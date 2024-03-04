«Спартак» о форме Джикии и Соболева: «Соотношение жира и мышц в норме у всех. При отклонении игроков не допустили бы к тренировкам и матчам»

В «Спартаке» опровергли проблемы с весом у Георгия Джикии и Александра Соболева.

Ранее сообщалось, что у и худшие показатели по соотношению жировой и мышечной массы среди полевых игроков « » по итогам сборов в ОАЭ.

«Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех футболистов «Спартака». Показатели колеблются, что является нормальным процессом.

Если бы были отклонения от нормы, то тот или иной игрок не был бы допущен к тренировкам и матчам», – сообщили в пресс-службе клуба.