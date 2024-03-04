Манфред Угальде: «Согласен, что «Спартак» – команда уровня ЛЧ. Верю, что скоро нас вернут на европейскую арену»
Манфред Угальде надеется сыграть за «Спартак» в Лиге чемпионов.
«Я согласен, что «Спартак» – команда уровня Лиги чемпионов. Наш клуб часто играл в этом турнире, но сейчас, к сожалению, мы дисквалифицированы.
Я верю, что скоро нас вернут на европейскую арену, и мы будем играть в Лиге чемпионов», – сказал новичок «Спартака».
Спартак уровня ЛЧ....
Я их ждал в первой лиге в следующем сезоне и тут вдруг такой спад !
Прямо Жиронская болезнь какая-то )