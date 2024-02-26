Экс-судья Итурральде считает гол Модрича после пассивного офсайда у Рюдигера забитым по правилам: «Если бы Антонио выпрыгнул – другое дело. Но где тут его влияние?»

Теги Реал Мадрид Севилья Серхио Рамос Ла Лига судьи Лука Модрич Эдуардо Итурральде Гонсалес Антонио Рюдигер Родриго Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес считает гол Луки Модрича забитым по правилам.

На 81-й минуте полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сделал навес в направлении Антонио Рюдигера и Родриго, находившихся на краю штрафной площади «Севильи». Немецкий защитник при этом был в положении вне игры.

Подача была прервана футболистом красно-белых, после чего мяч отскочил к Модричу. Хавбек дальним ударом открыл счет – 1:0.

«Гол забит по правилам. Где тут влияние [Рюдигера на эпизод]? Если бы он был рядом с Серхио Рамосом или выпрыгнул за мячом – это было бы другое дело. Но здесь другой случай», – заявил экс-судья.

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Исидро Диаса де Меро. В связи с травмой во втором тайме обязанности главного судьи перешли к Карлосу Фернандесу Буэрго.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

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50 комментариев
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Чистый гол... И ливень из 😭в окрестностях Каталонии
+64
-15
+49
Не, я понимаю, если бы Рюдигер повлиял на эпизод хоть как-то. Но он никого не держал, никому обзор не перекрыл, никто персонально по нему не работал, не выпрыгнул, мяча не касался. Чистый гол.
+33
-5
+28
Модрич - единственный из Тоттенхэма, кто не подвергся синдрому "Лузерства и Безтрофейности"

🏆 5 ЛЧ
🏆 5 КЧМ
🏆 5 Суперкубка Испании
🏆 4 Суперкубка УЕФА
🏆 3 Ла Лиги
🏆 2 Кубка Испании

И всё ещё тащит Реал на себе👍

Легенда🤴🐏

П. С.: Пишут про Бейла. Бейл и да, и нет. В последние 3 сезона в Реале синдром его настиг...
+33
-9
+24
Ручной судья Барсы признал гол. Фаны Барсы расходимся.
+25
-7
+18
Ответ Cruel Snake
Чистый гол... И ливень из 😭в окрестностях Каталонии
В точку! 👍
+21
-4
+17
Рюдигер не то что не влиял, он даже пытался как можно дальше свалить от этого мяча. В целом ни у кого вопросов по голу нет, кроме плачущих от своего ДНК сами знаем кого).
+16
-2
+14
количество отмененных голов в ЛаЛиге с момента внедрения ВАР:
Реал —27.
Проект Нэгрейры — 11.
Но Реал это Вардрид))
+15
-3
+12
Ответ Real_v_dushe
Как где? Правила футбола к Реалу в Испании должны иначе применяться: на примере гола Васкеса Сеаильи и Ямаля Гранаде все видно чётко, что футбольные правила к Реалу применяются иначе и голы не засчитыааются. Иттуральдо что-то на себя не похожее несёт.
Кстати гол Васкеса и гол Ямаля ситуации идентичные.
+13
-2
+11
Как где? Правила футбола к Реалу в Испании должны иначе применяться: на примере гола Васкеса Сеаильи и Ямаля Гранаде все видно чётко, что футбольные правила к Реалу применяются иначе и голы не засчитыааются. Иттуральдо что-то на себя не похожее несёт.
+16
-6
+10
Даже Легенда Барсы подтвердила что гол был забит по правилам.
+11
-2
+9
Ответ Artem Piatkov
Бейл последние сезоны был очень плох
Но формально и у него 5 ЛЧ. В двух финалах забил победный гол, в одном сделал голевую и забил послематчевый пенальти
+9
0
+9
Даже воспитанник Негрейры подтвердил,что гол забит по правилам.
+12
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+8
Ответ belikovda.90
Комментарий скрыт
Там помимо Рюдигера был ещё Родриго, мяч летел на него, и он по нему работал. А Рюдигер стоял в стороне и не принимал участия в моменте, в отличии от момента с Луниным
+9
-1
+8
Ответ xDe xDe
Не, я понимаю, если бы Рюдигер повлиял на эпизод хоть как-то. Но он никого не держал, никому обзор не перекрыл, никто персонально по нему не работал, не выпрыгнул, мяча не касался. Чистый гол.
Итурральде так и сказал
+6
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+5
Ответ Artem Piatkov
Модрич - единственный из Тоттенхэма, кто не подвергся синдрому "Лузерства и Безтрофейности" 🏆 5 ЛЧ 🏆 5 КЧМ 🏆 5 Суперкубка Испании 🏆 4 Суперкубка УЕФА 🏆 3 Ла Лиги 🏆 2 Кубка Испании И всё ещё тащит Реал на себе👍 Легенда🤴🐏 П. С.: Пишут про Бейла. Бейл и да, и нет. В последние 3 сезона в Реале синдром его настиг...
Бэйл тоже оттуда. Но Модрич более велик безусловно.
+6
-1
+5
Ответ Scaryclown125
не важно что там считает бывший судья,факт на лицо,Мордич забил и был оффсайд.
На лицо ты себе пачкаешь после каждого матча Реала, а офсайда там не было и быть не могло. Бери книжку и читай правила.
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Счет должен был быт 2-0, у Реала забрали чистый гол
+8
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Ответ belikovda.90
Сектанты ещё будут оправдывать голы из офсайда Я думал, что после убийства Баварии у них проснулась совесть А на деле трофеи не пахнут))))
Иди уже спать. Тебе даже легенда Барсы Иттуральде разжевал о пассивном офсайде. Понимаю, по твоим правилам надо каждый гол Реала отменять, но увы.
+3
0
+3
Ответ Artem Piatkov
Модрич - единственный из Тоттенхэма, кто не подвергся синдрому "Лузерства и Безтрофейности" 🏆 5 ЛЧ 🏆 5 КЧМ 🏆 5 Суперкубка Испании 🏆 4 Суперкубка УЕФА 🏆 3 Ла Лиги 🏆 2 Кубка Испании И всё ещё тащит Реал на себе👍 Легенда🤴🐏 П. С.: Пишут про Бейла. Бейл и да, и нет. В последние 3 сезона в Реале синдром его настиг...
Бейл: 🗿
+3
0
+3
Ответ Mario Enzo
Иди уже спать. Тебе даже легенда Барсы Иттуральде разжевал о пассивном офсайде. Понимаю, по твоим правилам надо каждый гол Реала отменять, но увы.
Он обычный sектант
+3
0
+3
Ответ belikovda.90
Сектанты ещё будут оправдывать голы из офсайда Я думал, что после убийства Баварии у них проснулась совесть А на деле трофеи не пахнут))))
Пишет о сектантах, а сам уже оставил во всех ветках по этому матчу больше нелепых комментов, чем у Севильи было касаний мяча. Сядь в ведро с холодной водичкой, что ли.
+2
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+2
Ответ Rail Ragimkhanov
Итурральде так и сказал
Удивительно, но он прав)
+2
0
+2
Ответ belikovda.90
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+2
Ответ Cruel Snake
Чистый гол... И ливень из 😭в окрестностях Каталонии
Я бы сказал что ливень с градом слёз.
+5
-3
+2
Ответ Artem Piatkov
Модрич - единственный из Тоттенхэма, кто не подвергся синдрому "Лузерства и Безтрофейности" 🏆 5 ЛЧ 🏆 5 КЧМ 🏆 5 Суперкубка Испании 🏆 4 Суперкубка УЕФА 🏆 3 Ла Лиги 🏆 2 Кубка Испании И всё ещё тащит Реал на себе👍 Легенда🤴🐏 П. С.: Пишут про Бейла. Бейл и да, и нет. В последние 3 сезона в Реале синдром его настиг...
Гарет ещё будучи в ТТХ закончил карьеру Майкона по сути, на тот момент "лучшего" ПЗ вообще. В списке таких же "трофеев" карьера Бартры и Кариуса. Голы в финалах ЛЧ, один из которых в анналах истории уже. Выход Уэльса в полуфинал ЧЕ. Всё это благодаря великому гольфисту. :) Бэйл - легенда футбола, у него не было никакого синдрома Тоттенхэма, только менталитет победителя.
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+2
К тому же Модрич отобрал мяч у игрока Севильи и забил.
+4
-2
+2
Ответ Cruel Snake
Чистый гол... И ливень из 😭в окрестностях Каталонии
Вода в Каталонии нынче дефицит
Так что
+1
0
+1
Ответ Artem Piatkov
Модрич - единственный из Тоттенхэма, кто не подвергся синдрому "Лузерства и Безтрофейности" 🏆 5 ЛЧ 🏆 5 КЧМ 🏆 5 Суперкубка Испании 🏆 4 Суперкубка УЕФА 🏆 3 Ла Лиги 🏆 2 Кубка Испании И всё ещё тащит Реал на себе👍 Легенда🤴🐏 П. С.: Пишут про Бейла. Бейл и да, и нет. В последние 3 сезона в Реале синдром его настиг...
Ждем 4 ЛаЛигу😎✊🏼
+1
0
+1
Ответ Artem Piatkov
Модрич - единственный из Тоттенхэма, кто не подвергся синдрому "Лузерства и Безтрофейности" 🏆 5 ЛЧ 🏆 5 КЧМ 🏆 5 Суперкубка Испании 🏆 4 Суперкубка УЕФА 🏆 3 Ла Лиги 🏆 2 Кубка Испании И всё ещё тащит Реал на себе👍 Легенда🤴🐏 П. С.: Пишут про Бейла. Бейл и да, и нет. В последние 3 сезона в Реале синдром его настиг...
Кейн - позднее зажигание
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Ну здесь легенда бчк признает
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