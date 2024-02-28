Макрон – Мбаппе во время званого ужина: «Снова втягиваешь нас в неприятности»

Эммануэль Макрон встретился с Киллианом Мбаппе на званом ужине.

Во вторник состоялся официальный ужин в Елисейском дворце, организованный по случаю государственного визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани во Францию. На вечере присутствовал нападающий « » .

Президент Франции Макрон во время дружеской беседы обратился к Мбаппе со словами: «Снова втягиваешь нас в неприятности». Контекст реплики неизвестен.

В самом конце ужина эмир Катара пожелал игроку удачи.

Недавно Мбаппе объявил об уходе из парижского клуба. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для игрока является « ».