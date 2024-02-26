Генич о том, что судьи будут объявлять решения после ВАР: «А какой в этом смысл? Может, лучше переговоры у монитора озвучивать, а не констатацию решения?»
Константин Генич прокомментировал судейское нововведение в России.
Начиная с весенней части текущего сезона арбитры матчей Мир РПЛ и Фонбет Кубка страны начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Судей можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляциях.
«А какой в этом смысл? Итоговое решение выводят на табло стадиона, графикой в трансляции… Ну, допустим, объявляет арбитр на весь стадион: «положение вне игры, гол отменен, свободный удар». «Ну и?» (с).
Может, лучше переговоры у монитора озвучивать, КАК принимается решение, а не констатацию этого решения, а?» – написал комментатор «Матч ТВ».
Иначе смысла в этом нет
С Варом цирк какой-то иногда устраивается. Ну сделайте чтобы Вар подсказывал быстро судьям, а в итоге какая-то тягомотина получается порой. Вот даже ситуации с угловыми, когда мяч по факту уходит от игрока защищающейся команды, а судья допустим пропустил и не увидел точного последнего касания. И не даёт угловой или наоборот даёт хотя мяч ушел от атакующей команды. Угловой это порой может быть решающий момент матча, супер опасный момент может создаться и по факту перевернуть матч. А судьи тупо пропускают эти вещи. Ну так на повторе видно сразу же кого задел последнего. Почему нельзя включить это в правила ? Судьи на Варе моментально смотрят повтор и сообщают главному об ошибке. Всё делов на 5 секунд.
Но всем по фигу почему то.
- Глянь !
- Ну ?
- Видишь ?
- Ага.
- Вот.
- Ну ок.
Нужно просто объявлять решение с объяснением.
Понятное дело, что это не отменит возможность интерпретировать так как захочется, но хотя бы людям будут объяснять в краткой форме и на том спасибо.
А в остальном, это не помешает и дальше устраивать бредни типа " контакт незначительный" "рука в естественном или в неестественном положении" и т.д и т.п
Какой бы современной не была техника, но если правила по многим параметрам четко не обозначены, размыты и их можно крутить вертеть как захочется, то до идеала это все равно не доведешь.
Ну и в самом крайнем случае можно исходить из того, что это никому не помешает. На судье есть микрофон, он все равно что-то скажет игрокам, так что может и громко сказать это всем зрителям заодно.