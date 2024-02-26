Экс-судья Итурральде считает гол Модрича после пассивного офсайда у Рюдигера забитым по правилам: «Если бы Антонио выпрыгнул – другое дело. Но где тут его влияние?»
Эдуардо Итурральде Гонсалес считает гол Луки Модрича забитым по правилам.
На 81-й минуте полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сделал навес в направлении Антонио Рюдигера и Родриго, находившихся на краю штрафной площади «Севильи». Немецкий защитник при этом был в положении вне игры.
Подача была прервана футболистом красно-белых, после чего мяч отскочил к Модричу. Хавбек дальним ударом открыл счет – 1:0.
«Гол забит по правилам. Где тут влияние [Рюдигера на эпизод]? Если бы он был рядом с Серхио Рамосом или выпрыгнул за мячом – это было бы другое дело. Но здесь другой случай», – заявил экс-судья.
Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Исидро Диаса де Меро. В связи с травмой во втором тайме обязанности главного судьи перешли к Карлосу Фернандесу Буэрго.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
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И всё ещё тащит Реал на себе👍
Легенда🤴🐏
П. С.: Пишут про Бейла. Бейл и да, и нет. В последние 3 сезона в Реале синдром его настиг...
Реал —27.
Проект Нэгрейры — 11.
Но Реал это Вардрид))
Интернет в помощь
Так что