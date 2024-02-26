Экс-судья Итурральде считает гол Модрича после пассивного офсайда у Рюдигера забитым по правилам: «Если бы Антонио выпрыгнул – другое дело. Но где тут его влияние?»

Эдуардо Итурральде Гонсалес считает гол Луки Модрича забитым по правилам.

На 81-й минуте полузащитник « » Федерико Вальверде сделал навес в направлении и , находившихся на краю штрафной площади «Севильи». Немецкий защитник при этом был в положении вне игры.

Подача была прервана футболистом красно-белых, после чего мяч отскочил к . Хавбек дальним ударом открыл счет – 1:0.

«Гол забит по правилам. Где тут влияние [Рюдигера на эпизод]? Если бы он был рядом с или выпрыгнул за мячом – это было бы другое дело. Но здесь другой случай», – заявил экс-судья.

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Исидро Диаса де Меро. В связи с травмой во втором тайме обязанности главного судьи перешли к Карлосу Фернандесу Буэрго.

Изображение: кадр из трансляции DAZN