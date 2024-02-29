Клубное ТВ «Реала» раскритиковало арбитра матча с «Валенсией» и напомнило, как он поставил 3 пенальти в их ворота

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи Хосе Мунуэра Монтеро Хесус Хиль Мансано Футбол

Клубное ТВ «Реала» раскритиковало арбитра матча с «Валенсией».

Игру 27-го тура Ла Лиги обслужит судейская бригада во главе с Хесусом Хилем Мансано.

В ролике RMTV вспомнили, как Хиль Мансано назначил 3 пенальти в ворота «Реала» в матче с «Валенсией» в ноябре 2020 года. Мадридцы тогда проиграли 1:4.

«Впервые в истории в ворота «Реала» поставили три пенальти. Арбитр назначил пенальти за фол Марсело на Макси, когда бразилец успел опередить соперника, и тот сфолил. Однако судья назначил пенальти. ВАР не вмешался.

Девять минут спустя ВАР указал арбитру на игру рукой Рамоса в штрафной, однако судья не обратил внимание, что перед этим рукой сыграл футболист «Валенсии», что хорошо видно на повторах.

Помимо этих трех пенальти, второй гол «Валенсии» был забит после явного фола на Асенсио. ВАР проверил его, но не вызвал Мансано к монитору», – рассказали на ТВ «Реала».

В мадридском клубе также вспомнили другие матчи.

«Рефери не только поставил три пенальти в ворота «Мадрида» в одном матче. В прошлом году он не засчитал три гола из-за офсайда в матче против «Эльче», хотя по изображениям не было понятно, был был офсайд.

Хиль Мансано также не назначил пенальти на Родриго в матче против «Кадиса» и еще один на Каземиро в игре с «Сосьедадом» в сезоне-2021/22», – добалили в выпуске на клубном ТВ.

В «Реале» вспомнили и про Хосе Мунуэру Монтеро, который будет работать на ВАР.

«Монтеро работал на ВАР в матче «Реал» – «Хетафе», где он подсказал удалить Сорию за руку за пределами штрафной площади, тем самым он аннулировал пенальти в пользу «Реала».

В матче с «Вильярреалом» он, также работая на ВАР, не указал на пенальти на Беллингеме. В класико на «Бернабеу» в прошлом сезоне он не поставил пенальти на Рюдигере. На «Метрополитано» в прошлом году он не удалил Рейнильдо после жесткого стыка с Родриго, который мог получить травму», – отметили на клубном ТВ.

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74 комментария
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Ответ Pucheslav
А есть судьи которые не успели "обидеть" Реал ?
Чакыр, Кашшаи, Клатенбург
+104
-19
+85
А есть судьи которые не успели "обидеть" Реал ?
+76
-6
+70
Позорное давление на общественность через свой кобельный канал
+66
-15
+51
Стыдоба. Ещё королевским клубом себя называют. Старина Перес должен это прекратить. На мой взгляд, это дискредитирует клуб.
+48
-7
+41
Ответ Артём Поддубный
Комментарий скрыт
Действительно. Каким образом неприкрытое давление на судей путём бесконечных нападок дискредитирует клуб?
+38
-3
+35
Ответ Артём Поддубный
Комментарий скрыт
Да ладно, прям вся лига против бедного маргарина, дисквы игрокам отменяют, левые пенки ставят, засчитывают голы после нарушений, топят главного конкурента, а матч с Альмерией это вообще эпик.
+30
-3
+27
Уже не смешно если честно, надеюсь закроют когда нибудь.!!!
+23
-1
+22
Клубное ТВ "Реала" - это старая и ушедшая в утиль "ночная бабочка", которая после климакса сидит у своего подъезда и называет всех проходящих мимо девчонок и девушек "ночными бабочками", хотя 90% из них - порядочные девушки.
+14
-6
+8
Так все три пенальти по делу были.
+16
-9
+7
Ответ Артём Поддубный
Комментарий скрыт
Ну конечно ты не в курсе, что вар украл у Барсы как минимум 4 очка, отменил 2 чистые победы, но это так мелочи, в этом сезоне, вар на матчах Барселоны только для галочки или что бы отменять победы.
+9
-4
+5
Хиль Мансано??? Серьёзно?? Так он чуть ли не в заявке Реала на каждый сезон, как он может быть неугодным клубному ТВ Реала?
+10
-6
+4
Ответ Артём Поддубный
Комментарий скрыт
«Монтеро работал на ВАР в матче «Реал» - «Хетафе», где он помог удалить Сорию за руку за пределами штрафной площади, тем самым он аннулировал пенальти в пользу «Реала» - я, конечно, извиняюсь, но вы правда согласны с этими «новостниками» даже в такой формулировке ?
Просто это очень смешно, лично для меня )

А что должен был сделать Монтеро, когда вратарь играет руками за пределами штрафной - наверное, по мнению этих «новостников» с клубного ТВ, сделать вид что ничего не было и дать Реалу пробить пенальти, оставив вратаря на поле ?)
+7
-3
+4
Ответ R Air
Комментарий скрыт
Публичная критика судей - штраф, повторная публичная критика судей - снятие очков. Иначе Ла Лига окончательно превратится в каловые массы
+8
-4
+4
Ответ Pucheslav
А есть судьи которые не успели "обидеть" Реал ?
Чакыр, кашшаи)
+14
-10
+4
как же грамотно у них машина пропаганды построена
+4
-1
+3
Ответ BurBon
Ну конечно ты не в курсе, что вар украл у Барсы как минимум 4 очка, отменил 2 чистые победы, но это так мелочи, в этом сезоне, вар на матчах Барселоны только для галочки или что бы отменять победы.
с ним я беседовал сегодня, он дальше своего мнения, что все против реала, ничего не замечает
+6
-4
+2
Ответ Футбол_это_жизнь
Матчи Реала должны проходить без судей! Хотя нет судить должны только соперников Реала
понимаешь ли,реал это позор футбола + стали подключать тв реал.
+4
-2
+2
Ответ Pucheslav
А есть судьи которые не успели "обидеть" Реал ?
ЛАОС
+6
-4
+2
Спортс конечно нашел золотую жилу как собирать клики и комментарии) Публиковать каждый пук клубного ТВ Реала, и вуаля, местные кулес налетают как рыбки на корм)
Хотя я думаю у каждого клуба есть подобное СМИ, где так же обсуждают судейство
+3
-1
+2
Мне, как болельщику Реала, кринжово уже от этого реал тв вне зависимости от того, по делу или нет критикуют судей
Успокойтесь уже
+3
-1
+2
Матчи Реала должны проходить без судей! Хотя нет судить должны только соперников Реала
+3
-2
+1
Ответ Pucheslav
А есть судьи которые не успели "обидеть" Реал ?
Кукуян, Безбородов, Мешков
+1
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+1
тебаса просто не считают за руководство
+5
-4
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Ответ Верховный Лорд
Кулес как всегда, лишь бы свою Барсу вставить по делу и без
Причём тут твоя Барса? Здесь речь про наш Реал
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Чакыр, Кашшаи, Клатенбург
Оливер
Того Джиджи обидел
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Ответ Tristan...
Причём тут твоя Барса? Здесь речь про наш Реал
«Нытье», «Рычаги» и «Позор» это же в ДНК и в философии Барселоны
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Ответ falkao2013
Я так понял они будут про всех судей так писать?
Бей своих, чтоб чужие боялись
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Ответ Tristan...
Как видим, Реал ушёл в отрыв по всем показателям, увы...
По чисто футбольным да, по бреду впереди банда Чапи)
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Ответ R Air
А если оценивает действие судей комментатор, как это сделали на тв или ты например в баре или в коментах, то тоже штрафовать?
Так а комментаторы и кузьмичи в барах какое отношение к лиге имеют? Могут говорить что угодно
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Завтра 100% на зло еще один пенальти поставит
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