Месси сравнял счет на 92-й в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1). У него 1+1 в 2 играх сезона МЛС
Лионель Месси спас «Интер Майами» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1).
Аргентинец сравнял счет на 92-й минуте после голевой передачи Жорди Альбы.
Всего в 2 играх сезона МЛС на счету Месси 2 (1+1) очка по «гол+пас». Подробнее его статистика – здесь.
К сожалению скоро обо закончат играть в футбол - это была славная охота.
Так что им всем надо форму набирать, как и остальной команде.
Лучшим был вратарь, он к сезону готов)
https://twitter.com/BarcaOGi/status/1761967408024088876
просто все осознали разницу в уровне этих лиг, что уже не возносят Месси за голевое действие, понимая что это за "уровень")