Карасев обслужит матч «Зенит» – «Спартак» (Sport24)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Футбол

Сергей Карасев будет главным судьей матча между «Зенитом» и «Спартаком».

Об этом сообщает Sport24. Команды встретятся в 19-м туре Мир РПЛ, игра пройдет в Санкт-Петербурге 2 марта.

После 18 проведенных туров российского чемпионата «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» идет пятым с 30 баллами. 

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87 комментариев
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Спасибо что не Москалёв или Сухой.Дожили, кбпартнеры недовольны,что на их матч назначается московский судейка,совсем берега попутали.
+52
-13
+39
Сейчас нам пояснят про заговор.🤣😎
+44
-12
+32
Ручной карасик уже прошел предматчевый инструктаж в заремовской гостиной за кружкой чая? Бгг😁
+58
-30
+28
Матч с московской командой. Судья из Москвы. Опять.
+32
-6
+26
Ответ Owen_the_Simple
Ну вот. Спартак был уверенным фаворитом и тут Карасёв. Как всегда!
Уже второе десятилетие подряд Карасев мешает спартаку обыграть Зенит в Питере.
+24
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+20
Ответ angry horse
Ручной карасик уже прошел предматчевый инструктаж в заремовской гостиной за кружкой чая? Бгг😁
Привет. Намекаешь на судейство Карася, когда он удалил Рошу ни за что и пенку за нырок Мойзеса поставил на 90-й?
А ведь кб сейчас на полном серьёзе будут говорить, что Карась не их.😎
+38
-22
+16
Ответ xQcoW
можно смело грузить на зенит. Карасев свой человек
Ну вот. Спартак был уверенным фаворитом и тут Карасёв. Как всегда!
+21
-7
+14
Ждём сломающую всю игру спартака ЖК на 9 минуте
+14
-1
+13
будем надеятся, что после игры к судьям вопросов не будет, от слова совсем
+14
-2
+12
ФК Зенит Санкт-Петербург

против

Спартак Москва
Карасев Москва
+16
-4
+12
Ответ M@ximuM
В первом круге матч у Москве судил он же. Счёт напоминать не буду
А пенальти за касание пальца Барриоса мы помним.
+8
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+8
Карасев, как известно, человек ЦСКА. А здесь он должен быть нейтральным, потому что на положение ЦСКА этот матч никак не влияет. Но все-таки, как человек ЦСКА, он должен не любить Спартак. Значит..... :-)
+9
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+7
Ответ Дмитрий9779
Спасибо что не Москалёв или Сухой.Дожили, кбпартнеры недовольны,что на их матч назначается московский судейка,совсем берега попутали.
Должен быть не из Москвы, а из Тарасовки!
+8
-1
+7
Ответ Алексей Кузнецов
Ладно Карасева назначили, "Зенит" пригласил выступить перед матчем Найка Борзова, а у него есть одна песня, которая подойдёт под лидера гостей.
Не, ну это попахивает жалобой в КДК и угрозой снятия с чемпионата.
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Ответ SHUGO
Комментарий удален модератором
ну вам-то синхронный плач до начала матча уже даже и репетировать не нужно, столько лет этим занимаетесь)
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Ответ Злодей Спб
Не могу сказать, хорошо это или плохо. Всё зависит то того, какой уровень допустимого единоборства он выставит с первых минут и будет ли последователен по ходу матча. Если будет свистеть всё подряд - игра разобьётся на отдельные моменты, упадёт темп, возможны опасные стандарты у ворот обеих команд. Если будет давать бороться - матч будет смотреться, но вероятны травмы, кто-то из игроков (скорее всего Зенита) заведётся после очередного удара по ногам. Были случаи, что Карасёв терял контроль над игрой + менял параметры допустимого фола в зависимости от счета.
Карасёв всегда недосвистывает. Принципиально. За это его РФС и любит, типа он игру не тормозит.
+7
-1
+6
За последние 10 лет Спартак только дважды выиграл у Зенита. Оба раза в Москве - один раз в чемпионский сезон и один раз в кубке. И оба раза судил Мешков. Но его бояться на Спартак ставить после игры с Уралом в прошлом году, потому что по мнению тушинских, он главный газпромовский судья в РПЛ. Вот такая оказия - единственный, кто способен вытащить Спартак с Зенитом зарублен самим же Спартаком 😂😂😂
+10
-4
+6
Ответ Senchas
Вилкова или Иванова, наверное
Вилков это тот который за удар по ноге Эмерике по Губочану назначил пенальти в ворота Зенита?А Иванов,который по "экспертному" мнению почему-то должен был показать вторую ЖК Кришито?Ахахаха.
+7
-2
+5
Просто представил себе визг и прочее если бы этот матч обслуживал условный Безбородов😂😂😂
+10
-5
+5
Ответ xQcoW
можно смело грузить на зенит. Карасев свой человек
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=c15fc97abd70e0111e524662cba4aa10097c6df7-8185147-images-thumbs&n=13

https://m.sports.ru/football/1091387070-esk-rfs-karasev-oshibochno-naznachil-penalti-v-vorota-zenita-v-matche-.html

И это он ещё ВАР смотрел в обоих случаях.
+7
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+5
Победит ЦСКА. По классике)
+9
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+5
Ответ Дмитрий9779
Спасибо что не Москалёв или Сухой.Дожили, кбпартнеры недовольны,что на их матч назначается московский судейка,совсем берега попутали.
Сук🤣
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+4
Ответ Спасибо Деду за Победу!
будем надеятся, что после игры к судьям вопросов не будет, от слова совсем
А у Спартака бывают матчи (неважно с кем), когда после они о чём-то не плачут? )
+6
-2
+4
Матч ТВ покажет Краснодар - Рубин, Зенит - Спартак, НН- Факел, Динамо - Локомотив. Годно.
+5
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+4
Ладно Карасева назначили, "Зенит" пригласил выступить перед матчем Найка Борзова, а у него есть одна песня, которая подойдёт под лидера гостей.
+7
-3
+4
Ответ Дмитрий9779
Не,ну а кого хотели бы видеть кбпартнеры судьёй этого матча?
Москалева, очевидно же.
+6
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+4
Ответ Злодей Спб
Не могу сказать, хорошо это или плохо. Всё зависит то того, какой уровень допустимого единоборства он выставит с первых минут и будет ли последователен по ходу матча. Если будет свистеть всё подряд - игра разобьётся на отдельные моменты, упадёт темп, возможны опасные стандарты у ворот обеих команд. Если будет давать бороться - матч будет смотреться, но вероятны травмы, кто-то из игроков (скорее всего Зенита) заведётся после очередного удара по ногам. Были случаи, что Карасёв терял контроль над игрой + менял параметры допустимого фола в зависимости от счета.
Главное, чтобы он не стал путать силовую игру с грязной!
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+4
Не могу сказать, хорошо это или плохо. Всё зависит то того, какой уровень допустимого единоборства он выставит с первых минут и будет ли последователен по ходу матча.

Если будет свистеть всё подряд - игра разобьётся на отдельные моменты, упадёт темп, возможны опасные стандарты у ворот обеих команд.

Если будет давать бороться - матч будет смотреться, но вероятны травмы, кто-то из игроков (скорее всего Зенита) заведётся после очередного удара по ногам.

Были случаи, что Карасёв терял контроль над игрой + менял параметры допустимого фола в зависимости от счета.
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Ответ Роман
ты бы хоть матчасть подучил насчёт открытия банка...
Банк открытие это банк банкрот, который в очередной раз спасает государство и который дал самый дорогой нейминг стадиона в Восточной Европе. А так в свое время Банк Открытие купил банк Петрокоммерц, который был опорным банком одной нефтяной компании. Угадаешь какой?
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Ответ SHUGO
Комментарий удален модератором
а я бы посмотрел на традиционную питерскую пятерочку для московских гостей)

p.s. вы там, кстати, за чей счет играете?)
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