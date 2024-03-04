Джикия и Соболев – худшие по соотношению жира и мышц среди полевых игроков «Спартака» после сборов в ОАЭ (Иван Карпов)

Георгий Джикия оказался в числе худших в «Спартаке» по физической подготовке.

По данным инсайдера Ивана Карпова, по итогам сборов в ОАЭ среди полевых игроков «Спартака» худшими игроками по показателям соотношения мышечной и жировой массы оказались и . Худшие результаты в команде по этому показателю продемонстрировали вратари.

Отмечается, что лишний вес Джикии объясняется его гиперстеническим телосложением, а также генетической предрасположенностью к ожирению. На показатели Соболева повлияла полученная на сборах травма, из-за которой нападающий « » пропустил около недели.

Титов о Джикии в «Спартаке»: «Сопоставим с Роналду для сборной Португалии. Он капитан, футболисты ему доверяют»