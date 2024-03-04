Джикия и Соболев – худшие по соотношению жира и мышц среди полевых игроков «Спартака» после сборов в ОАЭ (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Селихов Александр Максименко Александр Соболев Здоровье Илья Свинов Футбол

Георгий Джикия оказался в числе худших в «Спартаке» по физической подготовке.

По данным инсайдера Ивана Карпова, по итогам сборов в ОАЭ среди полевых игроков «Спартака» худшими игроками по показателям соотношения мышечной и жировой массы оказались Георгий Джикия и Александр Соболев. Худшие результаты в команде по этому показателю продемонстрировали вратари.

Отмечается, что лишний вес Джикии объясняется его гиперстеническим телосложением, а также генетической предрасположенностью к ожирению. На показатели Соболева повлияла полученная на сборах травма, из-за которой нападающий «Спартака» пропустил около недели.

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38 комментариев
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Если это правда, то Джикия вдвойне аморальный непрофессионал: выбивает контракт, при этом даже не удосужился привести себя в нормальную физическую форму
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кто бы сомневался. главные анти-профессионалы Спартака. третий догоняет их по этому показателю, засев дома в Дубаях.
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Жора полностью оправдывает своё имя.
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что-то я не удивлен)
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Самый толстый - на воротах
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Все логично. Один водоплавающий, без согревающей прослойки жира никак. Второй и в лучшие времена ел за троих)
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Ответ AminO2
Лучшей командой матча по соотношению белка и желтка оказался московский «Спартак».
Чувак, жаль смехопанораму закрыли, ты бы там органично смотрелся
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Соболев, похоже, с футболом заканчивает Ты видел его с Зенитом? Ему с таким весом в Сумо скоро выступать надо)
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Это из-за сплетен во Вкусно и точка 🍔🍟
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да отпустить ребят надо, спасибо им за вклад и пусть играют в других клубах
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Ответ Montenegro Serbian
Если это правда, то Джикия вдвойне аморальный непрофессионал: выбивает контракт, при этом даже не удосужился привести себя в нормальную физическую форму
Не сказано что он в плохой форме, просто у других лучше этот показатель
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какую то дичь прочитал
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Я так понимаю, что тухлую рыбу выгнали из шкафа на базе Зенита и он перебрался в шкаф на базе Спартака?
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Короче, жирные - так бы и сказали.
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Надо вес сбросить.
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Было заметно, как Соболеву тяжеловато бегает. Но, этот вопрос не только к нему, а ещё к тому, кто в команде отвечает за физику.
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Настоящие кабаны
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Это все конечно очень интересно, но по тому же Джикии имеет смысл сравгнить с его же показаталеми когда он был на пике карьеры. Если все стало намного хуже, то можно его обсерать)

Если он всегда был пример таков, то в чем смысл
На самого "тощего" в команде он явно никогда не тянул
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Зато Пшикия лучший по содержанию хинкали, а Сибирский Дельфин пельменей ))

Но вообще, судя по тому, что про бодипозитивного Максименко ничего не сказано, мышц у него не обнаружено.
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Что и требовалось доказать.
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Зато как Джикия проявил себя на скамейке, Черданцев чуть слюнями не изошёлся в студии, прям Криштиану Роналду 2016!
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Что за бред?
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Ответ elkipalki
Надо этот баласт сбросить. Только воду мутят.
Ну вот Промес вес сбросил, его и скинули.
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Ответ Мексиканская песня
Надо вес сбросить.
Надо этот баласт сбросить. Только воду мутят.
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Ответ Konstantin Zorin
Было заметно, как Соболеву тяжеловато бегает. Но, этот вопрос не только к нему, а ещё к тому, кто в команде отвечает за физику.
И за химию))
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Очень интересно, как инсайдер Иван Карпов это выяснил
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Ответ Григорий Гашников
да отпустить ребят надо, спасибо им за вклад и пусть играют в других клубах
Если с Джикией согласен, то по Соболеву точно нет. Кто будет вместо него? Рослых нападающих у нас нет, да и в принципе, Соболев нормальный игрок.
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Ответ rwkq485579
Не сказано что он в плохой форме, просто у других лучше этот показатель
Слабо верю в то, что склонный к полноте Джикия (что не секрет давно, он сам про это в интервью говорил), находясь в конце списка по соотношению жира и мышщ, при этом в оптимальной физ.форме, ага ага.
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Соболев - очень тяжелый был в Питере.
Ну а Джикия, последний раз был в нормальной форме осенью 2022 года.
Брал бы Георгий предлагаемый Спартаком 1 миллион евро в год и радовался бы.
А так лучше в ОАЭ или СА ехать - там еще может ничего так смотреться. А в Спартаке он уже проигрывает конкуренцию не только Бабичу-Дуарте, но уже и Чернову.
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Жирненькие! 😂
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