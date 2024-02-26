Генич о том, что судьи будут объявлять решения после ВАР: «А какой в этом смысл? Может, лучше переговоры у монитора озвучивать, а не констатацию решения?»

Константин Генич прокомментировал судейское нововведение в России.

Начиная с весенней части текущего сезона арбитры матчей Мир и Фонбет Кубка страны начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Судей можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляциях.

«А какой в этом смысл? Итоговое решение выводят на табло стадиона, графикой в трансляции… Ну, допустим, объявляет арбитр на весь стадион: «положение вне игры, гол отменен, свободный удар». «Ну и?» (с).

Может, лучше переговоры у монитора озвучивать, КАК принимается решение, а не констатацию этого решения, а?» – написал комментатор «Матч ТВ».