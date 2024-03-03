Анчелотти об отмене гола «Реала» на 99-й: «Это что-то беспрецедентное. Игра должна была закончиться, когда мячом завладела бы «Валенсия»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи Футбол

Карло Анчелотти оценил решение не засчитать гол «Реала» на 99-й минуте.

Эпизод произошел в концовке матча мадридцев с «Валенсией» (2:2) в Ла Лиге.

«Говорить особо не о чем, это что-то беспрецедентное. Мы выиграли подбор, владели мячом, и игра должна была закончиться тогда, когда мячом завладела бы «Валенсия». 

Я впервые с таким сталкиваюсь, больше нечего добавить», – сказал главный тренер «Реала».

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?

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28 комментариев
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Это что-то новое: свисток об окончании можно давать только когда реал теряет мяч?!!! 😂
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Не перепутайте: когда Хави после матча говорить о судействе - он ноет, когда это делает Анчелотти - он корректно высказывается о матче)
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Хави наныл
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Помню, как на ЧМ 14 гол Бензема отменили в похожем эпизоде, но там тот гол ничего не решал.
https://www.youtube.com/watch?v=-ypcBp57HVc
https://www.youtube.com/watch?v=gWjTEqOOGrY
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А если бы мячом Реал владел бы минут 15 подряд, то судья должен был дать доиграть, пока Валенсия не завладеет))))
Карло, хоть тебе не идёт, с остальными все понятно, они как Реал ТВ позорят имя Лучшего клуба всех времён
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Когда Анчелотти из матча в матч говорит о судействе — папа Карло. Когда это делает Хави — Чапи. Все, что нужно знать о тонкостях Ла Лиги😂
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Карло был такой надменный когда комментировал нытье Хави, а когда самих коснулось так сразу по-другому заговорил. Нечего судей мочить на своем ТВ, теперь не получите поблажек никаких
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Ответ Роналдо зе ориджинал
Самое интересное то что глоры бчк и тут умудряются винить Реал в подкупе судей, что за больные существа
Сам придумал, сам высмеял, интересный прием)
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Вот шут, а если реал владел 69 минут, должно продолжаться что ли, арбитр хозяйн времени, сам знает, сколько добавить, или убавить
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По мнению Анчелотти игра должна быть закончена пока Реал не забьёт победный.
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В истории реала уже был матч, когда не дали закончить атаку на последней минуте, но болельщики реала его вспоминать конечно же не будут. Привет от Обиоры
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Ответ Iamliam
Не перепутайте: когда Хави после матча говорить о судействе - он ноет, когда это делает Анчелотти - он корректно высказывается о матче)
Ты вообще смотрел матч?Хави б
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