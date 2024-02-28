Карасев обслужит матч «Зенит» – «Спартак» (Sport24)

Сергей Карасев будет главным судьей матча между «Зенитом» и «Спартаком».

Об этом сообщает Sport24. Команды встретятся в 19-м туре Мир , игра пройдет в Санкт-Петербурге 2 марта.

После 18 проведенных туров российского чемпионата « » набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. « » идет пятым с 30 баллами.