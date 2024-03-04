Манфред Угальде: «Согласен, что «Спартак» – команда уровня ЛЧ. Верю, что скоро нас вернут на европейскую арену»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Манфред Угальде Футбол

Манфред Угальде надеется сыграть за «Спартак» в Лиге чемпионов.

«Я согласен, что «Спартак» – команда уровня Лиги чемпионов. Наш клуб часто играл в этом турнире, но сейчас, к сожалению, мы дисквалифицированы.

Я верю, что скоро нас вернут на европейскую арену, и мы будем играть в Лиге чемпионов», – сказал новичок «Спартака».

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62 комментария
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Понятно, тарасовского борща уже навернул товарищ
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+27
Ответ Alex_Polishchuk
Понятно, тарасовского борща уже навернул товарищ
С фрикадельками от доктора Лю и десертом со стружкой от голландского кондитера🎅🏿
+12
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+10
Настрой правильный. Странно если бы сказал: "Мне денег навалили прилично - это главное! А ЛЧ? Да и по телеку нормально смотреть!"
+13
-4
+9
Ответ Зелёный гопник
Сыграть может, но займет четвертое место с отрицательной разницей голов -20🤭
Болельщикам зенита постесняться бы такое писать.
+15
-7
+8
Когда это 4-5 место РПЛ давало право выступать в ЛЧ
+7
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Один раз за 10 лет - очень часто, да.
+4
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Спартак уровень ЛЧ ?? Ну скажи, что уровня ЛЧ
Спартак уровня ЛЧ....
+4
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+2
Тут важно понять, с кем он согласен. Красно-белый сектант с ножом у горла, или повар с третьей тарелкой борща - есть разница)
+4
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Ответ Зелёный гопник
Сыграть может, но займет четвертое место с отрицательной разницей голов -20🤭
О каком 4 месте? Если они даже не в состоянии пройти квалификацию
+4
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+2
Ответ Beast
Комментарий удален модератором
Очень жаль что украли плеофф ЛЕ... Сейв Селихова это одна из самых мощных эмоций от футбола за последние годы, ну разве ещё промах Фомина 😁
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Ответ Вова Пупкин
Серьёзно? С каких пор середняк РПЛ типа КБ, вдруг вышел на уровень ЛЧ? Данный товарищ только подсластил, красивым словом, уши КБ зомбаков. Им приятно читать такие фантазии. Спартак - клуб, уровня Лиги Конференций. Максимум, с большой натяжкой - Лиги Европы. В ЛЧ этим клоунам делать нечего, от слова совсем...
а кому место место в ЛЧ? ..уж не зениту ли? ))))) он только тем и занимался, что позорил страну на протяжении нескольких лет (вместе с Локо.. этот вообще установил антирекордище по продолжительности матчей без побед)... а ты значит всё за Спартаком следишь? похвально :)... всё таки самый популярный клуб страны! кстати, именно Спартак блистательно выступил в (пока что для нас) последнем розыгрыше еврокубков... где кстати тот же зенит опять опозорился (хотя к этим постоянным позорам зенита страна уже привыкла)..
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Ответ ApXuMaHqPuT
Хуже точно не будет: последние места гегемона в группе, регулярные трёшки от Брюгге, тактическое бессилие Семака показали, что в ЛЧ зенит - всего лишь жирный мешок для битья, не более😏
Болельщикам "собирательного названия ненужных выброшенных вещей с родины крепкого спиртного напитка", получающего по 7 и от Ливерпуля и от Зенита, такие истории утешительны ;))
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Ответ Spartakus1984
Болельщикам зенита постесняться бы такое писать.
Вас даже до группового этапа не допускают, так как совсем слабенькие 😁
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Ответ pit4er
Когда это 4-5 место РПЛ давало право выступать в ЛЧ
Когда это РПЛ заканчивалась 19-м туром?)
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Ответ Заборостроитель
А Зенит команда уровня плей-офф ЛЧ, правда Миллер вчера как-то уныло в ладошки хлопал😅
Что происходит с Гаагой ?
Я их ждал в первой лиге в следующем сезоне и тут вдруг такой спад !
Прямо Жиронская болезнь какая-то )
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Ответ Alex_Polishchuk
Понятно, тарасовского борща уже навернул товарищ
Какое по твоему мнению интервью должен был дать новый игрок? Моя мечта - вылететь с командой в пердив, а в лигу чемпионов совсем не хочется?
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Ответ Spartakus1984
В ЛЕ Европы с командами ЛЧ в крайний раз Спартак занял 1 место.Так что Мог бы играть в ЛЧ но не бороться за выход из группы ЛЧ,будем объекивны.
Мог бы играть, а мог бы и не играть. 0:3 технарь за невыход на игру, всё равно лучше, чем по 4-5 банок получать в свои ворота. А вообще, в ЛЧ надо ещё попасть. И у Спартака таких шансов 0,5% из 100, если не меньше.
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Ответ Spartakus1984
В ЛЕ Европы с командами ЛЧ в крайний раз Спартак занял 1 место.Так что Мог бы играть в ЛЧ но не бороться за выход из группы ЛЧ,будем объекивны.
А то, что перед этим спартак ссаными тряпками выгнали из квалификации ЛЧ предпочёл забыть?
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Ответ pit4er
Когда это 4-5 место РПЛ давало право выступать в ЛЧ
Чёт высоко взял. 7-10 место, как правило...)))
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пришел чисто комменты почитать
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Ответ Alex Chernov
Смотрю тут некоторые скоро лопнут... При таком отношении к жизни неудивительно 🙃
Жалкое зрелище, чего греха таить-то
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Ответ Вова Пупкин
Серьёзно? С каких пор середняк РПЛ типа КБ, вдруг вышел на уровень ЛЧ? Данный товарищ только подсластил, красивым словом, уши КБ зомбаков. Им приятно читать такие фантазии. Спартак - клуб, уровня Лиги Конференций. Максимум, с большой натяжкой - Лиги Европы. В ЛЧ этим клоунам делать нечего, от слова совсем...
У старшего брата научились лапшу на уши вешать
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Ответ Alex Chernov
Очень жаль что украли плеофф ЛЕ... Сейв Селихова это одна из самых мощных эмоций от футбола за последние годы, ну разве ещё промах Фомина 😁
Тут скорее автогол Кудряшова в матче с Хорватией больше эмоций вызвал только отрицателных...
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Ответ </c/>
Красава, команда сейчас выглядит прилично, конечно на счёт ЛЧ весьма спорный вопрос, с учётом последних потуг гегемона из первой корзины, но то, что мы можем хорошо выступать в Европе доказано!
Хуже точно не будет: последние места гегемона в группе, регулярные трёшки от Брюгге, тактическое бессилие Семака показали, что в ЛЧ зенит - всего лишь жирный мешок для битья, не более😏
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Верить пока никто не запрещает.
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А он вообще знает о том что его здесь цитирует???? Пошла мода—— пишут от имени приезжих спортсменов хвалебные оды—-а они ни ухом ни рылом….болгары в восторге!!!!
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Конечно скоро, промеса уже возвращают в ЛЧ))))
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Промес за вас попросит
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Комментарий удален модератором
Смотрю тут некоторые скоро лопнут... При таком отношении к жизни неудивительно 🙃
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