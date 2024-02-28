Роналду о жесте у паха после матча с «Аль-Шабабом»: «Он выражает силу и победу. Мы в Европе к этому привыкли»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду объяснил свой неприличный жест.

Напомним, по окончании гостевого матча против «Аль-Шабаба» в 21-м туре саудовской лиги форвард «Аль-Насра» услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и демонстративно приложил левую руку к уху. После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.

Дисциплинарный комитет и комитет по этике Федерации футбола Саудовской Аравии начали расследование этого эпизода. Сообщалось, что футболисту грозит дисквалификация на 2 матча. 

Сегодня Роналду объяснил свои действия, выступив перед дисциплинарным комитетом. 

«Я уважаю все клубы. А движение на этих кадрах выражает силу и победу, и в нем нет ничего постыдного. Мы в Европе к этому привыкли», – сказал Роналду. 

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128 комментариев
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Вот это он их за совсем тупых держит
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+184
Ответ Марсель Объелся
Вот это он их за совсем тупых держит
Он это говорит для своей фан базы, он прекрасно знает какая у него фанатская база)
Они скушают все что под ногами и добавки попросят.
+106
-24
+82
Ахахаха, что он несет 🤣🤣🤣
+71
-7
+64
Ну это зашквар зашкварный, всё глубже и глубже закапывает себя, астанавись!
+64
-10
+54
Ответ neoline099
Ахахаха, что он несет 🤣🤣🤣
А что он должен сказать?
Да я ненавижу Месси, срываюсь из за него, потому что после ЧМ и 8 ЗМ у меня нет шансов против аргентинца?
Кринж выживает как может и подобные срывы говорят что ему нелегко.
Я бы пожалел его.
Сиииуууу.
+65
-17
+48
Роналду: Этот жест выражает силу и победу. И, наверное, силу Земли
+37
-4
+33
Ну и 🤡
+36
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+32
Он реально психически нездоровый человек.
Натирать свое причинное место перед фанатами, среди которых полно детей, между прочим его собственных , это позор.
К чему там Европа привыкла?)
Что то не вижу что бы игроки махали фасолиной после матча.
+36
-5
+31
"Этот жест выражает силу и победу Месси на ЧМ и 8 золотого мяча, в нем нет ничего постыдного. Мы в Европе к этому привыкли»,
+30
-3
+27
У него всю карьеру комплексы к Месси, а после 18.12.2022 там шифер слетел полностью.
Кринж понимает что проиграл, отсюда психическая нестабильность и срывы.
+26
-6
+20
Был неадекватом и раньше, но после ЧМ поехал кукухой окончательно. Сила и победа говорит))))
+15
0
+15
Расследование показало, что жест был сгенерирован недостаточным уровнем интеллекта.
+12
0
+12
Ответ KING_OF_RUSSIA
Комментарий скрыт
Каких хейтеров? Даже адекватные фанаты Роналду с этого ловят испанский стыд)
+15
-3
+12
Боже, ну какой же притурок 🤣🤣🤣
Кто-то ещё говорит, что он пример показывает кому-то 🤦🏻‍♂️
+11
-1
+10
Он выражает слабоумие и только.
+8
0
+8
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
Я не Катерина)
+12
-5
+7
Данный жест выражает отсутствие культуры и самоконтроля, а также глупость.
+7
0
+7
старый поплыл
+6
0
+6
Ответ Атомный Карась
Каких хейтеров? Даже адекватные фанаты Роналду с этого ловят испанский стыд)
Адекватные фанаты Роналду? Это какой-то неизвестный науке вид)
+7
-1
+6
Да уж
Мне как фанату Роналду стыдно за такое...
+9
-3
+6
Ответ KING_OF_RUSSIA
Почему стыд?) я, например, поржал)) в этом и прикол Рона постоянно творит всякое, скучное не бывает)) типаж такой
Типаж цирковой обезьянки?)
Ну да, не скучно.
+7
-1
+6
Когда со дна постучались
+6
0
+6
Из Европы только Симеоне привык
+5
0
+5
через пару годков Криш будет бегать по комнате психаналитика орать сиу трогать Пах и так далее
+5
0
+5
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
Ты про что?
+12
-7
+5
)))
Симеоне такой смотрит и думает: "Вот мы балбесы, в играх против Роналду надо было просто кричать ему в ухо "Месси" и он был бы наш. Самый эффективный приём залезть ему под кожу")
+5
0
+5
Ответ Oleg
Он это говорит для своей фан базы, он прекрасно знает какая у него фанатская база) Они скушают все что под ногами и добавки попросят.
я готов целовать песок по которому ты ходила)
+6
-1
+5
Этот жест скорее выражает его отношение к традициям той страны, в которой он в данный момент живет и работает.
+6
-2
+4
почему вокруг его персоны столько всего крутится, Модрич до сих пор играет в топ - клубе , каким бы крутым Роналду не был, но он уже не того уровня ,чтобы играть в топ -клубе Европы
+4
0
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Втирает арабам какую-то дичь.
+5
-1
+4
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