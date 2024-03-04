Манфред Угальде: «Согласен, что «Спартак» – команда уровня ЛЧ. Верю, что скоро нас вернут на европейскую арену»

Манфред Угальде надеется сыграть за «Спартак» в Лиге чемпионов.

«Я согласен, что « » – команда уровня Лиги чемпионов. Наш клуб часто играл в этом турнире, но сейчас, к сожалению, мы дисквалифицированы.

Я верю, что скоро нас вернут на европейскую арену, и мы будем играть в чемпионов», – сказал новичок «Спартака».