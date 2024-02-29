Мать Мбаппе посетила Мадрид для переговоров с «Реалом» и поиска жилья для Килиана (Relevo)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы агенты Килиан Мбаппе Файза Ламари Футбол

Мать Килиана Мбаппе планирует переезд футболиста в Мадрид.

По информации Relevo, Файза Ламари, представляющая интересы Мбаппе, провела несколько последних дней в Мадриде вместе с другими представителями ближайшего окружения игрока.

Одной из целей поездки был поиск жилья для Килиана – сообщается, что семья и окружение игрока остановились на районе Ла Моралеха, находящемся в пяти минутах езды от клубной базы «Реала».

Также утверждается, что в ходе поездки мать Мбаппе также обсудила с «Реалом» последние детали контракта форварда. Ранее Килиан на встрече с президентом Франции и эмиром Катара в Елисейском дворце заявил, что соглашение с мадридским клубом по-прежнему не достигнуто.

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56 комментариев
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Ответ Человек1991
Маменькин сынок Мбаппешка))
Лучше быть маменькиным сынком, чем дурачком :))
+57
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+52
Маменькин сынок Мбаппешка))
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+38
однушка на окраине Мадрида, подешевле будет и одному без родителей
+30
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Ищу комнату для сына студента😁
+19
0
+19
Не смогла снять жильё, потому что в объявлении писали "только славянам"
+18
-2
+16
Ответ Человек1991
Маменькин сынок Мбаппешка))
Так мама его агент
+13
-2
+11
Ответ Aleksey Yashin
Пока мать в Мадриде значит делами занимается, сынок на вечеринку в Елисейский дворец побежал
Странно, что не у Мбаппе на хате они вписку устроили пока мамки нет.
+7
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+6
А поиском жены мальчику тоже она занимается?
+6
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+5
Ответ Aleksey Yashin
Пока мать в Мадриде значит делами занимается, сынок на вечеринку в Елисейский дворец побежал
Зашёл не в ту дверь?)
+3
0
+3
Теперь до самого перехода спортс будет нас веселить такими новостями..мать Мбаппе наконец нашла жильё для Киллиана, дядя Мбаппе не оплатил счёт в ресторане Мадрида, тётя Мбаппе одобрила город, но ей не нравится воздух, мать Мбаппе пока еще думает насчет приобретения жилья, так как, рядом нету хороших салонов красоты
+6
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+2
Пока мать в Мадриде значит делами занимается, сынок на вечеринку в Елисейский дворец побежал
+5
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В Хетафе переходит! Тик-так!!
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Ответ Tristan...
Мать Мбаппе на переговорах с представителями Реала: - Что вы там говорили? Двери закрыты? В Реал 37 раз не зовут? Кхе - кхе
В твоём случае больше подходит: :Эххх, Эххх и плак-плак".
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Ответ Артём Поддубный
Скорее звуки стрелок, летящих из твоих уст. Заканчивай ползать по ветке Реала унижаться.
Ползать ниже, чем ты, невозможно по законам физики. Ниже дна нет дна
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На родительское собрание.
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Ответ Артём Поддубный
В твоём случае больше подходит: :Эххх, Эххх и плак-плак".
Это звуки меренгов, во время очередного переобувания
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Ответ serginn
А поиском жены мальчику тоже она занимается?
без мамы он уже нашёл 😂
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Ответ serginn
А поиском жены мальчику тоже она занимается?
У него уже вроде была «жена», с сюрпризом 😁
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Ответ Человек1991
Маменькин сынок Мбаппешка))
Ну, кстати, вполне "маменькин сынок" Джуд Беллингем - это плохо для клуба/болельщиков? Если Киллиан будет играть также круто, то пусть будет маменькиным сынком, без проблем )
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Ответ songbilong
А на фига он согласился, раз в Мадрид 37 раз не зовут?
Это же Мадрид. Кто им откажет? В 38 раз они могут и не позвать
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Ответ Асан
Так мама его агент
Мамка чёрный агент👮🏿‍♀️
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Ответ Максим Табаран
однушка на окраине Мадрида, подешевле будет и одному без родителей
Мбуппа не может без родителей. Кто его будет будить на трени и игры? А завтрак, обед и ужин?
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Ответ impaled
Не смогла снять жильё, потому что в объявлении писали "только славянам"
А что французы толпой там живут ??
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Ответ kikujiro
Ползать ниже, чем ты, невозможно по законам физики. Ниже дна нет дна
Комментарий удален модератором
Ответ Артём Поддубный
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ kikujiro
Комментарий удален пользователем
Невнятный набор слов, как и персонаж.🤡
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Ответ Артём Поддубный
Невнятный набор слов, как и персонаж.🤡
Опять не очень. Работай над собой
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Не очень понимаю критику маменькин сынок, на самом деле круто.
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Мать Мбаппе перешла в "Реал". На 5лет))
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Мама решает👍
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