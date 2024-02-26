Месси сравнял счет на 92-й в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1). У него 1+1 в 2 играх сезона МЛС

Лионель Месси спас «Интер Майами» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1).

Аргентинец сравнял счет на 92-й минуте после голевой передачи Жорди Альбы.

Всего в 2 играх сезона на счету 2 (1+1) очка по «гол+пас». Подробнее его статистика – здесь.