Роналду о жесте у паха после матча с «Аль-Шабабом»: «Он выражает силу и победу. Мы в Европе к этому привыкли»
Криштиану Роналду объяснил свой неприличный жест.
Напомним, по окончании гостевого матча против «Аль-Шабаба» в 21-м туре саудовской лиги форвард «Аль-Насра» услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и демонстративно приложил левую руку к уху. После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.
Дисциплинарный комитет и комитет по этике Федерации футбола Саудовской Аравии начали расследование этого эпизода. Сообщалось, что футболисту грозит дисквалификация на 2 матча.
Сегодня Роналду объяснил свои действия, выступив перед дисциплинарным комитетом.
«Я уважаю все клубы. А движение на этих кадрах выражает силу и победу, и в нем нет ничего постыдного. Мы в Европе к этому привыкли», – сказал Роналду.
Они скушают все что под ногами и добавки попросят.
Да я ненавижу Месси, срываюсь из за него, потому что после ЧМ и 8 ЗМ у меня нет шансов против аргентинца?
Кринж выживает как может и подобные срывы говорят что ему нелегко.
Я бы пожалел его.
Сиииуууу.
Натирать свое причинное место перед фанатами, среди которых полно детей, между прочим его собственных , это позор.
К чему там Европа привыкла?)
Что то не вижу что бы игроки махали фасолиной после матча.
Кринж понимает что проиграл, отсюда психическая нестабильность и срывы.
Кто-то ещё говорит, что он пример показывает кому-то 🤦🏻♂️
Мне как фанату Роналду стыдно за такое...
Ну да, не скучно.
Симеоне такой смотрит и думает: "Вот мы балбесы, в играх против Роналду надо было просто кричать ему в ухо "Месси" и он был бы наш. Самый эффективный приём залезть ему под кожу")