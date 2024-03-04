Личка о «Динамо» в гонке за титул в РПЛ: «Было бы красиво поехать в последнем туре в Краснодар и биться там за чемпионство» 

Марцел Личка оценил шансы «Динамо» в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

— Два очка осталось до «Зенита», четыре – до « ». «Динамо» вступает в гонку за чемпионство, это на вас давит?

— Я уже говорил, что мы смотрим наверх, и я хочу стремиться к большим целям. Я не могу вам сказать, что мы станем чемпионами, но я сделаю все и буду искать путь к победам.

Мы с ребятами хотим биться и догонять лидеров. Вчера они сыграли вничью, и это для нас плюс. Я не смотрел их матчи, потому что меня больше интересует игра моей команды. Будем стараться осложнить им жизнь.

К тому же у нас еще домашний матч с « » и выездной с «Краснодаром». Было бы красиво поехать в последнем туре в Краснодар и биться там за чемпионство, – сказал главный тренер «Динамо».

Атака «Динамо» – восторг. Этот проход Карраскаля и вообще: взяли дерби у «Локо», лишь два очка до «Зенита»