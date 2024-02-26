Генич о том, что судьи будут объявлять решения после ВАР: «А какой в этом смысл? Может, лучше переговоры у монитора озвучивать, а не констатацию решения?»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС судьи Константин Генич видеоповторы Спорт-Экспресс Футбол

Константин Генич прокомментировал судейское нововведение в России.

Начиная с весенней части текущего сезона арбитры матчей Мир РПЛ и Фонбет Кубка страны начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Судей можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляциях.

«А какой в этом смысл? Итоговое решение выводят на табло стадиона, графикой в трансляции… Ну, допустим, объявляет арбитр на весь стадион: «положение вне игры, гол отменен, свободный удар». «Ну и?» (с).

Может, лучше переговоры у монитора озвучивать, КАК принимается решение, а не констатацию этого решения, а?» – написал комментатор «Матч ТВ».

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19 комментариев
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Здравый комментарий
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Объективно говоря здраво, какой в этом смысл что судья просто скажет - пенальти
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Переговоры может и не нужны, но объяснение принятого решения должно быть обязательно
Иначе смысла в этом нет
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Согласен. Порой решение после Вара по факту вызывает вопросы в адекватности.
С Варом цирк какой-то иногда устраивается. Ну сделайте чтобы Вар подсказывал быстро судьям, а в итоге какая-то тягомотина получается порой. Вот даже ситуации с угловыми, когда мяч по факту уходит от игрока защищающейся команды, а судья допустим пропустил и не увидел точного последнего касания. И не даёт угловой или наоборот даёт хотя мяч ушел от атакующей команды. Угловой это порой может быть решающий момент матча, супер опасный момент может создаться и по факту перевернуть матч. А судьи тупо пропускают эти вещи. Ну так на повторе видно сразу же кого задел последнего. Почему нельзя включить это в правила ? Судьи на Варе моментально смотрят повтор и сообщают главному об ошибке. Всё делов на 5 секунд.
Но всем по фигу почему то.
+8
-2
+6
- Чё ?
- Глянь !
- Ну ?
- Видишь ?
- Ага.
- Вот.
- Ну ок.
+5
0
+5
Ответ maxoc
Согласен. Порой решение после Вара по факту вызывает вопросы в адекватности. С Варом цирк какой-то иногда устраивается. Ну сделайте чтобы Вар подсказывал быстро судьям, а в итоге какая-то тягомотина получается порой. Вот даже ситуации с угловыми, когда мяч по факту уходит от игрока защищающейся команды, а судья допустим пропустил и не увидел точного последнего касания. И не даёт угловой или наоборот даёт хотя мяч ушел от атакующей команды. Угловой это порой может быть решающий момент матча, супер опасный момент может создаться и по факту перевернуть матч. А судьи тупо пропускают эти вещи. Ну так на повторе видно сразу же кого задел последнего. Почему нельзя включить это в правила ? Судьи на Варе моментально смотрят повтор и сообщают главному об ошибке. Всё делов на 5 секунд. Но всем по фигу почему то.
Угловых в матче может быть много, 10 и больше. Подготовка повтора с нескольких камер и отсмотр их занимает больше 5 секунд - секунд 20-30, а иногда и больше если момент сложный и непонятно от кого ушло. В итоге +5 минут к длительности матча на ровном месте, постоянные остановки, сбивающие ритм игры, при том что имеющаяся система позволяет правильно определять угловые с точностью процентов в 95, а угловые это мягко говоря не пенальти по уровню влияния на результат. И зачем?
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Так, эти платят 100 штук за ДА, эти 110 за НЕТ...что решаем?
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Константин истину глаголет
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смысл в том, чтобы судья мог в микрофон ответить на "судья продажная..."
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для слепых видимо, кто прочитать решение не может, для них будет озвучено.
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Ответ maxoc
Согласен. Порой решение после Вара по факту вызывает вопросы в адекватности. С Варом цирк какой-то иногда устраивается. Ну сделайте чтобы Вар подсказывал быстро судьям, а в итоге какая-то тягомотина получается порой. Вот даже ситуации с угловыми, когда мяч по факту уходит от игрока защищающейся команды, а судья допустим пропустил и не увидел точного последнего касания. И не даёт угловой или наоборот даёт хотя мяч ушел от атакующей команды. Угловой это порой может быть решающий момент матча, супер опасный момент может создаться и по факту перевернуть матч. А судьи тупо пропускают эти вещи. Ну так на повторе видно сразу же кого задел последнего. Почему нельзя включить это в правила ? Судьи на Варе моментально смотрят повтор и сообщают главному об ошибке. Всё делов на 5 секунд. Но всем по фигу почему то.
Вокруг этой "тягомотины" крутятся огромные деньги на ставках. Ты думал, эти затяжки времени просто так?) Чтобы нарезать нужные повторы для будки, ищут допустим момент для отмены гола и выбирают точку касания при пасе, где игрок бы был в оффсайде. Касание ноги с мячом длится 0.1-0.2 секунды, за это же время тело человека на скорости может преодолеть расстояние до ПОЛУМЕТРА!
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Переговоры и нереально и смысла в этом никакого нет, по большому счету.

Нужно просто объявлять решение с объяснением.

Понятное дело, что это не отменит возможность интерпретировать так как захочется, но хотя бы людям будут объяснять в краткой форме и на том спасибо.

А в остальном, это не помешает и дальше устраивать бредни типа " контакт незначительный" "рука в естественном или в неестественном положении" и т.д и т.п

Какой бы современной не была техника, но если правила по многим параметрам четко не обозначены, размыты и их можно крутить вертеть как захочется, то до идеала это все равно не доведешь.
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Может оно и имелось ввиду, что судьи будут объяснять почему они приняли то или иное решение? Так то все и сейчас есть. Когда начинается проверка, пишут, что проверяется возможный пенальти или фол на красную, а потом в углу экрана появляется проверка окончена-пенальти.
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Ну в общем-то логично.
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Смысл есть. Типовая ситуация: забитый гол почему-то отменен, судья показывает оффсайд, но "все видят, что никакого оффсайда не было". В таком случае сообщение, что оффсайд был не у того, про кого все думали, а у другого игрока, поучаствовавшего в эпизоде секунд на десять раньше, действительно поможет.

Ну и в самом крайнем случае можно исходить из того, что это никому не помешает. На судье есть микрофон, он все равно что-то скажет игрокам, так что может и громко сказать это всем зрителям заодно.
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Конечно лучше. Но тогда будет знаменитое "потом времени не будет" при обсуждении пенальти Казарцева ))
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