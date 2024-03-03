Мбаппе подозревает, что «ПСЖ» слил в медиа сведения о его решении уйти. Он считает, что клуб нарушил слово, и не понимает такие методы

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе подозревает, что «ПСЖ» сливает сведения о нем в медиа.

После того, как нападающий сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о решении покинуть клуб летом, его статус в команде резко изменился – в матче с «Ренном» (1:1) он был заменен на 65-й минуте, в игре с «Монако» (0:0) – в перерыве.

Как пишет L’Équipe, отношения за кулисами стали напряженными. Мбаппе подозревает, что 15 февраля, когда о его решении стало известно в медиа, информацию слил «ПСЖ».

Мбаппе и «ПСЖ» договаривались о другом времени огласки. Игрок хотел объявить об уходе позднее, так как он выстраивает долгосрочный коммуникационный план. В связи со случившимся Килиан посчитал, что «ПСЖ» снова нарушил данное ему слово. Он с непониманием относится к методам «ПСЖ», учитывая, что скоро команде предстоят важные матчи в Лиге чемпионов.

Статистику 25-летнего нападающего, который забил 32 гола в 33 матчах сезона, можно найти здесь.

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Теперь на зло ПСЖ решит остаться?
+50
-1
+49
Кто-нибудь должен сказать Мбаппе что его уход из ПСЖ это тайна полишинеля.
+37
-3
+34
Неприятно, когда кто-то не держит слово))
+15
-1
+14
И что теперь? Мбаппе отомстит ПСЖ и не уйдёт?
+10
0
+10
Ответ Покерный Футбол
Теперь на зло ПСЖ решит остаться?
Разорит клуб в отместку за такие недальновидные действия. У маман новый план👹
+10
-2
+8
> Игрок хотел объявить об уходе позднее, так как он выстраивает долгосрочный коммуникационный план

В переводе на русский Мбаппе хотел полгода вешать лапшу на уши всем фанатам, а сейчас не получится, так как уже каждый понял, что он алчный проходимец
+6
-1
+5
Тебе не пофигу? Переходишь переходи. Опять какой-то срач раздуть надо обязательно
+6
-2
+4
Да он вовсе не черпашка, а клоун!
+8
-4
+4
🤡 и что такого?
+3
0
+3
по себе людей не судят
+3
0
+3
А он ожидал, что ему продолжат жопу лизать в клубе, из которого он уходит?
+3
0
+3
Слабо, как Кругового, в дубль?
+3
-1
+2
А как могла в тайне остаться информация о таком увесистом переходе?
+3
-1
+2
как у он уже достал
какой хороший игрок и какой противный человек
+2
0
+2
Смотрите какой важный курица.
+2
0
+2
"статус РЕЗКО изменился" ?)))
Сообщил об уходе летом, а заменять его стали в феврале. Это называется резко?
+1
0
+1
"выстраивает долгосрочный коммуникационный план"
Какой важный черепашка!
+1
0
+1
план у него)))
+1
0
+1
«ПСЖ» уникальный клуб (точнее проект) . Таким и враги не нужны. Они сами себе постоянно стреляют в ногу. Совсем не давно к примеру, у них было столько звёзд. Реальные шансы на трофеи (не внутренние) Нет чтоб всех сплотить, объединить, общими целями. Да нет же, они постоянно меняют тренеров, раздают особые статусы некоторым, ультрас ещё подливают масло в огонь. Сейчас снова информацию слили об уходе Мбаппе, это ведь такую прекрасную атмосферу создаёт, внутри команды
+5
-4
+1
Ответ Cruel Snake
«ПСЖ» уникальный клуб (точнее проект) . Таким и враги не нужны. Они сами себе постоянно стреляют в ногу. Совсем не давно к примеру, у них было столько звёзд. Реальные шансы на трофеи (не внутренние) Нет чтоб всех сплотить, объединить, общими целями. Да нет же, они постоянно меняют тренеров, раздают особые статусы некоторым, ультрас ещё подливают масло в огонь. Сейчас снова информацию слили об уходе Мбаппе, это ведь такую прекрасную атмосферу создаёт, внутри команды
это шапито даже клубом нельзя назвать)
+4
-3
+1
Ой какие нехорошие! Какие нечестные! Бяки натуральные
+1
0
+1
А ну да, ведь "окружение Мбаппе" из которого много лет идёт слив разной инфы, не существует, ага)
+3
-2
+1
Ответ Cruel Snake
«ПСЖ» уникальный клуб (точнее проект) . Таким и враги не нужны. Они сами себе постоянно стреляют в ногу. Совсем не давно к примеру, у них было столько звёзд. Реальные шансы на трофеи (не внутренние) Нет чтоб всех сплотить, объединить, общими целями. Да нет же, они постоянно меняют тренеров, раздают особые статусы некоторым, ультрас ещё подливают масло в огонь. Сейчас снова информацию слили об уходе Мбаппе, это ведь такую прекрасную атмосферу создаёт, внутри команды
Для шейхов как в рекламе, только наоборот - трофеи ничто, имидж всё )
Самолюбивые ребята.
0
0
0
Хотел пудрить мозги всем до лета что ли? На всех стульях разом не усидишь.
0
0
0
Черепах обидется и все таки заберёт последний бонус за лояльность?
0
0
0
Кто-то в курсе - хорошо ли сегодня Киллиан покакал?
0
0
0
Заменили, статус изменился. Пусть спасибо скажет что в основе играет. В Зените бы его в дубль отправили.
0
0
0
пока мбаппе 5 лет собирается в реал, у мадрида уже есть идолы(вини и джуд).
0
0
0
Эта сага когда закончится? Уже вроде бы все решили
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий