«Бавария» предложила Дэвису контракт на 10 млн евро в год. Условия «Реала» будут менее выгодными (Marca)

«Бавария» готова платить Альфонсо Дэвису больше, чем «Реал».

Контракт защитника с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025 года. В трансфере канадского футболиста заинтересован « ».

Как сообщает Marca, « » не намерена терять игрока и предложила ему новый контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год. Дэвис еще не ответил согласием.

Если защитник захочет присоединиться к «Реалу», то ему придется подписать соглашение с менее выгодными финансовыми условиями.

В текущем сезоне Бундеслиги Дэвис провел 16 матчей и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.

Боссы «Баварии» сообщили Дэвису, что недовольны его игрой. Защитник провел в запасе игру с «Унионом»