунда какая-то
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Ответ Tigo_Volchara93
Да ладно. Вон Максименко какой пончик, перекатываться туда сюда от штанги к штанге. Так что не рассказывайте, все всё видят
Да уж, таких раньше бы и близко к стадиону бы не под пустили! Не то, что в раму ставить!
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