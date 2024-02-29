Макрон не пытался убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ» на званом ужине: «Все французы восхищаются этим великолепным игроком, но обсуждения не было»

Эммануэль Макрон сообщил, что не обсуждал с Килианом Мбаппе его будущее.

Во вторник нападающий «ПСЖ» посетил прием в Елисейском дворце, организованный в честь эмира Катара. Ранее стало известно, что Мбаппе покинет парижский клуб по окончании сезона и может продолжить карьеру в «Реале».

– Был ли этот ужин попыткой удержать Мбаппе?

– Нет, ни в коем случае. Этот вопрос не обсуждался, я оставляю его на усмотрение руководства клуба.

То, что Мбаппе был на приеме, абсолютно нормально. Он настоящий чемпион, который помог оживить игру сборной Франции в финале чемпионата мира в Катаре.

Я думаю, что все французы восхищаются этим великолепным игроком, но никакого обсуждения не было», – заявил президент Франции.