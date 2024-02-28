Макрон – Мбаппе во время званого ужина: «Снова втягиваешь нас в неприятности»
Эммануэль Макрон встретился с Киллианом Мбаппе на званом ужине.
Во вторник состоялся официальный ужин в Елисейском дворце, организованный по случаю государственного визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани во Францию. На вечере присутствовал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Президент Франции Макрон во время дружеской беседы обратился к Мбаппе со словами: «Снова втягиваешь нас в неприятности». Контекст реплики неизвестен.
В самом конце ужина эмир Катара пожелал игроку удачи.
Недавно Мбаппе объявил об уходе из парижского клуба. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для игрока является «Реал».
и вряд ли больше чем вмешательство государства владеющиго 60% акций ВТБ, который в свою очередь владеет 70% акций Динамо
и вообще вмешательство любого государства в любой трансфер в том или ином виде будет уже в виде налогов, нулевой уровень влияния будет только в анархическом обществе (или "либертаринском", как нынче модно говорить)