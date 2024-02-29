Макрон не пытался убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ» на званом ужине: «Все французы восхищаются этим великолепным игроком, но обсуждения не было»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Эммануэль Макрон сообщил, что не обсуждал с Килианом Мбаппе его будущее.

Во вторник нападающий «ПСЖ» посетил прием в Елисейском дворце, организованный в честь эмира Катара. Ранее стало известно, что Мбаппе покинет парижский клуб по окончании сезона и может продолжить карьеру в «Реале».

– Был ли этот ужин попыткой удержать Мбаппе?

– Нет, ни в коем случае. Этот вопрос не обсуждался, я оставляю его на усмотрение руководства клуба.

То, что Мбаппе был на приеме, абсолютно нормально. Он настоящий чемпион, который помог оживить игру сборной Франции в финале чемпионата мира в Катаре.

Я думаю, что все французы восхищаются этим великолепным игроком, но никакого обсуждения не было», – заявил президент Франции.

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33 комментария
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Просто так позвали на троих посидеть
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Мне вот другое интересно, что на политическом ужине были только политики и почему-то мбаппе :)) вопрос зачем
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Ответ deadjoker
Мне вот другое интересно, что на политическом ужине были только политики и почему-то мбаппе :)) вопрос зачем
Тут в блогах писали, что на встрече были и другие люди из мира спорта.
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Ответ JENNINGS
На званном ужине))) А помните такую фрик-программу по Рен-ТВ?
Кстати прикольная программа была, со школы приходил бабушка смотрела вечно я тоже нет нет поглядывал в экран, все уж интереснее Скабеевой и Соловья
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Макрон ничего не решает. Он привык быть куколдом проамериканским.
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Ответ deadjoker
Мне вот другое интересно, что на политическом ужине были только политики и почему-то мбаппе :)) вопрос зачем
Готовится трансфер в Елисейский дворец
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Мбаппе просто проставился за переход в Реал, чего налетели то на них)
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Ответ JENNINGS
На званном ужине))) А помните такую фрик-программу по Рен-ТВ?
Я помню тип всех в гараж позвал пить пиво с бутерами )
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Приглашал на защиту Львова?
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Ответ deadjoker
Мне вот другое интересно, что на политическом ужине были только политики и почему-то мбаппе :)) вопрос зачем
Перечитайте предпоследний абзац.....
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Ответ lerno
Макрон сказал в ухо Мбаппе "вали от сюда,возможно русские ударят ядеркой,ты достояние республики"
Ага и потом с Мбаппе начнется размножение и воскрешение французской нации!
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Ответ Alex Armstrong
Комментарий удален модератором
Как там от Абрамсов, успел согреться? Хороший жар идёт 🔥😁
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Ответ Куба99
Ласты купил через Тису плыть? Или всё же в женской маске решил дальше ходить? 😆
Комментарий удален модератором
Ответ Куба99
Макруша, вот те исчо задачка на вечер на подумать Сармат имеет поражающую площадь в 650 тыс кв км. Примерно площадь всего лягушатника. 1 Сармат и без круасанов все остаются 🙂
Комментарий удален модератором
Ответ Камбоджа Иванов
Приглашал на защиту Львова?
он нападающий, значит в контрнаступ летний с его скоростью должен добежать до Москвы.
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Ответ Кино Музыка
Похоже, мать поработала.
как то двояко звучит)
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В свете последних новостей Мбаппе не в Реал собирается,а на место Макрона
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Ответ deadjoker
Мне вот другое интересно, что на политическом ужине были только политики и почему-то мбаппе :)) вопрос зачем
там не только были политики, но и бизнесмены.
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Ответ deadjoker
Мне вот другое интересно, что на политическом ужине были только политики и почему-то мбаппе :)) вопрос зачем
У Макрона очень серьезные чувства к Мбаппе, это было видно всему миру на ЧМ
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Похоже, мать поработала.
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Сказки рассказывают
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Макрон как Наполеон на Москву собрался )) Какой там Мбаппе)))))
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с-врет, глазом не сморгнет, только что его гнобили за поддержку Газы...
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– Был ли этот ужин попыткой удержать Мбаппе?
вопрос задан будто с намеком на чувства Макрона к Килиану)
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А про какие неприятности говорил Макрон, в которые их втягивал Мбаппе на званном ужине? 😊
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