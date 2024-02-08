Глушаков о том, может ли «Зенит» стать народной командой: «Нет. «Спартак» – и все!»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Денис Глушаков Футбол

Денис Глушаков считает, что «Зенит» не сможет стать народной командой.

– «Спартак» – народная команда. И все!

– Есть ли у «Зенита» шансы стать народной командой?

– Нет, – сказал Глушаков.

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82 комментария
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А ещё короче новость можно выложить ?
Какие то пустые диалоги уже за новости выдают
Позорище какое то 🤦‍♂️
+53
-7
+46
А вы Зенит то перед этим спрашивали, оно нам надо быть "народной командой"?
+48
-26
+22
Да нам даром ваша народность не нужна, это заразно.
+30
-13
+17
Команда осужденного уголовника (Промес), наркомана (Еременко), наркоторговца (опять Промес), эксгибициониста (Соболев), подержанной эскортницы (Зарема) - народная? Это не народ, это социальный андерграунд.
+43
-27
+16
Ответ Михон Мясной
Что-то ты уголовника Кокорина забыл упомянуть)) Ах да, это другое, я правильно понимаю?
А он в Спартаке что ли не играл?))
+14
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+13
Ответ Михон Мясной
Что-то ты уголовника Кокорина забыл упомянуть)) Ах да, это другое, я правильно понимаю?
"уголовника Кокорина"

Это того, который после приговора играл как раз за Спартак? За Зенит после этого у него 0 матчей. Получается и впрямь забыл. Этот уголовник тоже из Спартака.
+16
-4
+12
Ответ Celsius
Команда осужденного уголовника (Промес), наркомана (Еременко), наркоторговца (опять Промес), эксгибициониста (Соболев), подержанной эскортницы (Зарема) - народная? Это не народ, это социальный андерграунд.
Ну, это же как "русский шансон", он же блатной фольклор. Даже стадионы местами собирает ;) "Лесоповал", "Воровайки", московский "Спартак"...

P.S. Вы еще Аяза Гулиева, "волшебным чудом" избежавшего отсидки за избиение ногами пешехода на пешеходном переходе, забыли упомянуть ;)
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+9
Ответ Михон Мясной
Что-то ты уголовника Кокорина забыл упомянуть)) Ах да, это другое, я правильно понимаю?
"это другое"
Не, это не другое, я просто забыл упомянуть.
Уголовник Кокорин после осуждения не сыграл за Зенит ни одного матча, зато после отсидки его радостно подхватил Спартак, за который он выступал и даже забил 2 мяча.
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да вы уже утомили с этой темой, ну ей-богу. хватит.
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Зенит вполне комфортно себя чувствует без звания народного артиста, как и без Капа дель Соль.
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Спартак — инородная команда. Все клубы как-то между собой уживаются, и только Спартак орёт о своей уникальности, которая заключается только в том, что Спартак о ней орёт.
+13
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Ответ Celsius
Команда осужденного уголовника (Промес), наркомана (Еременко), наркоторговца (опять Промес), эксгибициониста (Соболев), подержанной эскортницы (Зарема) - народная? Это не народ, это социальный андерграунд.
С основателем - предателем Родины. Гнусная компашка это, а не народ.
+8
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+5
Ответ Михон Мясной
Комментарий скрыт
Только из Зенита что-то быстро поперли, а транзитом через Сочи, приняли с распростертыми - где ?
А потом уже Фиорентина была, так чего б не улыбаться то?
+8
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у нас бразильская народная команда))
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Ответ ГШ68
Если вспомнить, почему Спартак называли "народной командой", то ни один наш клуб сейчас так назвать нельзя.
потому что они 70лет жили на профсоюзные деньги народа, а теперь считают что Зенит тратит народные деньги Спартака.
+11
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Ответ Magic13
Если уж вдаваться в смысл слова "народность", то в данный момент времени это звание у Краснодара. Почти все любители футбола в России так или иначе симпатизируют клубу Галицкого. Я как болел Зенита тоже симпатизирую Краснодару, и даже не расстроюсь, если по итогу сезона они возьмут золото!
Не надо говорить за всех. И за почти всех, тоже не надо.
+6
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Тут все просто, когда в 90-х Спартак играл в еврокубках - переживали многие, даже болельщики других клубов. Так же было с баскетбольным ЦСКА в Евролиге. А зенит и всё газпромовское все ненавидят, сколько бы матч тв не старался пиарить это г...
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Ответ Red_Marlboro_
А ещё короче новость можно выложить ? Какие то пустые диалоги уже за новости выдают Позорище какое то 🤦‍♂️
Нет и всё!
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Ответ Denis Fratria
Комментарий скрыт
"У Зенита" Дзюба, воспитанник ФК Спартак, играющий за Локомотив, и Кокорин, не сыгравший после инцидента со стулом ни одного матча за основу Зенита, но получивший последний большой в России контракт (по факту пенсионный) именно в Спартаке... )))

У Спартака. Тот же Дзюба - воспитанник, сыгравший много матчей. Осужденный уголовник Промес. Доказаннный наркоман Еременко. Осужденный уголовник Кокорин. "Волшебным чудом" отмазавшийся от отсидки Аяз Гулиев..... Учите матчасть ;)

#параллельнаявселеннаяуголовников
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Народной команде - народные з/п.
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Когда-нибудь я все-таки смогу найти хотя бы одного болельщика ФК Спартак, который осуждает руководство их клуба за то, что они мухлевали с допингом и у них играет и считается легендой клуба осужденный уголовник, подозреваемый в контрабанде(!) крупной партии наркотиков(!!), Куинси Промес. И тогда я с чистой совестью всем смогу сказать, что знаю целого одного порядочного и адекватного человека, являющегося болельщиком Спартака.
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Не ему явно обсуждать народность команд!
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Ответ sla3138
"инородная" - хорошо сказал. посмотри на состав своих любимчиков. об этом вы и мечтали наверно.
Мои «любимчики» хотя бы играют в футбол, то есть выполняют свои непосредственные обязанности, за которые им платят деньги, а не орут о своём «величии», «истории» и прочих ветеранах, попутно торгуя веществами, бросаясь с ножом на людей.
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Ответ Otto Kretschmer
Зенит вполне комфортно себя чувствует без звания народного артиста, как и без Капа дель Соль.
С Газпромом и Сатурн чувствовал бы себя комфортно 😁
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Ответ Red_Marlboro_
А ещё короче новость можно выложить ? Какие то пустые диалоги уже за новости выдают Позорище какое то 🤦‍♂️
Журналист: Спартак чемпион?
Глушаков: Да!!!
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Ответ Magic13
Да нам даром ваша народность не нужна, это заразно.
3 августа 2020 г.:
Александр Медведев: "Зенит" — самый популярный клуб России
26 октября 2022 г.:
Александр Медведев: у "Зенита" самая большая армия болельщиков в России

Не нужна, бгг.
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старая песня о главном
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Ответ Петербургская помойка
Так Зенит сам же постоянно кичится кол-вом подписоты и просмотров в соцсетях. Хотя это можно объяснить провинциальными комплексами.
Еще один "высокоинтеллектуальный" и "незакомплексованный" хамелеон, кичащийся своей "столичностью"... От большого ума, не иначе )))

Когда-нибудь я все-таки смогу найти хотя бы одного болельщика ФК Спартак, который осуждает руководство их клуба за то, что они мухлевали с допингом и у них играет и считается легендой клуба скрывающийся от правосудия осужденный уголовник, подозреваемый в контрабанде(!) крупной партии наркотиков(!!), Куинси Промес. И тогда я с чистой совестью всем смогу сказать, что знаю целого одного порядочного и адекватного человека, являющегося болельщиком Спартака.

Но Вы, "интеллектуальный" наш, явно не то. Черный список ;)
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Ответ Циник Петербургский
Ну, это же как "русский шансон", он же блатной фольклор. Даже стадионы местами собирает ;) "Лесоповал", "Воровайки", московский "Спартак"... P.S. Вы еще Аяза Гулиева, "волшебным чудом" избежавшего отсидки за избиение ногами пешехода на пешеходном переходе, забыли упомянуть ;)
Чего то я и Кокорина забыл упомянуть, и Гулиева - да вспоминать всех уголовников Спартака - тут никакой памяти не хватит!
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Ответ bpfx5h6vrf
«Мы, нас» 😁🤣😁🤣
Нас, болельщиков Зенита. Проблемы с пониманием?
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