Личка о «Динамо» в гонке за титул в РПЛ: «Было бы красиво поехать в последнем туре в Краснодар и биться там за чемпионство» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Марцел Личка Футбол

Марцел Личка оценил шансы «Динамо» в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

— Два очка осталось до «Зенита», четыре – до «Краснодара». «Динамо» вступает в гонку за чемпионство, это на вас давит?

— Я уже говорил, что мы смотрим наверх, и я хочу стремиться к большим целям. Я не могу вам сказать, что мы станем чемпионами, но я сделаю все и буду искать путь к победам. 

Мы с ребятами хотим биться и догонять лидеров. Вчера они сыграли вничью, и это для нас плюс. Я не смотрел их матчи, потому что меня больше интересует игра моей команды. Будем стараться осложнить им жизнь. 

К тому же у нас еще домашний матч с «Зенитом» и выездной с «Краснодаром». Было бы красиво поехать в последнем туре в Краснодар и биться там за чемпионство, – сказал главный тренер «Динамо».

Атака «Динамо» – восторг. Этот проход Карраскаля и вообще: взяли дерби у «Локо», лишь два очка до «Зенита»

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17 комментариев
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В любом случае удачи всем клубам РПЛ в борьбе за чемпионский кубок, ну кроме зенита разумеется
+42
-17
+25
а хорошая ведь плотность с 1 по 8 место!
эх, жаль без ЕК, интрига крутейшая была бы
+12
-1
+11
Ответ Zenith forever
Комментарий скрыт
По тебе заметно
+17
-8
+9
А ещё было бы лучше поехать в Краснодар в ранге чемпиона!)))
+12
-8
+4
Ответ Подлый Интригант
Комментарий удален модератором
да я думаю фанат любого клуба хочет нового чемпиона, так для разнообразия
+6
-2
+4
Зенит в сторонке . 😁
+5
-5
0
Если игроки Динамо сами поверят что это возможно, то почему бы и нет.
+1
-1
0
Ответ Виталии Пархоменко
А ещё было бы лучше поехать в Краснодар в ранге чемпиона!)))
Чтобы не волноваться и с чувством полного достоинства а вообще-то дорога ещё длинная и не известно как оно там обернётся но на лучшее надеяться хочется
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Ответ Виталии Пархоменко
А ещё было бы лучше поехать в Краснодар в ранге чемпиона!)))
Полегче, полегче - разрухарились болельщики Динамо))
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Ответ Михаил Алексеев
В любом случае удачи всем клубам РПЛ в борьбе за чемпионский кубок, ну кроме зенита разумеется
Комментарий удален модератором
Ответ Михаил Алексеев
В любом случае удачи всем клубам РПЛ в борьбе за чемпионский кубок, ну кроме зенита разумеется
Типичный неудачник-болельщик спартака
+6
-6
0
Ответ Михаил Алексеев
В любом случае удачи всем клубам РПЛ в борьбе за чемпионский кубок, ну кроме зенита разумеется
🤝+
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Ответ Михаил Алексеев
В любом случае удачи всем клубам РПЛ в борьбе за чемпионский кубок, ну кроме зенита разумеется
Спасибо, надеемся на наш Спартак!!!
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Ответ verhowen
Если игроки Динамо сами поверят что это возможно, то почему бы и нет.
Ахах, дело за малым
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Ответ Carlton Palmer
Перестань выпускать на поле Смолова, Фомина и Макарова - и мечта сбудется
Макаров - уникальный персонаж: если ему попадает мяч, я мысленно считаю, что атака закончена. Но при этом забил вчера победный)
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