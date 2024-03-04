Основатель Jogel Мовсесян о новой форме сборной: «Дизайн разработан в России. Получилось самобытно и интересно – такого еще не было»

Основатель бренда Jögel рассказал о дизайне новой формы сборной России.

Компания стала техническим спонсором РФС в июне прошлого года. Ранее PR‑менеджер РФС Дмитрий Коновалов сообщил, что сборная сыграет с Сербией и Парагваем в марте «в принципиально новой форме».

– Кто разрабатывал дизайн новой формы сборной?

– Дизайн был разработан в России. Мы довольно плотно работали над концепциями совместно с коллегами из РФС. Считаю, что мы проделали большую и интересную работу, ведь в наше время создать уникальный дизайн и не повториться – достаточно сложно.

Мне кажется, у нас получилось достаточно самобытно и интересно – такого еще не было. Важно было сделать форму, которая понравится болельщикам, – сказал Артур Мовсесян.

Фото новой формы сборной России, вдохновленной Жар-птицей, появились в сети. В Jogel отреагировали: «Жаль, что детали просочились до презентации. Надеемся удивить»