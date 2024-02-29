Мать Мбаппе посетила Мадрид для переговоров с «Реалом» и поиска жилья для Килиана (Relevo)

Мать Килиана Мбаппе планирует переезд футболиста в Мадрид.

По информации Relevo, Файза Ламари, представляющая интересы Мбаппе, провела несколько последних дней в вместе с другими представителями ближайшего окружения игрока.

Одной из целей поездки был поиск жилья для Килиана – сообщается, что семья и окружение игрока остановились на районе Ла Моралеха, находящемся в пяти минутах езды от клубной базы «Реала».

Также утверждается, что в ходе поездки мать Мбаппе также обсудила с «Реалом» последние детали контракта форварда. Ранее Килиан на встрече с президентом Франции и эмиром Катара в Елисейском дворце заявил, что соглашение с мадридским клубом по-прежнему не достигнуто.

Зарплата Мбаппе в «Реале», как вписаться в ФФП: главное о контракте Килиана