Анчелотти об отмене гола «Реала» на 99-й: «Это что-то беспрецедентное. Игра должна была закончиться, когда мячом завладела бы «Валенсия»

Карло Анчелотти оценил решение не засчитать гол «Реала» на 99-й минуте.

Эпизод произошел в концовке матча мадридцев с «Валенсией» (2:2) в .

«Говорить особо не о чем, это что-то беспрецедентное. Мы выиграли подбор, владели мячом, и игра должна была закончиться тогда, когда мячом завладела бы « ».

Я впервые с таким сталкиваюсь, больше нечего добавить», – сказал главный тренер «Реала».

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?