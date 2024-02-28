Карасев обслужит матч «Зенит» – «Спартак» (Sport24)
Сергей Карасев будет главным судьей матча между «Зенитом» и «Спартаком».
Об этом сообщает Sport24. Команды встретятся в 19-м туре Мир РПЛ, игра пройдет в Санкт-Петербурге 2 марта.
После 18 проведенных туров российского чемпионата «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» идет пятым с 30 баллами.
А ведь кб сейчас на полном серьёзе будут говорить, что Карась не их.😎
против
Спартак Москва
Карасев Москва
https://m.sports.ru/football/1091387070-esk-rfs-karasev-oshibochno-naznachil-penalti-v-vorota-zenita-v-matche-.html
И это он ещё ВАР смотрел в обоих случаях.
Если будет свистеть всё подряд - игра разобьётся на отдельные моменты, упадёт темп, возможны опасные стандарты у ворот обеих команд.
Если будет давать бороться - матч будет смотреться, но вероятны травмы, кто-то из игроков (скорее всего Зенита) заведётся после очередного удара по ногам.
Были случаи, что Карасёв терял контроль над игрой + менял параметры допустимого фола в зависимости от счета.
p.s. вы там, кстати, за чей счет играете?)