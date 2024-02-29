Клубное ТВ «Реала» раскритиковало арбитра матча с «Валенсией» и напомнило, как он поставил 3 пенальти в их ворота
Клубное ТВ «Реала» раскритиковало арбитра матча с «Валенсией».
Игру 27-го тура Ла Лиги обслужит судейская бригада во главе с Хесусом Хилем Мансано.
В ролике RMTV вспомнили, как Хиль Мансано назначил 3 пенальти в ворота «Реала» в матче с «Валенсией» в ноябре 2020 года. Мадридцы тогда проиграли 1:4.
«Впервые в истории в ворота «Реала» поставили три пенальти. Арбитр назначил пенальти за фол Марсело на Макси, когда бразилец успел опередить соперника, и тот сфолил. Однако судья назначил пенальти. ВАР не вмешался.
Девять минут спустя ВАР указал арбитру на игру рукой Рамоса в штрафной, однако судья не обратил внимание, что перед этим рукой сыграл футболист «Валенсии», что хорошо видно на повторах.
Помимо этих трех пенальти, второй гол «Валенсии» был забит после явного фола на Асенсио. ВАР проверил его, но не вызвал Мансано к монитору», – рассказали на ТВ «Реала».
В мадридском клубе также вспомнили другие матчи.
«Рефери не только поставил три пенальти в ворота «Мадрида» в одном матче. В прошлом году он не засчитал три гола из-за офсайда в матче против «Эльче», хотя по изображениям не было понятно, был был офсайд.
Хиль Мансано также не назначил пенальти на Родриго в матче против «Кадиса» и еще один на Каземиро в игре с «Сосьедадом» в сезоне-2021/22», – добалили в выпуске на клубном ТВ.
В «Реале» вспомнили и про Хосе Мунуэру Монтеро, который будет работать на ВАР.
«Монтеро работал на ВАР в матче «Реал» – «Хетафе», где он подсказал удалить Сорию за руку за пределами штрафной площади, тем самым он аннулировал пенальти в пользу «Реала».
В матче с «Вильярреалом» он, также работая на ВАР, не указал на пенальти на Беллингеме. В класико на «Бернабеу» в прошлом сезоне он не поставил пенальти на Рюдигере. На «Метрополитано» в прошлом году он не удалил Рейнильдо после жесткого стыка с Родриго, который мог получить травму», – отметили на клубном ТВ.
Просто это очень смешно, лично для меня )
А что должен был сделать Монтеро, когда вратарь играет руками за пределами штрафной - наверное, по мнению этих «новостников» с клубного ТВ, сделать вид что ничего не было и дать Реалу пробить пенальти, оставив вратаря на поле ?)
Хотя я думаю у каждого клуба есть подобное СМИ, где так же обсуждают судейство
Успокойтесь уже
Того Джиджи обидел