Глушаков о том, может ли «Зенит» стать народной командой: «Нет. «Спартак» – и все!»
Денис Глушаков считает, что «Зенит» не сможет стать народной командой.
– «Спартак» – народная команда. И все!
– Есть ли у «Зенита» шансы стать народной командой?
– Нет, – сказал Глушаков.
Какие то пустые диалоги уже за новости выдают
Позорище какое то 🤦♂️
Это того, который после приговора играл как раз за Спартак? За Зенит после этого у него 0 матчей. Получается и впрямь забыл. Этот уголовник тоже из Спартака.
P.S. Вы еще Аяза Гулиева, "волшебным чудом" избежавшего отсидки за избиение ногами пешехода на пешеходном переходе, забыли упомянуть ;)
Не, это не другое, я просто забыл упомянуть.
Уголовник Кокорин после осуждения не сыграл за Зенит ни одного матча, зато после отсидки его радостно подхватил Спартак, за который он выступал и даже забил 2 мяча.
А потом уже Фиорентина была, так чего б не улыбаться то?
У Спартака. Тот же Дзюба - воспитанник, сыгравший много матчей. Осужденный уголовник Промес. Доказаннный наркоман Еременко. Осужденный уголовник Кокорин. "Волшебным чудом" отмазавшийся от отсидки Аяз Гулиев..... Учите матчасть ;)
#параллельнаявселеннаяуголовников
Глушаков: Да!!!
Александр Медведев: "Зенит" — самый популярный клуб России
26 октября 2022 г.:
Александр Медведев: у "Зенита" самая большая армия болельщиков в России
Не нужна, бгг.
Когда-нибудь я все-таки смогу найти хотя бы одного болельщика ФК Спартак, который осуждает руководство их клуба за то, что они мухлевали с допингом и у них играет и считается легендой клуба скрывающийся от правосудия осужденный уголовник, подозреваемый в контрабанде(!) крупной партии наркотиков(!!), Куинси Промес. И тогда я с чистой совестью всем смогу сказать, что знаю целого одного порядочного и адекватного человека, являющегося болельщиком Спартака.
Но Вы, "интеллектуальный" наш, явно не то. Черный список ;)