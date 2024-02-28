Макрон – Мбаппе во время званого ужина: «Снова втягиваешь нас в неприятности»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Эммануэль Макрон встретился с Киллианом Мбаппе на званом ужине.

Во вторник состоялся официальный ужин в Елисейском дворце, организованный по случаю государственного визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани во Францию. На вечере присутствовал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Президент Франции Макрон во время дружеской беседы обратился к Мбаппе со словами: «Снова втягиваешь нас в неприятности». Контекст реплики неизвестен.

В самом конце ужина эмир Катара пожелал игроку удачи.

Недавно Мбаппе объявил об уходе из парижского клуба. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для игрока является «Реал».

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65 комментариев
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Мбаппе - агент кремля
+85
-3
+82
Мбаппе: "Суету навести охота"
+45
-1
+44
Ответ Beast
Мбаппе - агент кремля
Кузяев с Головиным завербовали, пообещав трешку в Саранске в чистовой отделке.
+48
-4
+44
Мбаппе – Макрону: Кто бы говорил...
+33
-2
+31
А Макрон не втягивает свою страну в неприятности? Совсем уже похоже с кукухой не дружит, после последних заявлений.
+38
-17
+21
Ответ Real_v_dushe
Макрон, займись лучше проблемами французских фермеров, Мбаппе - взрослый жадный черепах, который со своей мамашей сам как-нибудь разберётся, что ему делать и как жить дальше. Он не страждущий и никак не беженец, бегущий от войны
Проблема французских фермеров - низкая рентабельность производства, которую они хотят компенсировать халявой от налогоплательщиков, у которых в свою очередь тоже куча проблем.
+19
-2
+17
Макрон, займись лучше проблемами французских фермеров, Мбаппе - взрослый жадный черепах, который со своей мамашей сам как-нибудь разберётся, что ему делать и как жить дальше. Он не страждущий и никак не беженец, бегущий от войны
+21
-6
+15
Ответ Алешка Терминатор
Макрон, как и любой другой раб - человек подневольный. Рабовладельцы приказали ему создать инфоповод, чтобы отвлечь от "денег нет, но вы держитесь" для будущей бывшей Украины - он исполнил.
эти рабовладельцы сейчас с вами в одной комнате?
+12
-4
+8
скорее Мбаппе - так сказал в свете последних высказываний Макрона
+10
-3
+7
Ответ Maturmalai
Проблема французских фермеров - низкая рентабельность производства, которую они хотят компенсировать халявой от налогоплательщиков, у которых в свою очередь тоже куча проблем.
Возможно. Но наверное все таки лучше деньги налогоплательщиков потратить на своих фермеров в своей стране, чем не пойми кому и для чего на Украине.
+11
-4
+7
Ответ Phantom1289
Возможно. Но наверное все таки лучше деньги налогоплательщиков потратить на своих фермеров в своей стране, чем не пойми кому и для чего на Украине.
Ты прав. Путину стоило бы прислушаться к твоему совету.
+9
-2
+7
А это не является вмешательством государства в трансферную политику частных футбольных клубов?
+16
-10
+6
Мбаппе: Ты бы лучше навоз с улиц убрал, наполеон недоделанный!
+12
-7
+5
Ответ Phantom1289
А Макрон не втягивает свою страну в неприятности? Совсем уже похоже с кукухой не дружит, после последних заявлений.
Макрон, как и любой другой раб - человек подневольный. Рабовладельцы приказали ему создать инфоповод, чтобы отвлечь от "денег нет, но вы держитесь" для будущей бывшей Украины - он исполнил.
+16
-12
+4
Макрон ,как там фермеры ?
+10
-7
+3
Ответ Плеймейкер87
А это не является вмешательством государства в трансферную политику частных футбольных клубов?
Это в дела своей федерации и сборной властям нельзя вмешиваться. Тут скорее легче предъявить, что у Макрона кроме этого видно нет других дел, как уговаривать игрока
+3
0
+3
Там кто еще кого втягивает :))
+5
-2
+3
Мбаппе Макрону : фантасмагорический нетрадиционнный шизофренник не втягивай нас в неприятности , ну или передай это своим неизвестным хозяевам .
+5
-3
+2
Макарон даже с Мбаппе справится не может, но лезет в мировую политику..
+6
-4
+2
Макарон -Пошел На детородный орган
+5
-3
+2
Ответ Вячеслав Тимофеев
Неужели французам не хочется чтобы их игрок стал обладателем золотого мяча тем самым прославляя свою страну, пусть даже не в составе ПСЖ, тем более что в этом клубе он наврятле это сможет сделать
Когда это золотой мяч стал главным трофеем в футболе?
+2
0
+2
Ответ madaev
Ощущение, что Эмир Катара берет Макрона за причиндалы каждый раз когда Килиан хочет уйти
Ощущение, что он прислуга. Может у них что-то есть на Макрона?)
+3
-2
+1
То ли дело макрон, который окончательно развязывает ядерный конфликт, поддерживая последователей батькобандеровщины.
+1
0
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Ответ Птюч, Ёж.
Клоун какой то, и он возомнил себя Наполеоном?
"Торт Макрон готовится точно также, как торт Наполеон. Только без яиц"
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0
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Ответ Плеймейкер87
А это не является вмешательством государства в трансферную политику частных футбольных клубов?
вряд ли в большей степени чем вмешательство британского истеблишмента с обещаниями санкций клубам за Суперлигу

и вряд ли больше чем вмешательство государства владеющиго 60% акций ВТБ, который в свою очередь владеет 70% акций Динамо

и вообще вмешательство любого государства в любой трансфер в том или ином виде будет уже в виде налогов, нулевой уровень влияния будет только в анархическом обществе (или "либертаринском", как нынче модно говорить)
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Арабы и Африканцы в Елисейском дворце😂😂🤣🤣
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Этот макарон, куда то лезет всегда, везде свой нос суёт, мерзкий персонаж
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Ответ Maturmalai
Проблема французских фермеров - низкая рентабельность производства, которую они хотят компенсировать халявой от налогоплательщиков, у которых в свою очередь тоже куча проблем.
По-моему проблема всей Франции уже 235 лет, что французы совершенно не умеют ценить, что имеют. Особенно начиная с 1968. И им всегда кажется, что у них недостачно социальное государство, которое их обкрадывает хотя (спойлер) по социальной поддержке они далеко впереди якобы левой Скандинавии
+1
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+1
Мбаппе не поддержал Макрона в плане ввода войск НАТО на Украину?
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-3
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Ответ Beast
Мбаппе - агент кремля
Агент Кремля - жена Макрона)
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