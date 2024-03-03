Анчелотти об отмене гола «Реала» на 99-й: «Это что-то беспрецедентное. Игра должна была закончиться, когда мячом завладела бы «Валенсия»
Карло Анчелотти оценил решение не засчитать гол «Реала» на 99-й минуте.
Эпизод произошел в концовке матча мадридцев с «Валенсией» (2:2) в Ла Лиге.
«Говорить особо не о чем, это что-то беспрецедентное. Мы выиграли подбор, владели мячом, и игра должна была закончиться тогда, когда мячом завладела бы «Валенсия».
Я впервые с таким сталкиваюсь, больше нечего добавить», – сказал главный тренер «Реала».
Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?
https://www.youtube.com/watch?v=-ypcBp57HVc
https://www.youtube.com/watch?v=gWjTEqOOGrY
Карло, хоть тебе не идёт, с остальными все понятно, они как Реал ТВ позорят имя Лучшего клуба всех времён