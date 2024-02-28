Роналду о жесте у паха после матча с «Аль-Шабабом»: «Он выражает силу и победу. Мы в Европе к этому привыкли»

Криштиану Роналду объяснил свой неприличный жест.

Напомним, по окончании гостевого матча против « » в 21-м туре саудовской лиги форвард « » услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и демонстративно приложил левую руку к уху. После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.

Дисциплинарный комитет и комитет по этике Федерации футбола Саудовской Аравии начали расследование этого эпизода. Сообщалось, что футболисту грозит дисквалификация на 2 матча.

Сегодня Роналду объяснил свои действия, выступив перед дисциплинарным комитетом.

«Я уважаю все клубы. А движение на этих кадрах выражает силу и победу, и в нем нет ничего постыдного. Мы в Европе к этому привыкли», – сказал Роналду.