Основатель Jogel Мовсесян о новой форме сборной: «Дизайн разработан в России. Получилось самобытно и интересно – такого еще не было»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу игровая форма стиль Jogel Футбол

Основатель бренда Jögel рассказал о дизайне новой формы сборной России.

Компания стала техническим спонсором РФС в июне прошлого года. Ранее PR‑менеджер РФС Дмитрий Коновалов сообщил, что сборная сыграет с Сербией и Парагваем в марте «в принципиально новой форме».

– Кто разрабатывал дизайн новой формы сборной?

– Дизайн был разработан в России. Мы довольно плотно работали над концепциями совместно с коллегами из РФС. Считаю, что мы проделали большую и интересную работу, ведь в наше время создать уникальный дизайн и не повториться – достаточно сложно.

Мне кажется, у нас получилось достаточно самобытно и интересно – такого еще не было. Важно было сделать форму, которая понравится болельщикам, – сказал Артур Мовсесян.

Фото новой формы сборной России, вдохновленной Жар-птицей, появились в сети. В Jogel отреагировали: «Жаль, что детали просочились до презентации. Надеемся удивить»

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31 комментарий
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Согласен, красная форма с белыми элементами - вроде ещё ни разу не было такого, однозначно новое слово в дизайне.
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Уникальный как новое лого спортса?
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Это та, которая "бомбезный дроп"?
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На счет формы не знаю, но бутсы у jogel полная шляпа, как вообще можно додуматься сделать внутреннюю пятку скользким материалом чтобы она ездила как тележка на горках
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Бомбезный дроп с красной футболкой и белыми трусами? Вааау, никогда такого не было
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Ответ Inthedark
Уникальный как новое лого спортса?
Зачем эту шляпу каждому повесили ярлыком (
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Армянская жар-птица, это звучит круто. Прямо как шемаханская царица))
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Могли бы синию сделать для разнообразия, всё таки у нас флаг никак у поляков. У найка были синие комплекты неплохие.
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Нейросеть за 5 минут нарисует более самобытные и интересные формы. Правда, надо сказать что и предыдущие формы Адидаса были пресными, не лучше.
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Ответ Гоша Петров
для сборной будет поставляться форма иного качества,чем для любителей
Откуда такая информация? И речь о бутсах, а не о форме.
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Не видел, но осуждаю. Убеждён что там красно-белая классика и ляповатыми едва заметными темными узорами.
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Ответ Yaroslav Andreevich
На счет формы не знаю, но бутсы у jogel полная шляпа, как вообще можно додуматься сделать внутреннюю пятку скользким материалом чтобы она ездила как тележка на горках
Ибо даже получая удовольствие, ты должен терпеть и страдать ))
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Не, ну если Мовсесян, то конечно в России, где же ещё...
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Шрифт цифр особенно "бомбезен"
Напоминает цифры волейбольной сборной России конца 00-х начала 10-х
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«Бомбезный дроп» уже сослужил бренду «медвежью услугу».
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Пусть король господряда Тёма Лебедев придумает дизайн. У него хорошо получается копировать
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Купили за рубль в Китае, здесь продали за 2, больше похоже на мошенничество
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Форма уровня ФК Фосфорит из Кингисеппа.
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Юра Мовсесян?
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медийное сопровождение формы и матча намекает на важность самого матча)
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Ощущение что все технические спонсоры уже деградировали.
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Ответ encaro_one
Зачем эту шляпу каждому повесили ярлыком (
Да, согласен и непонятно как отцепить
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Ответ Inthedark
Да, согласен и непонятно как отцепить
Похоже никак
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Ответ Inthedark
Да, согласен и непонятно как отцепить
Чтобы точно запомнили, мы изменили лого, привет юзеры!)
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Ответ Evgeny Trifonov
Могли бы синию сделать для разнообразия, всё таки у нас флаг никак у поляков. У найка были синие комплекты неплохие.
цвета РФС заказывает
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Ответ Evgeny Valyaev
У Италии во флаге нет голубого, у Нидерландов оранжевого. Для России базовая красная форма - отличное решение. Синий встречается оч часто, красный узнаваемый, преемственность от сборных СССР опять же. Комплект с синим можно делать третьим по счету после красного базового и белого комплектов.
По-моему, «красных» сборных гораздо больше, чем «синих».
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Ответ Yaroslav Andreevich
На счет формы не знаю, но бутсы у jogel полная шляпа, как вообще можно додуматься сделать внутреннюю пятку скользким материалом чтобы она ездила как тележка на горках
Это вы еще про понятие "дно бутсы" не знаете, эксперт Матч-Премьер Дурасов недавно такой термин ввел.
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Ответ Yaroslav Andreevich
На счет формы не знаю, но бутсы у jogel полная шляпа, как вообще можно додуматься сделать внутреннюю пятку скользким материалом чтобы она ездила как тележка на горках
Ответ прост, их проектируют те, кто никогда не играл в бутсах) примерно как экономику и менеджмент преподают в университете те, кто никогда не занимались бизнесом, из моей жизни пример)
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