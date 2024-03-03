Мбаппе подозревает, что «ПСЖ» слил в медиа сведения о его решении уйти. Он считает, что клуб нарушил слово, и не понимает такие методы
Килиан Мбаппе подозревает, что «ПСЖ» сливает сведения о нем в медиа.
После того, как нападающий сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о решении покинуть клуб летом, его статус в команде резко изменился – в матче с «Ренном» (1:1) он был заменен на 65-й минуте, в игре с «Монако» (0:0) – в перерыве.
Как пишет L’Équipe, отношения за кулисами стали напряженными. Мбаппе подозревает, что 15 февраля, когда о его решении стало известно в медиа, информацию слил «ПСЖ».
Мбаппе и «ПСЖ» договаривались о другом времени огласки. Игрок хотел объявить об уходе позднее, так как он выстраивает долгосрочный коммуникационный план. В связи со случившимся Килиан посчитал, что «ПСЖ» снова нарушил данное ему слово. Он с непониманием относится к методам «ПСЖ», учитывая, что скоро команде предстоят важные матчи в Лиге чемпионов.
Статистику 25-летнего нападающего, который забил 32 гола в 33 матчах сезона, можно найти здесь.
В переводе на русский Мбаппе хотел полгода вешать лапшу на уши всем фанатам, а сейчас не получится, так как уже каждый понял, что он алчный проходимец
какой хороший игрок и какой противный человек
Сообщил об уходе летом, а заменять его стали в феврале. Это называется резко?
Какой важный черепашка!
Самолюбивые ребята.