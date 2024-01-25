«Бавария» предложила Дэвису контракт на 10 млн евро в год. Условия «Реала» будут менее выгодными (Marca)

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Футбол

«Бавария» готова платить Альфонсо Дэвису больше, чем «Реал».

Контракт защитника с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025 года. В трансфере канадского футболиста заинтересован «Реал». 

Как сообщает Marca, «Бавария» не намерена терять игрока и предложила ему новый контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год. Дэвис еще не ответил согласием.

Если защитник захочет присоединиться к «Реалу», то ему придется подписать соглашение с менее выгодными финансовыми условиями. 

В текущем сезоне Бундеслиги Дэвис провел 16 матчей и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

Боссы «Баварии» сообщили Дэвису, что недовольны его игрой. Защитник провел в запасе игру с «Унионом»

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15 комментариев
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Девушка Дэвиса: Солнце в Мадриде, а мы в Мюнхене
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у Баварии есть все чтоб продлить его . нужно продлевать. один из лучших крайков мира
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На его месте перешел бы дальше в другой клуб, необязательно Реал. В Германии выиграл уже все, что можно.
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Руководство сказало, что недовольны Дэвисом , поэтому дают 10 млн ? Логика ?
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Ответ Фархат Гайдаров
Ну даа, конечно
так и есть, как сторонний наблюдатель согласен
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Учитывая, что боссы Баварии сказали ему, как они им недовольны, дорога одна - в Реал
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Надо уходить ему в Реал на повышение. Уже скорее ему надоело играть в чемпе одной команды
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Его в Мюнхене устраивало все кроме зп, теперь должно устроить вообще все)
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В таких новостях каждый раз непонятно, о какой реальной зарплате идет речь. Из-за налогов до 50% выгодные суммы порой меняются на противоположные, а есть еще предложения других сторон.
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Ответ Флориан Виртц
Бавария великий клуб . единственное что нет у Баварии из того что имеет реал это судейские скандалы
Ну даа, конечно
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Ответ Молодой ствол
Учитывая, что боссы Баварии сказали ему, как они им недовольны, дорога одна - в Реал
Да его все клубы мира захотят летом, если контракт не продлит.
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Ответ Александр Гончаров
Да его все клубы мира захотят летом, если контракт не продлит.
Да это понятное дело. Но таких клубов, которые могут себе его позволить - единицы. А уж если Реал интересуется им, почему бы и не дать зелёный свет на переговоры? Авось, может потом как Марсело будет, закроет позицию лет на -сять (-цать)?)
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