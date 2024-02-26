Месси сравнял счет на 92-й в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1). У него 1+1 в 2 играх сезона МЛС

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси спас «Интер Майами» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1).

Аргентинец сравнял счет на 92-й минуте после голевой передачи Жорди Альбы.

Всего в 2 играх сезона МЛС на счету Месси 2 (1+1) очка по «гол+пас». Подробнее его статистика – здесь.

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44 комментария
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Альба на месси... были времена...
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Ответ Игорь Климов
Лео Месси лучший футболист современности.
Почему современности?:) Он лучший игрок в истории футбола!:)
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Хороший матч,гвардия в лице Альбы-Бускетса-Месси в деле. Кусаке надо форму набирать и будет огонь 🔥
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+15
Ответ Enchanter WIZZARD
Первый гол в официальном матче за клуб спустя полгода! Это конечно не 9 матчей подряд забивать, но тоже норм))
Забыл упомянуть, что у клуба больше 4-х месяцев не было официальных игр)
+14
-2
+12
Ответ Hella black
Хороший матч,гвардия в лице Альбы-Бускетса-Месси в деле. Кусаке надо форму набирать и будет огонь 🔥
Внимательный зритель заметит, что Бусуетс матч провалил
+13
-2
+11
Не с пенки конечно но тоже ничего)
+29
-19
+10
Месси велик!
+19
-10
+9
Неделя у хейтеров Месси уже не задалась:)🤣🤣🤣
+21
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Месси молодец и Роналду молодец!
К сожалению скоро обо закончат играть в футбол - это была славная охота.
+13
-5
+8
Ответ Hella black
Хороший матч,гвардия в лице Альбы-Бускетса-Месси в деле. Кусаке надо форму набирать и будет огонь 🔥
Бускетс матч провалил, а Альба проснулся только под конец.
Так что им всем надо форму набирать, как и остальной команде.
Лучшим был вратарь, он к сезону готов)
+7
0
+7
Получается опять сравнялся с Роналду по голам без учета пенальти
+11
-5
+6
Ответ Vatikan
Месси велик!
Двухколёсный!
+15
-10
+5
Ответ clausevenzzz
Не с пенки конечно но тоже ничего)
Не саудовская лига, конечно, но тоже ничего
+4
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+4
Пока разыгрывается.
+1
0
+1
сам гол
https://twitter.com/BarcaOGi/status/1761967408024088876
+1
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респект двум старперам, наслаждающихся жизнью в своих медиалигах, и не устающих радовать нас своими голами 🙏🏻 жду минимум одно голевое действие (больше - лучше) от аргентинского и португальского пенсионеров, в каждой игре их чемпионатов.
+1
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Ответ Vatikan
Месси велик!
Не велик, а как минимум мотоцикл !
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Ответ as009595@icloud.com
Аль Наср разнес этот Интер с теннисной баранкой
гений Месси не играл. так что аль насри роналду
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Ответ Hesen Nuriyev
после унижения 0-6 от Аль Нассра даже фаны Месси поняли, что о конкуренции лиг даже разговора быть не может, ато бы щас опять возвышали своего кумира)) а тут спокойно, всем все понятно))
Месси играл в этом матче?!)))
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Ответ Z Viva
Месси играл в этом матче?!)))
Месси символически выпустили ощутить позор на себе, у Аль Нассра же Роналду и еще несколько основных игроков не играли)
просто все осознали разницу в уровне этих лиг, что уже не возносят Месси за голевое действие, понимая что это за "уровень")
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Второй таки зато блистал всегда?))
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Ответ rigobersong
Почему современности?:) Он лучший игрок в истории футбола!:)
Трофеи ЛЧ только с Барсой пиковой, трофей ЧМ - подарили.. но у Пеле 3 ЧМ и все заслуженные. Так что нет.
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Ответ 65 дней
Двухколёсный!
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