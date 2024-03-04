Джикия и Соболев – худшие по соотношению жира и мышц среди полевых игроков «Спартака» после сборов в ОАЭ (Иван Карпов)
Георгий Джикия оказался в числе худших в «Спартаке» по физической подготовке.
По данным инсайдера Ивана Карпова, по итогам сборов в ОАЭ среди полевых игроков «Спартака» худшими игроками по показателям соотношения мышечной и жировой массы оказались Георгий Джикия и Александр Соболев. Худшие результаты в команде по этому показателю продемонстрировали вратари.
Отмечается, что лишний вес Джикии объясняется его гиперстеническим телосложением, а также генетической предрасположенностью к ожирению. На показатели Соболева повлияла полученная на сборах травма, из-за которой нападающий «Спартака» пропустил около недели.
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Если он всегда был пример таков, то в чем смысл
На самого "тощего" в команде он явно никогда не тянул
Но вообще, судя по тому, что про бодипозитивного Максименко ничего не сказано, мышц у него не обнаружено.
Ну а Джикия, последний раз был в нормальной форме осенью 2022 года.
Брал бы Георгий предлагаемый Спартаком 1 миллион евро в год и радовался бы.
А так лучше в ОАЭ или СА ехать - там еще может ничего так смотреться. А в Спартаке он уже проигрывает конкуренцию не только Бабичу-Дуарте, но уже и Чернову.